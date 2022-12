Zelenskis sociālajos tīklos publicē FIFA noraidīto videovēstījumu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien neilgi pirms futbola Pasaules kausa finālspēles sociālajos publicējis videovēstījumu, ar kuru bija cerējis no ekrāniem stadionā Katarā uzrunāt futbola līdzjutējus.

Ar ieceri par Zelenska uzrunas pārraidīšanu Katarā pirms finālspēles pie Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) bija vērsies Ukrainas prezidenta birojs, tomēr nesaņēma šīs organizācijas atbalstu.

Videovēstījums sākotnēji svētdien tika publicēts Ukrainas oficiālajā lapā sociālajā tīklā "Instagram", bet pēc tam pārpublicēts arī citos sociālajos medijos.

The speech of President #Zelenskyy, which was supposed to be heard before the final of the World Championship in #Qatar, was published. It was not allowed to be aired by #FIFA functionaries. pic.twitter.com/yqJAgr3TcG