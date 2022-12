Vai bumba šķērsoja līniju? Nerimstas diskusijas par Japānas strīdīgo vārtu guvumu

Japānas futbola izlases strīdīgi gūtais vārtu guvums Pasaules kausa spēlē pret Spāniju izsauca diskusiju vilni burtiski uzreiz pēc pašas epizodes, un par to diskutēs vēl ilgi un ilgi. Savukārt Spānijas futbola izlases galvenais treneris Luiss Enrike ir pārliecināts, ka vēlāk parādītās bildes, kas apliecina, ka bumba pilnībā nav atstājusi laukumu, nav īstas.

Japānas futbola izlase ceturtdien, 1. decembrī, Pasaules kausa E grupas pēdējā kārtā sarūpēja vēl vienu sensāciju – atspēlējās un ar 2:1 pieveica Spāniju, kas tiek uzskatīta par vienu no turnīra favorītēm. Japānas uzvara "aizlika kāju priekšā" Vācijai, kas ar uzvaru 4:2 pār Kostariku tomēr netika astotdaļfinālā. Japānas un Spānijas dueļa neizšķirta gadījumā vācu futbolisti būtu iekļuvuši izslēgšanas spēlēs.

Spēles 48. minūtē japāņi panāca 1:1, bet 51. minūtē guva vēl vienus vārtus. Pēc piespēles gar vārtiem Kaoru Mitoma pēdējā mirklī piespēlēja uz vārtu priekšu Ao Tanakam, kurš panāca 2:1. Spēles tiesneša asistents norādīja, ka bumba atstājusi laukumu un signalizēja par vārtu guvuma atcelšanu, tomēr tad iesaistījās VAR. Mača galvenais tiesnesis pēc ilgām diskusijām ar VAR lēma par vārtu guvuma skaitīšanu.

Lai bumba skaitītos atstājusi laukumu, nepietiek, ka tā šķērso līniju, jo laukumu jāatstāj visai bumbai (ne tikai pieskāriena vietai) – respektīvi, no balsinātās gala līnijas tālākās malas novilkta iedomāta līnija uz augšu 90 grādu leņķī nedrīkst pieskarties bumbai. VAR lēma, ka bumba nebija šķērsojusi šo iedomāto līniju.

The angle you see things from can massively distort whether any part of the ball is overhanging any part of the line. Officials get one look at it (and were right!)

Ball in the same place in all 3 photos, as in #Japan vs. #Spain game this evening #FIFAWorldCup #JPNESP #JPN #ESP pic.twitter.com/Sneis6TGr5

— Christopher James (@ChrisJames_90) December 1, 2022

Kā norāda ESPN, tikai pēc mača fotogrāfu publiskotās bildes apliecināja, ka bumba, visticamāk, nav pilnībā atstājusi laukumu un VAR nav kļūdījies, tomēr tiesneša lēmuma pamatojumu nav publiskojusi FIFA. ESPN uzsver, ka FIFA komunikācija ar līdzjutējiem un sabiedrību ir katastrofāla, ko spilgti pierāda arī šī epizode ar Japānas gūtajiem vārtiem.

"Komunikācijas trūkums no FIFA saistībā ar VAR lēmumiem šajā turnīrā ir pilnībā parādījis, ka nav saiknes starp sistēmu un līdzjutējiem; nekad netiek piedāvāta skaidrība par jebkuru situāciju. Atšķirībā no Anglijas premjerlīgas, kur VAR informācijas plūsma tiek kopīgota raidorganizācijām strīdīgā momenta pārskata laikā, Pasaules kausā FIFA kontrolē video signāla izvadi. Lai VAR patiešām pieņemtu futbola sabiedrība, tā (komunikācija) ir ievērojami jāuzlabo," uzskata ESPN žurnālisti.

Savukārt spāņu galvenais treneris Luiss Enrika uzskata, ka viņiem atņemts neizšķirts ar šo VAR lēmumu. "Esmu redzējis to fotogrāfiju, kas noteikti ir viltota. Nevar būt, ka šī fotogrāfija ir īsta. Ar to ir manipulēts," teica spānis. "

"Es jutu, ka notiek kaut kas neparasts, kad VAR lēmuma pieņemšana prasīja tik ilgu laiku… Man nav vairāk ko teikt."

Sociālajos tīklos jau spēles gaitā raisījās diskusijas par Japānas vārtu guvumu. Bet pēc mača līdzjutēji ironizēja, ka Vācijai vietu astotdaļfinālā atņēma vācu tehnoloģijas (Pasaules kausā spēlē ar "adidas" bumbām, kurām ir speciālie čipi, kas fiksē vārtu guvumu). Papildus ironiju Vācijas izkrišanai no Pasaules kausu dod fakts, ka stridīgā gola autors Tanaka un pirmo vārtu autors Ritsu Doans ikdienā spēlē Vācijā (attiecīgi otrās bundeslīgas klubā Diseldorfas "Fortuna" un bundeslīgas klubā "SC Freiburg").

Why did VAR allow Ao Tanaka goal for Japan vs Spain? The controversy that eliminated Germany explained

The goal was scored in the 51st minute and stood after a lengthy VAR check. It put Japan on six points, ahead of Germany. pic.twitter.com/upL1Ht0z9s — Generation TV channel. Com (@Njieyaya85) December 2, 2022