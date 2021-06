Hārtlijs atzīts par KHL gada labāko treneri

Par Kontinentālās hokeja līgas (KHL) aizvadītās sezonas labāko treneri atzīts Bobs Hārtlijs, kurš Omskas "Avangard" aizveda līdz izcīnītam Gagarina kausam, vēsta līga.

Hārtlija vadītā "Avangard" pirmo reizi triumfēja Gagarina kausa izcīņā. Omskas komanda aizvadītajā sezonā KHL regulārajā čempionātā un izslēgšanas spēlēs kopā arizvadīja 84 mačus, kuros svinēja 52 uzvaras.

Treneris, kurš vada arī Latvijas hokeja izlasei, tagad ir izcīnījis titulu gan Nacionālajā hokeja līgā (NHL), gan Šveices augstākajā līgā, gan Amerikas hokejā līgā (AHL), gan KHL čempionātā.

Uz labākā trenera titulu pretendē arī Čerepovecas "Severstaļ" galvenais treneris Andrejs Razins un Igors Ņikitins no Maskavas CSKA.

Par šīs balvas ieguvējiem četras reizes ir kļuvis Oļegs Znaroks, divreiz – Zinetula Biļaļetdinovs, bet pa reizei – Milošs Ržiga, Maiks Kīnens, Vjačeslavs Bikovs, Dmitrijs Kvartaļnovs un Igors Ņikitins.

Savukārt simboliskajā iekļauts Maskavas CSKA aizsargs Mets Robinsons, "Avangard" aizsargs Olivers Kaski, vārtsargs Edvards Paskvale no Jaroslavļas "Lokomotiv", kā arī uzbrucēji - Vadims Šipačovs un Dmitrijs Jaškins no Maskavas "Dinamo" un Konstantīns Okulovs no CSKA.

"Avangard" saņēma arī Vsevoloda Bobrova balvu komandai, kurai guvusi visvairāk vārtu (238), bet par vērtīgāko Gagarina kausa spēlētāju tika atzīts šīs komandas uzbrucējs Sergejs Tolčinskis.

Jaškins ar 38 "goliem" kļuva par labāko snaiperi, Šipačovs ar 67 punktiem - par rezultatīvāko spēlētāju, bet Kriss Vaidmens no Ņižņijnovgorodas "Torpedo" - par rezultatīvāko aizsargu (41 rezultativitātes punkts).

Labākā vārtsarga balva tika Paskvalem, bet balvu par uzticību hokejam saņēma Jekaterinburgas "Avtomobilist" veterāns - uzbrucējs Pāvels Dacjuks.