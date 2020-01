Džeriņam divu spēļu diskvalifikācija par sadursmi ar tiesnesi

Latvijas hokejists Andris Džeriņš no Rīgas "Dinamo" komandas sodīts ar divu spēļu diskvalifikāciju par sadursmi ar tiesnesi Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlē pret "Soči" vienību.

Jau vēstīts, ka otrā perioda izskaņā Džeriņš steidzīgi pameta noraidīto soliņu un nepamanīja, ka tiesnesis bija pieslīdējis priekšā noraidīto soliņa durvīm. Abi sadūrās, un tiesnesis guva ceļgala savainojumu. Džeriņam spēlē piesprieda 20 minūšu disciplinārsodu līdz spēles beigām.



KHL Disciplinārā komiteja lēma, ka latvietim jāpiespriež arī divu spēļu diskvalifikācija un naudas sods par šo epizodi. Viņš esot pārkāpis disciplinārā reglamenta punktu, kurā aizliegts apzināti satvert, pieskaties, stumt un klupināt tiesnesi.

Par šādu pārkāpumu pienākas naudas sods no par no 100 000 līdz 300 000 rubļiem (no 1455 līdz 4365 eiro).

Džeriņš diskvalifikācijas dēļ nespēlēs Rīgas "Dinamo" mājas spēles pret Vladivostokas "Admiral" un Novosoibirskas "Sibirj".

Šajā sezonā Džeriņš 41 spēlēguvis divus vārtus, izdarījis piecas rezultatīvas piespēles.

Rīgas "Dinamo" mačā pret "Soči" zaudēja papildlaikā ar rezultātu 1:2.