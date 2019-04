Purvciemā atklāts jauns un moderns sporta klubs – ''MyFitness Dzelzava''

Trešdien, 3. aprīlī Purvciemā, Dzelzavas ielā 78, durvis vēra Baltijā lielākā fitnesa klubu tīkla "MyFitness" filiāle Dzelzava, kura kopējā platība ir 1500 m2.

''MyFitness Dzelzava'' ir jau divpadsmitais ''MyFitness'' sporta klubs Rīgā. Tas atrodas jaunceltas ēkas otrajā stāvā. Klubā iekārtota plaša un moderna trenažieru zāle ar jaunākajiem pasaules līdera ražotāja Technogym kardio un spēka trenažieriem, kā arī brīvā svaru zona. Sporta klubā ar daudzveidīgu inventāru ir ierīkota daudzfunkcionāla grupu nodarbību zāle, nodrošinot dažādu treniņu piedāvājumu katrai gaumei, kā arī atraktīva funkcionālā zona, kas piedāvā neizsmeļamu treniņu variāciju iespēju. ''MyFitness Dzelzava'' tiks pasniegtas arī speciālas nodarbības senioriem un topošajām māmiņām.

''Šis ir pirmais ''MyFitness'' sporta klubs Purvciemā, kas atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā, uzlabojot dzīves kvalitāti Purvciema, Pļavnieku un Mežciema iedzīvotājiem. Man ir liels prieks un esmu pagodināta, ka mēs augam, ka cilvēki nāk un mūsu biedru skaits paliek aizvien kuplāks. Tas liecina par to, ka cilvēkiem Latvijā patīk sports un viņi rūpējas par sevi, savu veselību un domā par nākotni. Visiem ''MyFitness'' biedriem novēlu to, lai sports ir viņu dzīvesveids, lai viņi nāk uz mūsu sporta klubu un izbauda,'' komentē ''MyFitness Latvia'' vadītāja Inna Alne.

Sporta klubā ''MyFitness Dzelzava'' ir iekārtots speciāls treneru pieņemšanas kabinets, kurā ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību tiks veiktas ķermeņa pārbaudes, noskaidrojot tādus rādītājus kā cilvēka bioloģisko vecumu, beztauku ķermeņa svaru, tauku svaru un citus raksturleielumus. Šie rādītāji ir ne tikai interesanti klientam, bet arī nozīmīga informācija trenerim, izstrādājot precīzu un efektīvu treniņu programmu.

Neatņemama un svarīga sporta kluba sastāvdaļa ir allaž enerģiski un iedvesmojoši treneri. Ar savām sajūtām par gaidāmajām nodarbībām jaunajā sporta klubā padalījās grupu treneru vadītāja Ance Olte: ''MyFitness Dzelzava'' sporta klubs mums ir īpašs ar to, ka pirmo reizi te būs pieejamas topošo māmiņu nodarbības bez baseina, kā arī senioru nodarbības, kuras šobrīd paliek arvien populārākas. Priecē tas, ka arī paši seniori vairs nebaidās no fitnesa klubiem kā tas bija agrāk. ''MyFitness Dzelzava'' būs pieejami arī klasiskie nodarbību piedāvājumi - Grip nodarbība ar svara stieņiem, kas patīk gan puišiem, gan meitenēm, būs arī pilates, kuras vairāk ir iecienījušas dāmas, MyFit abs- kas ir ''MyFitness'' koncepts, kā arī daudzas citas klasiskās nodarbības. Uz doto brīdi ''MyFitness Dzelzava'' mēnesī paredzētas 45 grupu nodarbības, taču ar laiku to skaits pieaugs.''

Arī privāto treneru menedžere Lāsma Pelše pauda gandarījumu par jaunatvērtā sporta kluba iespējām un privāto treneru sniegtajiem pakalpojumiem, atzīstot, ka ''MyFitness '' sporta klubos darbojas tikai profesionāli privātie treneri, kuri ir ieinteresēti klienta sportiskajā attīstībā.

''Mēs piedāvājam drošu un efektīvu pakalpojumu kā privātais treneris, kura uzdevums ir sekot līdzi klientu rezultātiem un progresam, atbalstīt un motivēt. Mums ir treneri, kuriem var uzticēties.''

Tāpat kā citos ''MyFitness'' sporta klubos, arī ''MyFitness Dzelzava'' klubā būs pieejama sauna, kas ir neatņemama MyFitness sporta klubu sastāvdaļa, ko novērtē ilggadējie kluba biedri.

MyFitness misija ir iedvesmot, motivēt un atbalstīt cilvēkus, kas izvēlējušies pievērsties aktīvam, veselīgam un kvalitatīvam dzīvesveidam, to realizējot ar treniņu un kustību palīdzību.

''MyFitness'' uzņēmums dibināts 2008. gadā Igaunijā, kad tika atvērts pirmais sporta klubs Tallinā. MyFitness ātri kļuva par lielāko sporta klubu tīklu Igaunijā, dažu gadu laikā palielinot savu sporta klubu skaitu līdz divciparu skaitlim. 2014. gadā MyFitness ienāca arī Latvijas tirgū un tagad ir jau lielākais tīkls Baltijā. Patlaban Latvijā darbojas jau 12 ''MyFitness'' sporta klubi.