Kalniņš sekmē 'Jokerit' uzvaru pār Znaroka vadīto 'Spartak'

Latvijas izlases vārtsargs Jānis Kalniņš piektdien palīdzēja Helsinku "Jokerit" komandai svinēt uzvaru Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta spēlē.

Somijas klubs viesos ar rezultātu 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) pārspēja Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa vadīto Maskavas "Spartak".

Kalniņš šajā duelī atvairīja 25 no 26 pretinieku mestajām ripām. Viņš šajā sezonā piedalījies 22 spēlēs, kurās palīdzējis komandai izcīnīt 13 uzvaras.

Pirmā perioda 13. minūtē Jesse Joensū vairākumā izvirzīja viesus vadībā, bet 14 sekundes vēlāk Robins Hanzls panāca rezultātu 1:1.

Otrās trešdaļas trešajā minūtē, Joensū atrodoties uz rezervistu soliņa, Jūliuss Juntila mazākumā atjaunoja "Jokerit" komandai vadību. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Peters Regins panāca 3:1 un pielika punktu viesu uzvarai.

Peter Regin scores and #Jokerit beats Spartak 3-1! That’s 5/8 points from the road. Next game on Tuesday at home vs. Barys. #KHL pic.twitter.com/umOHljqu74