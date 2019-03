Tallina nekad nav bijusi tik tuvu! Brauc uz 'Olybet' Latvijas-Igaunijas basketbola līgas 'Final 4' ar 'Lux Express'

Kas ir labākais veids, kā no Rīgas doties uz Tallinu un atpakaļ? Dārgs lidojums no lidostas, kas atrodas vairāku kilometru attālumā no pilsētas centra un kur ir nopietnas drošības pārbaudes un bagāžas ierobežojumui? Vai nervus kutinošs brauciens ar mašīnu, ar kuru jātiek cauri lieliem sastrēgumiem un kurā jālej dārgā degviela? Vajadzētu būt kādam labākam veidam, kā ceļot, lai varētu vienkārši apsēsties un izbaudīt braucienu.

Par laimi ir arī trešā iespēja ceļošanai starp divām skaistām Baltijas valstu galvaspilsētām – "Lux Express"! Rezervē biļetes jau tagad un dodies vērot četras aizraujošas spēles divu dienu laikā starp labākajām "Olybet" Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas komandām "Final 4" turnīra fāzē, kas notiks Tallinā, "Saku Suurhall" hallē 5.un 6.aprīlī. Īpašajām "Final 4" akciju cenām izmanto atlaižu kodu: Final4.

"Lux Express" piedāvā uz klientiem orientētu servisu ar augstāko pieejamo kvalitāti Baltijas jūras reģionā. Katru dienu tiek veikti 13 braucieni no Rīgas uz Tallinu, un tie ir tikai četras stundas un 25 minūtes gari. Savu braucienu ir iespējams sākt un noslēgt dažādās lokācijas vietās – Brīvības bulvārī, pie lielveikala "Alfa", pie viesnīcas "Radisson Blu Latvija" vai Rīgas autoostā.

"Lux Express" rīcībā ir jauni pasaules klases autobusi. Tajos ir ērts sēdvietu izkārtojums, kas piedāvā vismaz 82 cm brīvu vietu starp ergonomiskiem krēsliem. Šāds plašums pat Latvijas basketbola zvaigznei un NBA spēlētājam Kristapam Porziņģim sagādātu baudāmu braucienu. Papildus ergonomiskajiem krēsliem un lielajam plašumam ir pieejama arī izklaides sistēma un bezmaksas "Wi-Fi". Katra sēdvieta ir aprīkota ar multimediju ekrānu, kas ļaut klientiem izvēlēties kādu no 200 jaunajām filmām, klausīties labāko mūziku, spēlēt video spēles un ielūkoties internetā. Starp citu, austiņas ir bez maksas.

Katrs "Lux Express" autobuss ir aprīkots ar automātiem, kuros ceļojuma laikā ir pieejami bezmaksas karstie dzērieni. Turklāt "Lux Express" piedāvā arī divus pakalpojumu standartus – "Lux Express" un "Lux Express Lounge". "Lux Express Lounge" ir pielīdzināms biznesa klasei aviācijā ar garantētu papildus bezmaksas ūdens pudeli, uzkodām un, protams, palielinātu komforta un privātuma līmeni.

Tas viss ir iespējams, pateicoties atsaucīgajiem autobusu šoferiem un apkalpošanas speciālistiem, kuri būs vairāk nekā priecīgi atrisināt dažāda veida problēmas, kas var rasties pirms brauciena, brauciena laikā vai pēc tā. Lai attaisnotu mūsu klientu cerības, ir iespēja sazināties ar mūsu apkalpošanas speciālistiem, kuri strādā 24 stundas diennaktī. Mūsu klientiem draudzīgā rezervācijas atcelšanas politika un visi iepriekš minētie aspekti padarīs ceļošanu no Rīgas uz Tallinu ļoti baudāmu. Turklāt mūsu klientiem nebūs nepieciešamas izdrukātas biļetes, pietiks ar derīgu ceļošanas dokumentu, kas būs jāuzrāda pirms iekāpšanas.