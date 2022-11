Skandāls Pasaules kausā: Irāna par karoga zaimošanu pieprasa uz 10 spēlēm diskvalificēt ASV

Irānas Futbola federācija pieprasījusi uz 10 spēlēm diskvalificēt ASV valstsvienību, jo ASV Futbola federācijas (USSF) sociālajos kontos Pasaules kausa laikā apzināti ievietots koriģēts Irānas valsts karogs.

Irānas karogā pēc Islāma revolūcijas kopš 1980. gada ir ietverta Irānas emblēma, kas atspoguļo islāma teicienu: "Nav neviena dieva, izņemot Allāhu.". USSF savos sociālajos kontos B grupas kopvērtējumā ievietoja Irānas karogu bez šīs emblēmas, tādējādi paužot atbalstu "Irānas sievietēm, kas cīnās par cilvēka pamattiesībām savā valstī". Šobrīd ieraksti ar šādu Irānas karogu dzēsti no USSF kontiem sociālajos tīklos.

Irānas puses uzskata, ka USSF darbība ir necieņas izrādīšana valstij un zaimošana, tāpēc vērsusies pie FIFA Ētikas komitejas, lai tā sodītu ASV pusi.

"Saskaņā ar FIFA noteikumu 13. pantu jebkurai personai, kas aizskar kādas valsts, personas vai cilvēku grupas cieņu vai neaizskaramību, soda ar diskvalifikāciju uz vismaz 10 spēlēm vai noteiktu laiku, vai jebkuru citu atbilstošu disciplinārsodu," norāda Irānas pārstāvji.

US Men's National Soccer Team's IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.