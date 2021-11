Jānis Jaks iebalsots KHL Zvaigžņu spēlē

Latvijas izlases un "Soči" kluba hokejists Jānis Jaks, pateicoties līdzjutēju balsojumam, piedalīsies 15. un 16. janvārī gaidāmajā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Visu zvaigžņu spēlē, svētdien ziņots līgas mājaslapā.

Svētdien noslēdzās divu nedēļu ilgs līdzjutēju balsojums, kurā fani varēja izteikt savas simpātijas Zvaigžņu spēles Eirāzijas, Ziemeļamerikas, Krievijas un Skandināvijas komandām. Aptaujā piedalījušies 11 722 cilvēki, kuri noteica četrus hokejistus katrā no šīm vienībām.

Populārākais starp līdzjutējiem Eirāzijas komandas aizsarga lomai bijis Jānis Jaks, kurš izpelnījies 2544 balsis. Kopā ar viņu komandā iebalsots Minskas "Dinamo" baltkrievu vārtsargs Aleksejs Kolosovs (3777 balsis), viņa komandas biedrs un tautietis Iļja Usovs (3146) un vēl viens uzbrucējs Ņikita Mihailiss (2927), kurš pārstāv Nursultanas "Baris" komandu un Kazahstānas izlasi. Katram no kvarteta pārstāvjiem tā būs pirmā KHL Visu zvaigžņu spēle.

Vairāk balsu nekā Jaks saņēmuši vien četri citi hokejisti. Vienīgais citas komandas pārstāvis, kurš bijis populārāks par Jaku, ir Ziemeļamerikas vienības vārtsargs Edvards Paskvalī ("Lokomotiv", 3262 balsis).

Jānis Jaks šosezon pirmoreiz pēc ASV pamešanas spēlē kādā ārzemju klubā. Bijušais "dinamietis" "Soču" labā 24 spēlēs sakrājis 12 punktus (4+8), kā arī tieši svētdien spēlē pret Rīgas "Dinamo" izcēlās ar uzvaras vārtiem.

KHL Zvaigžņu spēlē no Latvijas hokejistiem iepriekš spēlējuši Lauris Dārziņš un Miks Indrašis, kuri abi attiecīgajās dalības reizēs pārstāvēja Rīgas "Dinamo" vienību.

Fans have spoken! These guys are coming to 2022 Fonbet #KHLAllStar Weekend in Chelyabinsk! pic.twitter.com/i9wBU7Tdqg