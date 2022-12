Vēl viens žurnālists miris Pasaules kausā Katarā

Vēl viens žurnālists negaidot zaudējis dzīvību, atspoguļojot Katarā notiekošo Pasaules kausu futbolā, vēsta "The Gulf Times".

Medijs informē, ka nedēļas nogalē dzīvību pēkšņi zaudējis Kataras fotožurnālists Halids Al-Mislams.

"Katarietis Al-Mislams negaidīti nomira, kamēr atspoguļoja Pasaules kausu futbolā. Mēs ticam Allāha žēlastībai un piedošanai viņam, un izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenei," vēsta "The Gulf Times".

Al-Mislams strādā Kataras ziņu kanālā "Al Kass TV". Apstākļi, kādā žurnālists zaudēja dzīvību, gan ir neskaidri. Televīzijas kanāls savā tiešajā translācijā sava darbinieka nāvi pieminēja vien īsumā.

A second journalist dies in Qatar whilst covering the #WorldCup. Photojournalist Khalid al-Misslam from Qatari news channel Al Kass TV passed away on Saturday; a day before that, US soccer journalist Grant Wahl, 48, collapsed at the match between Argentina and the Netherlands. pic.twitter.com/yy7tXdQl8B