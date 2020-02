KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' - 'Kuņluņ Red Star'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" pirmdien, 24. februārī, Novosibirskā aizvada sezonas priekšpēdējo spēli, tiekoties ar Gunāra Skvorcova pārstāvēto Ķīnas klubu Pekinas "Kuņluņ Red Star".

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Kuņluņ Red Star

Spēles statistika

Rīgas Dinamo - Minskas Dinamo 2:0. Noslēdzies 2. periodsRīdzinieki neizmantoja iespēju palielināt pārsvaru perioda izskaņā

2. perioda pēdējā minūtē un vairākumā Ankipāns ņem pārtraukumu. Treneris atpūtina līderus un cer, ka komanda gūs trešos vārtus pirms 3. perioda

Labs vairākums Dinamo izpildījumā, šoreiz "mājiniekus" glābj Smits.

37:44 min. Rīgas Dinamo vairākumsKuņluņ hokejistam sods par ripas pieturēšanu. Divu hokejistu pārsvars rīdziniekiem gan būs vien dažas sekundes

35:57 min. Kuņluņ Red Star noraidījumsPavlovs ar savu aktivitāti panāk pretinieka pārkāpumu. Vēl pusminūti komandas vienādos sastāvos, pēc tam vairākums rīdziniekiem.

Pie apmales smagu triecienu saņem Meija - sākumā spēka paņēmiens, bet tad otrs hokejists ielido Latvijas komandas uzbrucējā.

34:29 min. Rīgas Dinamo mazākumsRīgas Dinamo turpināja ofensīvu, bet uzreiz pārkāpumu izdara Dārziņš.

Video: 1. perioda labākie momenti

Dārziņa gūtajos vārtos pie rezultatīvas piespēles ticis arī Jānis Švanenbergs. 18 gadus vecajam uzbrucējam tas ir pirmais rezultativitātes punkts KHL karjerā!

30:57 min. Rīgas Dinamo - Kuņluņ Red Star 2:0Rīdzinieki turpināja ofensīvu un pēc vairākiem uzbrukumiem Red Star vārtsargs Smits atkal piests izņemt ripu no vārtiem.Metienu no tuvas distances atvaira Smits, ripa nonāk pie Lipsberga, kurš no aizvārtes atdod piespēli Dārziņam - komandas kapteinis burzmā tehniski iemet devītniekā.

28:32 min. Rīgas Dinamo - Kuņluņ Red Stars 1:0Rīgas Dinamo gūst savus 100. vārtus sezonā!Eštons pēc Dārziņa piespēles labi pa kreiso malu pietuvojās vārtiem un tehniski met virs vārtsarga pleca! Skaists gols!

26:48 min. Rīgas Dinamo vairākumsVēl viens diezgan "neizteiksmīgs" noraidījums Pekinas klubam. Bet pārkāpums ir pārkāpums, uzskata soģi.

Ja pirmajā periodā rīdzinieki bija gana aktīvi uzbrukumā, pagaidām 2. periodā tikai divi metieni... Mājiniekiem vispār tikai viens metiens šajā periodā. Šī statistika daudz ko izsaka par notiekošo laukumā 2. perioda pirmajās sešās minūtēs.

Vairākuma sākumā apņēmīgi Dinamo uzbrukumi, bet tad ļoti bāls turpinājums. Kuņļuņ Red Star pilnā sastāvā

20:49 min. Rīgas Dinamo vairākumsTiesnesis aptur spēli un abu komandu spēlētāji skatās, kuram tad pārkāpums. To tiesneši piešķir mājiniekiem, tādējādi Rīgas Dinamo vairākums

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Kuņluņ Red Star 0:0. Noslēdzies 1. periods

Salākam uzsit pa cimdiem, kad piespiesta ripa. Uzreiz sākas pagrūstīšanās starp hokejistiem. Tiesneši izšķir ķildniekus vēl pirms dūru vicināšanas.

Novosibirskā liels atbalsts Salākam, kurš spēlējis pie Sibirj.https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1231883120162594817

Salāks glābj! Teicama Kuņluņ hokejistu saspēle, bet Salāks paspēj pārvietoties vārtos un glābj rīdziniekus

Pēc aktīvas darbības pirmā perioda pirmajā daļā tagad jau minūtes piecas komandas spēlē diezgan haotiski.

Rīdzinieki gana aktīvi metienos. Izdarīti jau 10 metieni, bet nospēlēta tikai puse no perioda.

Sļepecam izgājiens, metienu atvaira Kuņluņ vārtsargs. Tad savas spējas demonstrē Salāks, un uzreiz otrā laukuma pusē atkal "mājiniekus" glābj Smits.

Ģēģeris apzaga pretinieku pie Red Star vārtiem, bet ripu uzreiz piespiež Pekinas kluba vārtsargs.

Pavlovs ietur pauzi, apslido vārtus un atdod piespēli Lipsbergam, kuram nesanāk metiens. Vārti bija jau tukši....

Kuņluņ kandidē uz pēdējo - astoto - ceļazīmi uz Gagarina kausu. Lai to izdarītu, Ķīnas klubam šodien savā pēdējā spēlē jāuzvar un jācer uz Ņeftehimik zaudējumu Vladivostokā pēc divām dienām.

Bīstams Dinamo metiens no zilās līnijas. Red Star vārtsargam bija aizsegta redzamība, tomēr ripa nelido vārtos.

Kuņluņ Red Star pirmo momentu izveido Keins, kurš izlaužas līdz Dinamo vārtiem. Salāks glābj. Pēc brīža Salāks tver vēl vienu ripu.

Pirmo momentu izveido rīdzinieki - Ģēģeris pasita ripu uz priekšu un tika pie metiena. Tad viņam atkārtots metiens netraucētam no tuvas distances, bet Pekinas kluba vārtsargs Džeremijs Smits tver ripu.

Spēle sākusies

Šajā mačā rīdziniekiem nevarēs palīdzēt Koltons Gilīss. Viņam diskvalifikācija par kautiņu. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/giliss-diskvalifikacijas-del-nevares-piedalities-sezonas-priekspedeja-spele.d?id=51909071

Rīdziniekiem vārtus arī šajā mačā sargās Aleksandrs Salāks, jo otrs vārtsargs Makarovs ir guvis traumu. Kā otrais vārtsargs mačam pieteikts Reinis Liepiņš. "Mājiniekiem" trešajā maiņā laukumā dosies Gunārs Skvorcovs.

Pirms spēles līdzjutēji Novosibirskā ar aplausiem pauž atbalstu Ķīnai, kur maču nevar aizvadīt, jo valstī plosās koronavīruss.https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-spele-koronavirusa-del-parcelta-uz-novosibirsku.d?id=51838643

Rīgas Dinamo KHL neveiksmīgajā sezonā vēl jāaizvada tikai divas spēles, turklāt abas jāspēlē Novosibirskā. Šodien priekšpēdējā spēlē rīdzinieki tiekas ar Pekinas "Kuņluņ Red Star".