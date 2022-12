Žirū sasniegtais rekords un Mbapē skaistie vārti ieved Franciju ceturtdaļfinālā

Francijas futbola izlase svētdien Pasaules kausa izcīņas astotdaļfinālā ar rezultātu 3:1 (1:0) Dohā pārspēja Poliju un iekļuva ceturtdaļfinālā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Spēles sākumā ar bumbu vairāk darbojās Francijas izlase, kas ik pa laikam spēja radīt draudīgus momentus pie poļu vārtiem, tomēr līdz labam sitienam tikt neizdevās. Pirmā puslaika vidū poļi izlīdzināja spēles gaitu, un 38. minūtē lielisku iespēju sist pa vārtiem neizmantoja Pjotrs Zeļinskis. Sešas minūtes vēlāk Kilians Mbapē izpildīja teicamu caururbjošu piespēli, Olivjē Žirū saņēma bumbu un devās soda laukumā, kur izdarīja sitienu tālajā vārtu apakšējā stūrī. Olivjē Žirū kļuva par visu laiku labāko vārtu guvēju Francijas izlasē, gūstot 52. vārtus un pārspējot Tjerī Anrī.

Polijas izlases uzbrukumi bija neveiksmīgi arī otrajā puslaikā, bet 74. minūtē Antuāns Grīzmans no sava soda laukuma iesāka pretuzbrukumu, kura noslēgumā Kilians Mbapē izmantoja brīvo zonu un trieca bumbu tuvējā vārtu augšējā stūrī.

Sākoties otrā puslaika kompensācijas laikam Mbapē soda laukuma kreisajā pusē saņēma bumbu no Markusa Turāma un spēcīgi raidīja to vārtos augšējā tālajā stūrī, izceļoties ar savu otro precīzo sitienu. Viņš guva savus devītos vārtus Pasaules kausa finālturnīros, kļūstot par vienīgo, kurš to paveicis līdz 24 gadu vecumam.

Polija kompensācijas laika izskaņā tomēr ieguva iespēju gūt vārtus, kad tiesnesis Francijas futbolistam Dajo Upamekano fiksēja spēli ar roku savā soda laukumā. Roberts Levandovskis izpildīja 11 metru soda sitienu, bet ar pirmo piegājienu to nerealizēja. Tā kā Francijas izlases vārtsargs Igo Loriss nestāvēja uz vārtu līnijas, kad tika izdarīts sitiens, "pendeli" vajadzēja sist atkārtoti. Ar otro piegājienu Levandovskis guva "goda vārtus".

Ceturtdaļfinālā Francijas izlase tiksies ar Anglijas un Senegālas pāra uzvarētāju.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.