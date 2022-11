Senegāla azartiski iekļūst 1/8 finālā; Nīderlande nokārto formalitāti

2022. gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā otrdien, 29. minūtē, no A grupas astotdaļfinālā iekļuva Nīderlande un Senegāla, svinot uzvaras pēdējās priekšsacīkšu spēlēs.

A grupas intriģējošakajā spēlē Senegāla ar 2:1 (1:0) pieveica Ekvadoru, bet Nīderlande pēdējā spēlē ar 2:0 pieveica Kataru. Tādējādi pirmo treizi Pasaules kausa vēsturē finālturnīra rīkotāja nav tikusi ne pie viena punkta, turklāt trīs spēlēs guvusi tikai vienus vārtus.

Senegālas un Ekvadoras duelī izšķīrās A grupas otrās astotdaļfināla ceļazīmes liktenis, jo bija maz ticams, ka Katara spēc pieveikt Nīderlandi. Ekvadorai šajā duelī derēja neizšķirts, bet Senegālai bija nepieciešama tikai un vienīgi uzvara, ko arī izdevās izcīnīt.

Senegālas futbolisti daudz azartiskāk sāka spēli, jau pirmajās minūtēs izveidojot vairākas bīstamas situācijas un vairāk cenšoties tikt pie vārtu guvuma. Senegāliešu centieni realizējās pirmā puslaika izskaņā, kad Ekvadora nospēlēja nedroši aizsardzībā. Ismails Sars soda laukumā paspēja pasist bumbu nedaudz uz priekšu un viņā ietriecās Pjero Hinkapijs. Tiesnesis norādīja uz 11 metru atzīmi, ko mirkli vēlāk realizēja pats cietušais Sars.

Puslaika pārtraukumā ekvadorieši veica divas spēlētāju maiņas, kas ļāva pārņemt iniciatīvu spēles gaitā. Ekvadoras izlase arvien vairāk tuvojās pretinieku soda laukumam, bet 68. minbūtē dienidamerikāņiem izdevās panākt sev tik vajadzīgo neizšķirtu. Pēc stūra sitiena izspēles pēc gaisa dueļa bumba pie vārtu tālā staba nonāca pie Moizesa Kaisedo, kurš netraucēti sita tukšā vārtu stūrī.

Ekvadoras futbolistiem gan prieki bija neilgi, jo praktiski nākamajā uzbrukumā Senegāla atguva vadību. Senegālieši tika pie soda sitiena, sekoja piespēle soda laukumā, pēc rikošeta bumba atleca pie Senegālas kapteiņa Kalidu Kulibalī, kurš spēcīgi sita vārtos un panāca 2:1. Mača izskaņā Ekvadora centās sasināt ciņu un izveidot bīstamus momentus, tomēr Senegāla ar disciplinētu darbību nosargāja uzvaru un iekļuva astotdaļfinālā.

Savukārt A grupas pirmo vietu nodrošināja Nīderlande, kas ar 2:0 (1:0) uzvarēja finālturnīra mājinieci Kataru. Pa vārtiem guva Koudijs Gakpo un Frenkijs de Jongs.

Kaut arī jau pašā spēles sākumā Nīderlande pēc teicamas Virdžila van Dijka tālās piespēles, to teju aizsniedzot Memfisam Depajam, varēja atklāt rezultātu, turpinājumā nominālie favorīti spēlēja bezzobaini. Kaut arī nīderlandiešiem piederēja pārsvars bumbas kontrolē, to neizdevās pārvērst rezultātā, jo vienmēr kaut kas pietrūka uzbrukuma noslēdzošajā daļā. Tomēr 26. minūtē Nīderlande beidzot izdarīja to, kas tai jāizdara. Jau savus trešos vārtus turnīrā guva 23 vecais uzbrucējs Gakpo, kurš diezgan brīvi ieskrēja Kataras soda laukumā un precīzi sita vārtu labajā stūrī.

Nīderlande pārsvaru dubultoja pašā otrā puslaika sākumā – 49. minūtē pēc Devī Klāsena centrējuma bumba tieši pie vārtiem nonāca pie Depaja, kurš uzsita virsū vārtsargam. Brīvajā zonā gan ieskrēja de Jongs, kurš atlēkušo bumbu raidīja vārtos. Kaut arī turpinājumā spēle izlīdzinājās, Katarai vairāk kontrolējot bumbu, mājiniekiem īstu apdraudējumu Nīderlandes vārtiem neizdevās radīt. Tiesa, otrajā puslaikā Kataras vārtos nonāca arī trešā bumba, taču tā netika ieskaitīta, jo uzbrukuma ievadā nīderlandieši nospēlēja ar roku. Kompensācijas laikā Stīvens Bergheiss, kura vārtu guvums tieši netika ieskaitīts, trāpīja pa vārtu pārliktni.

