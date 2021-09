Vācijas Bundeslīgā sezona rit pilnā sparā, un, lai gan pašreizējie čempioni no Minhenes "Bayern" sezonas sākumā nav ieguvuši maksimālo punktu skaitu, Roberts Levandovskis un Seržs Gnabrī jau ir pierādījuši, ka ir vieni no labākajiem vārtu guvējiem Bundeslīgā. Svarīgus punktus cīņā par prestižo balvu ir zaudējuši arī Dortmunde un Ērlings Holanns. Nedēļu pēc nedēļas Bundeslīga patiešām apliecina, ka ir viena no ievērojamākajām līgām. Katru nedēļu visu Bundeslīgas spēļu tiešraides skatieties straumēšanas platformā "Viaplay".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eiropas līgas turnīrs, kurā piedalās vieni no labākajiem futbola klubiem pasaulē, sākas 15. septembrī. Pagājušajā sezonā „Villarreal" maratonmačā ar rezultātu 12:11 uzvarēja Mančestras „United". Šosezon Eiropas līgā nespēlēs neviens no finālistiem. Interesanti, kurš izcīnīs prestižo balvu 2021./2022. gada sezonā? Uzziniet straumēšanas platformā „Viaplay".

14. septembrī sāksies pati pirmā UEFA Eiropas konferenču līgas spēle, un Konferenču līgas līdzjutējiem būs iespēja sekot līdzi vairāku vislabāko starptautisko spēlētāju sniegumam. Visticamāk, par balvu cīnīsies Harijs Keins un Totnema, bet arī „AS Roma" ar Lorenco Pellegrīni un Henrihu Mhitarjanu komandā noteikti pretendēs uz čempiona titulu.

Bet varbūt mūs pārsteigs kāda mazāk pazīstama komanda — iegūs balvu un tieši kvalificēsies Eiropas līgas nākamajai sezonai? Skatieties visu UEFA Eiropas konferenču līgas spēļu tiešraides platformā „Viaplay".

Vairāk informācijas: www.viaplay.lv

Nordic Entertainment Group ir ziemeļvalstu lielākais straumēšanas uzņēmums, kas visās Baltijas valstīs piedāvā straumēšanas platformu „Viaplay". „Viaplay" skatītājiem ir iespēja redzēt vienreizīgas augstākās klases sporta tiešraides, labāko starptautisko filmu izlasi, godalgotus seriālus, augstas kvalitātes „Viaplay" oriģinālfilmas un bērniem domātu saturu. „Viaplay" katram ģimenes loceklim nodrošina augstas kvalitātes izklaidi ar vietējiem subtitriem. Vienreizīgo saturu var skatīties visur, vienmēr un gandrīz visās ierīcēs. „Viaplay" ļauj vairākiem lietotājiem vienlaikus skatīties „Viaplay" vienā vietā, un jūs jebkurā laikā varat atteikties no abonementa.