'Viaplay' - jaunās un ekskluzīvās NHL mājas Latvijā!

Nacionālās hokeja līgas (NHL) faniem Latvijā nu ir daudz priekšrocību, jo straumēšanas platforma ”Viaplay” trupāk kļūs par NHL mājvietu, kas nozīmē, ka ikvienam skatītājam būs iespēja skatīties līdz pat 1400 tiesraides spēlēm. Ekskluzīvais līgums ar NHL uzsāk stājas spēkā nekavējoties un turpināsies līdz pat 2026.gadam. Reģistrējies paltformai šeit: https://viaplay.lv/

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar "Viaplay" Latvijas nacionālā sporta veida faniem būs iespēja straumēt neskaitāmas stundas pasaules labākā hokeja jebkurā vietā un gandrīz ikdvienā ierīcē. Arī Latvijas spēlētāji spējuši ierakstīt savus vārdus NHL vēsturē, savukārt pašlaik Teodors Bļugers no Pittsburg Penguins and Rūdofls Balcers no San Jose Sharks ir vieni no ātrās spēles zvaigznēm.

Nākamos vairāk nekā piecus gadus "Viaplay" būs ekskluzīva vietne vairāk nekā 1400 tiešraižu NHL spēlēm, nodrošinot arī Stenlija kausa izcīņas spēles, Stenlija kausa finālu, kā arī dažādus citus būtiskus NHL notikumus visu sezonu garumā, tostarp NHL Winter Classic, NHL All-Star Game, NHL Stadium Series, NHL Heritage Classic and NHL Global Series.

"Tas ir lieliski, ka Latvijas hokeja faniem būs iespēja skatities NHL spēles tiešsaistē straumēšanas platformā "Viaplay". Hokejs ir viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā, ja ne pats populārākais, tādēļ šī ir iespēja Latvijas līdzjutējiem sekot līdzi tautiešu talantiem un hokejā un profesionālajiem spēlētājiem NHL" saka NHL komentētājs, hokejists un trenesris Artis Ābols, "man būs aizraujoši pirmo reizi mūžā komentēt NHL spēles. NHL ir ātrs un aizraujošs sports, kā arī ļoti skaists, tādēļ praktiski ikviens var uzvarēt. Atcerieties Senlouise Blues stāstu? Šogad, varbūt Avalanche?"

"Nent Gourp" pašreiz nodrošinājusi ekskluzīvas tiesības uz Formula 1 autosporta sacensībām, UEFA Čempionu līgu, UEFA Eiropas līgu, UEFA konferenču līgu, Bundeslīgu, Anglijas kausa futbolu, Dienvidamerikas valstu futbolu, u.c. Līdztekus tam "Viaplay" piedāvā augstas kvalitātes izklaidi ar vietējiem subtitriem ikvienam ģimenes loceklim, plānojot arvien paplašināt savu programmu un piedāvājuma klāstu.

"Viaplay" nodrošina iespēju vairākiem lietotājiem straumēt saturu vienlaikus viena mājsaimniecībā un nepieciešamības gadījumā anulēt abonementu jebkurā laikā. Pierakstieties pakalpojumam šeit: https://viaplay.lv/