'Vairāk laika sev' jaunatklātajā MyFitness sporta klubā t/c Alfa

5. septembrī ar vērienīgu atklāšanu plašākai publikai tika nodots tirdzniecības parka Alfa jaunbūvē esošais, 1700m2 plašais, sporta klubs MyFitness Alfa.

MyFitness Latvia vadītāja Inna Alne atklāšanā sacīja: "Esam pārliecināti, ka mūsu sniegtie pakalpojumi spēs apmierināt visdažādākās apmeklētāju prasības un MyFitness sporta klubā katrs varēs atrast vietu un iespējas savam treniņam. Turklāt mūsu klubs būs labs papildinājums tā jau plašajam t/c ALFA pieejamo pakalpojumu klāstam."

MyFitness Alfa sporta klubs būs jau 13. MyFitness sporta klubs Latvijā un jau 34. MyFitness sporta klubs Baltijā. Tajā būs plaša un moderna trenažieru zāle ar pasaulē atzītiem trenažieriem no Technogym un ietilpīga grupu nodarbību zāle ar mūsdienīgu inventāru treniņu dažādošanai.

MyFitness Latvija Grupu treneru vadītāja Ance Olte sacīja: "Šis klubs ir īpašs ar to, ka šeit pieejama pieprasītā MyFitness īpašā koncepta Studio X nodarbību zāle, kurā gaismu spēles un necaurredzamie stikli ļauj pilnībā iegrimt treniņā un aizmirst apkārt notiekošo".

Atklāšanas laikā viesi izmēģināja MyFitness Alfa ierīkoto privāto treneru pieņemšanas kabinetu, kurā bija iespēja veikt ķermeņa pārbaudes, lai noskaidrotu tādus rādītājus kā bioloģisko vecumu, beztauku ķermeņa svaru, tauku svaru konkrētās ķermeņa zonās, kā arī citus noderīgus rādītājus.

MyFitness Latvija Privāto treneru vadītāja Lāsma Pelše uzsvēra: "Šie ķermeņa uzbūves rādītāji ir ne tikai interesanti klientam, bet arī nozīmīga informācija privātajam trenerim, sastādot precīzu un efektīvu treniņu programmu."

MyFitness misija ir nodrošināt kvalitatīvus un mūsdienīgus sporta klubu pakalpojumus pēc iespējas plašākai Rīgas iedzīvotāju daļai. Šādu pakalpojumu pieejamība ir būtisks priekšnosacījums veselīga dzīvesveida aktualizēšanai konkrētā rajonā un sabiedrībā kopumā.

MyFitness Baltija vadītājs Erkki Torn: "Sporta klubs ir vieta, kur veltīt laiku sev. MyFitness uzdevums ir padarīt šo laiku pēc iespējas efektīvāku un baudāmāku - lai sportošana kļūst par pašsaprotamu ieradumu ikvienam. Ar šādiem ieradumiem nākotnes sabiedrība būs daudz veselāka, aktīvāka un laimīgāka."

(Fitness is time for yourself. MyFitness aims to bring the most value to this time - making it effective and enjoyable, so fitness can become a norm for everyone. These kind of day to day activities will make our society more healthy, more active and more happy in the future.)

Papildus informācija:

Inna Alne, MyFitness Latvija vadītāja (SIA My Fitness)

e-pasts: myfitness@myfitness.lv