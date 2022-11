Video: ASV futbolisti pēc panākuma līksmi iesoļo viesnīcā

ASV futbola izlase otrdien, 29. novembrī, Pasaules kausa finālturnīra B grupas pēdējā spēlē ar 1:0 nosargāja uzvaru pār Irānu, kas amerikāņiem deva vietu astotdaļfinālā.

Amerikāņi pašā pirmajā Pasaules kausā 1930. gadā spēlēja pusfinālā. Kopš 1990. gada ASV tikai reizi (2018. gadā) nespēlēja finālturnīrā, bet grupu turnīru tagad ASV futbolisti pārvarēja piekto reizi astoņos turnīros.

Pēc nozīmīgās uzvaras ASV futbolisti labā un jautrā noskaņojumā atgriezās viesnīcā, kur foajē bija sarūpēta līksma sagaidīšana.

the hotel was ROWDY when we got back 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/xa5lBnDWO2