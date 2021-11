KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' – 'Admiral'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo" pirmdien savā laukumā uzņem Vladivostokas "Admiral", atsākot regulāro čempionātu pēc pārtraukuma.

Vairākuma beigās Karjalainens iziet vienatnē pret vārtsargu, nogulda vārtsargu, bet ripa noslīd no lāpstiņas un metiens nesanāk.

ļoti labs vairākums rīdziniekiem, bet Admiral glābj Serebrjakovs.

Divi teicami momenti rīdziniekiem, bet ripa lido garām vārtiem.

Rīgas Dinamo vairākumsRīdziniekiem izcila iespēja - Karjalainena metienu atvaira Serebrjakovs, bet tad Protopovičs saņem sitienu pa rokām, kas arī traucēja iemest praktiski tukšos vārtos

Šinkaruks lielā ātrumā apslido vārtus, bet neizdodas pārspēt vārtsargu. Mirkli vēlāk pirmā iespēja Dinamo kreklā bija Lorito, kura metienu atvaira Admiral vārtsargs Serebrjakovs.

Salīdzinot ar iepriekšējo spēli, ļoti raiti rit spēle un labi ātrumi. Izskatās, ka hokejisti noilgojušies pēc hokeja izlašu pauzes laikā. Labs azarts, daudz cīņas un arī momenti veidojas pie vārtiem.

Rīdzinieki ar grūtībām pēc gūtajiem vārtiem nosargā vārtus mazākumā.

4:01 min. Rīgas Dinamo - Admiral 1:0Peter Tīvola labi iegāja zonā, lieliski ar ķermeni piesedza ripu un neļāva pretiniekam no muguras traucēt, bet tad seko perfekts plaukstas metiens tālajā "devītniekā.

3:50 min. Rīgas Dinamo noraidījumsRīdzinieki kļūdījās uzbrukumā un Gormlijam nākas ar rokām kavēt Admiral milzi Artjuhinu.

Lieliska pirmā minūte vairākumā, bija laba saspēle un pietruka tikai vienas piespēles līdz ideālai kombinācijai.

2:13 min. Rīgas Dinamo vairākums

Rīdzinieku trešajā maiņā laukumā dodas Mets Lorito, kuram tā ir debija rīdzinieku rindās.

Admiral pretuzbrukumā bīstami meta Admiral aizsargs Šulaks. Matsons atvaira metienu.

Spēle sākusies

Himnas izskanējušas, tūlīt sāksies pati spēle.

Izlašu pauzes laikā Admiral komanda palikusi bez galvenā trenera, jo pēc paša vēlēšanās amatu atstājis Aleksandrs Andrijevskis. Viņa vietā pagaidām trenera pienākumus pildīs Oļegs Gorbenko. Kā zināms, arī Rīgas Dinamo ir bez galvenā trenera, jo šo amatu pagaidām ieņem Valērijs Kuļibaba. Kluva vadība nav komentējusi, vai viņš paliks līdz sezonas beigām vai tomēr tiek meklēts jauns galvenais treneris.

KHL Rietumu konferencē Rīgas Dinamo šobrīd ir 10. vietā 12 komandu konkurencē (26 spēlēs 23 punkti), bet no "play off" zonas rīdziniekus šķir jau septiņi punkti. Admiral ir tikai 11. vietā Austrumu konferencē (27 spēlēs 17 punkti), bet līdz "play off" zonai ir deviņi punkti.Tādējādi abām komandām svarīga spēle, lai pietuvotos astotniekam.

Admiral otrajā pieciniekā šovakar būs Rihards Bukarts, kurš iepriekšējo maču aizvadīja vien 17. oktobrī, jo pēc tam saslima ar Covid-19.

KHL vēsturē komandas savā starpā tikušās 14 reizes. Uzvarās pamatlaikos pārsvars Admiral (8-4), bet pa uzvarai komandām ir pēcspēles bullīšos.

Rīdziniekiem pēc trenera aiziešanas nav diez ko veicies un komanda izkritusi no labāko astotnieka. Pēdējās septiņās spēlēs tikai viena uzvara. Pēdējā spēlēs pirms pārtraukuma Rīgas Dinamo bija tuvu otrajam sausajam zaudējumam pret Jokerit

Rīgas Dinamo vārtos šovakar kā ierasts Matsons.

Pēc izlašu pauzes šodien atsākas KHL regulārā sezona. Rīgas Dinamo pēc pārtraukuma būs jāatsāk cīņa par astotnieku, kas nesolās būt viegla. Šovakar Arēnā Rīga viesojas Rihards Bukarts un Vladovostokas Admiral.