KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' – Magņitogorskas 'Metallurg'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārajā čempionātā pēdējo spēli pirms valstsvienību pauzes pirmdien, 9. decembrī, aizvada Rīgas "Dinamo", kas viesos tiekas ar Magņitogorskas "Metallurg".

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.



KHL spēle: Rīgas Dinamo - Magņitogorskas Metallurg

Noslēdzies otrais periods. "Dinamo" - "Metallurg" 0:5

39:56 min. "Dinamo" - "Metallurg" 0:5Laukuma saimnieki kādu pusotru minūti pavada "Dinamo" zonā, relatīvi brīvi savā starpā saspēlējoties. Spiedienam seko arī loģisks iznākums. Nikolajs Vladimirovs izpilda piespēli šķērsām zonai, kur, neviena netraucēts, palicis Romāns Ļubimovs. Uzbrucējam pat neizdodas pārāk labs metiens tukšajos vārtos, Makarovam paspējot ar nūju skart ripu, tomēr tā tāpat atrod ceļu vārtos.

Vairākums noslēdzies, viesiem neradot īpašas vārtu gūšanas iespējas.

Pēc Sotnieka metiena viens pats pret Demčenko vārtu priekšā paliek Meija, tomēr vārtsargs pagūst piespiest ripu.

32:02 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāMeija pie laukuma apmales atbruņo Nestrašilu, kurš, esot jau uz ledus, izsit latvietim nūju.

30:50 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāTagad kārta pienākusi jau Denisam Paršinam izpildīt bīstamu metienu vārtu tālajā, apakšējā stūrī. Pēc metiena pie rīdzinieku vārtiem notiek nesaskaņas, kurās savaldību pazaudē Marenis. Tiesnesis ilgstoši stājas ceļā starp Andreju Nestrašilu un "Dinamo" hokejistu, tomēr Marenis nespēj savaldīt savus nervus, turpinot uzbrukt. Rīdzinieks nopelna divas minūtes par rupjību.

30:54 min. "Dinamo" - "Metallurg" 0:4 Viktors Antipins uzreiz pēc iemetiena raida ripu cauri spēlētāju biezoknim, nekavējoties realizējot vairākumu. Marenis, slidojot uz soliņu, triec nūju pret rezervistu soliņu. Hokejists uz desmit minūtēm tiek sodīts par nesportisku rīcību.

Bīstamu plaukstas metienu izpilda Jakovļevs. Maģnitogorskas komanda aizvien vairāk atgādina, ka tomēr tā šobrīd ir krietni spēcīgāka.

Vēlreiz viesu zonā aktīvi spēlē Rasmusens, Potehins un Odels. Rasmusens izpilda piespēli uz laukuma vidu, Potehins "atbloķē" aizsargu, bet Odels, neapstādinot ripu, met pa vārtiem. Makarovs vietā.

Otrā trešdaļa norit, komandām spēkojoties līdzvērtīgi. Brīžiem pat pie ripas vairāk tiek viesi.

26:41 min. "Dinamo" - "Metallurg" 0:3 Potehins rīdzinieku zonā divcīņā uzvar Dārziņu un pēkšņi izslido divatā ar Rasmusenu pret vienu Mamčicu. Uzbrucējs izvēlas metienu izpildīt pats, raidot ripu no tuvas distances tālajā vārtu "devītniekā".

Setdikovs ātrajā uzbrukumā izkārto labu iespēju Eštonam, kurš nespēj trāpīt no tuvas distances.

Dārziņam gandrīz sanāk piespēlēt šķērsām visai zonai, tomēr pēdējā brīdī piespēle tiek pārtverta. Setdikovs būtu nonācis viens pats pie tālā vārtu staba.

Sācies otrais periods!

Pirmais periods noslēdzies. "Dinamo" - "Metallurg" 0:2

19:06 min. "Dinamo" - "Metallurg" 0:2 Labā metiena pozīcijā no labā iemetiena apļa nonāca Jegors Jakovļevs, kurš tā vietā izpildīja papildu piespēli uz laukuma vidu Arhipam Ņekoļenko. Viņa metienu centās bloķēt Eštons, tomēr uzbrucējs to nespēja paveikt. Savukārt Makarovs vārtos nepaspēja pārvietoties pa to līniju.

Pāvels Dorofejevs un Andrejs Loktionovs varēja izpildīt bīstamu metienu no pašas vārtu priekšas, tomēr neaizsniedzās līdz ripai. Magņitogoroskas vienībai joprojām pieder iniciatīva.

13:23 min. "Dinamo" - "Metallurg" 0:1 Rasmusens sekmīgi izpilda piespēli zonā, kura paslīd aiz apjukuša Artūra Kuldas kājām. To uztver Bogdans Potehins un atstāj pa metienam Ērikam Odelam. Kanādietis ripu triec "devītniekā".

Dārziņš dod ripu Setdikovam, no kura tā nejauši atlec vārtu priekšā. Viktors Antipins neļauj Makmilanam izpildīt metienu no izcilas pozīcijas. Pēc nomaiņas labi vārtu priekšā cīnās Meija, kuru galu galā gan atļauti nogāž. "Dinamo" tā arī vairākumā labu metienu neizkārto.

10:02 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāTas pats Dronovs laukuma neitrālajā zonā nogāž Lipsbergu.

Grigorijs Dronovs uzreiz pēc iemetiena izpilda bīstamu metienu pa ledu. Vairāki mājinieku raidījumi aizspurguši garām vārtiem.

Sļepecs no zilās līnijas izpilda metienu, tomēr tas mājinieku vārtus nesasniedz. Pirmajās deviņās minūtēs "dinamieši" Demčenko piespieduši tikai vienreiz atvairīt kādu metienu.

Makarovam nākas krist uz ledus pēc bīstama uzmetiena no zilās līnijas. Aizsargi pārliecinās, ka mājinieki nesavāc atlēkušo ripu. Labi pacīnījās Marenis, ripas ceļā krita arī Makmilans. Spēle pirmās sešas minūtes ritējusi tikai neitrālajā vai "Dinamo" zonā.

Magņitogorskas vienība nespēja īsti nostāties rīdzinieku zonā. Mazākums aizvadīts veiksmīgi.

1:41 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāBatņa, iespējams, nejauši ar slidu notrieca pretinieku netālu no saviem vārtiem.

Spēle sākusies!

Rīgas komandas vārtus sargās Andrejs Makarovs.

Savukārt par vārtu drošību "Metallurg" vienībai parasti rūpējas Vasilijs Košečkins, kurš vidēji spēlē ielaiž vien 1,75 ripas un atvaira 94,2 procentus pretinieku metienu. Šodien mājinieku vārtos gan stāsies Vasilijs Demčenko, kuram tā būs otrā spēle šosezon.

Starp mājinieku labākiem hokejistiem noteikti nosaucams 38 gadus vecais Krievijas izlases veterāns Sergejs Mozjakins, kurš 36 spēlēs sakrājis 21 punktu (8+13), bet šajā spēlē nepiedalīsies. Viņa artavu uzbrukumā centīsies aizstāt Deniss Rasmusens, kurš līdz šim vienā spēlē vairāk sakrājis tikpat punktu (7+14).

https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1204017924706652161

Rīgas "Dinamo" komanda 36 spēlēs izcīnījusi 27 punktus, kas tai dod 11. vietu Rietumu konferencē, bet "Metallurg" ar 39 punktiem 37 mačos ieņem astoto pozīciju Austrumos.

"Dinamo" komandu turpina nomākt savainojumi. Šīs dienas mačā laukumā gatavi iet vien seši aizsargi. Tādējādi izbraukumā uz ledus tā arī nekāps Uvis Balinskis. Viņš komandai devās līdzi, bet 4. decembrī hokejistam mājas spēlē pret "Severstaļ" pa ausi trāpīja ar ripu.

Pērn "Dinamo" un "Metallurg" vienības uzvaras dalīja uz pusēm, bet šosezon abas komandas laukumā vēl nav tikušās.