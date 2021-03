Kalniņš karjeru neturpinās 'Jokerit'; meklēs darbu citā KHL klubā

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Jānis Kalniņš neturpinās sadarbību ar Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubu Helsinku "Jokerit", bet meklēs darba iespējas joprojām KHL, sarunā ar LTV raidījumu "Rīta Panorāma" izteicās pats sportists.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc divām veiksmīgi aizvadītām sezonām Rīgas "Dinamo" rindās Kalniņš 2018. gadā pārgāja uz "Jokerit", kur aizvadīja trīs sezonas. 30. aprīlī viņam beidzas līgums ar "Jokerit", un sadarbība netiks turpināta.

"Šodien varu oficiāli pateikt, ka neturpināšu sadarbību ar "Jokerit". Tas bija zināms, bet vajadzēja nolemt, kad paziņosim kopīgi, un tagad varu to teikt. Pagaidām plāns ir palik KHL Kurā komandā? Laiks rādīs. Ar aģentu jau runājām, ka jāsagaida, kad komandas komplektēs treneru sastāvu, un tad runāsim," sacīja Kalniņš. Lai gan ik pa laikam dzirdētas runas par Kalniņa iespējamo došanos uz Nacionālo hokeja līgu (NHL), hokejists šobrīd neredz tādu iespēju. "Varbūt kaut kad nākotnē NHL, šobrīd tikai KHL. Stastika nebija tāda, lai brauktu uz NHL. KHL ir galvenais tirgus, kur meklēt komandu."

Kalniņš norāda, ka ar aģentu meklēs kādu komandu, kurā būs iespēja daudz spēlēt un aizvadīt 40 un vairāk spēles sezonā. Par iespējamo atgriešanos Rīgā vārtsargs izteicās nepārliecinoši, jo sarunas pagaidām nav bijušas. "Bet nevaru teikt ne "jā", ne "nē"."

Pēc peivienošanās Helsinku komandai Kalniņš kļuva par "Jokerit" pirmo vārtsargu, tomēr pēdējā sezonā viņš vairs nebija izteikts pamatvārtsargs. Aizvadītajā regulārajā sezonā Kalniņš vārtos bija 32 no 60 spēlēm, palīdzot komandai tikt pie 17 uzvarām. Gagarina kausa izcīņā Kalniņš šoreiz negāja "Jokerit" vārtos, bet Helsinku komanda "play off" pirmajā kārtā ar 0-4 zaudēj Jaroslavļas "Lokomotiv". "Tā izlēma treneri, tā ir sportā," par nedošanos vārtos "play off" sacīja Kalniņš.

Kalniņš šobrīd atgriezies Latvijā, bet pašizolācijas beigām sāks individuālos treniņus, lai 5. aprīlī pievienotos Latvijas izlases treniņnometnei pirms pasaules čempionāta Rīgā.