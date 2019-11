KHL spēle. Rīgas 'Dinamo' – Maskavas 'Dinamo'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" mājas spēļu sērijas pēdējā piektajā mačā trešdien cīnās ar Latvijas izlases hokejista Mika Indraša pārstāvēto Maskavas "Dinamo" komandu.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

KHL SPĒLE: RĪGAS DINAMO – MASKAVAS DINAMO

Noslēdzies 2. periods.

38:16 min. Rīgas "Dinamo" - Maskavas "Dinamo" 1:2Viesi turpina izpildīt spēcīgus metienus. Pēc viena no Čaikovska raidījumiem pie ripas tiek Tarasovs, kurš meistarīgi ilgi nogaida, "nosēdina" Makarovu uz ledus un raida ripu garām gan vārtsargam, gan uz vārtu līnijas esošajam Ališauskam.

Mihals Čaikovskis izpilda spēcīgu metienu, kuru sev priekšā atsit Makarovs. Jaškins jau dodas pēc ripas, lai to raidītu tukšā vārtu stūrī, tomēr nepaspēj. No tās pašas pozīcijas, no kuras tika gūti vārti, spēcīgi met Hietanens, bet arī šo metienu atvaira vārtsargs.

36:24 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāDžeriņš no muguras laukuma apmalē iegrūž Vladislavu Jefremovu.

Tarasovs teju vienatnē aizbēg pret Makarovu, bet tieši pirms viesu hokejists grasījās izpildīt metienu viņa nūju no aizmugures gaisā pacēla Bārtulis.

Protapovičs apgriežas ap savu asi un izpilda bīstamu metienu no tuvas distances. Pāris ļoti labi Rīgas "Dinamo" vienības uzbrukumi pēc kārtas.

Sļepecs labi atstāj ripu pa metienam Zīlem, kurš tieši ieslidoja viesu zonā. Ripu tver Bočarovs.

Jūso Hietanens un Daniils Tarasovs izceļas ar "šāvieniem". Vietā Makarovs.

29:33 min. Rīgas "Dinamo" - Maskavas "Dinamo" 1:1Hietanens ar trešo piegājienu cauršauj rīdzinieku aizsardzību, raidot ripu tālajā stūrī. Izcilu piespēli no aizvārtes izpildīja Šipačovs, kuram tā ir 26. rezultatīvā piespēle šosezon.

27:56 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāEštons neatļauti izsit nūju Šipačovam.

27:41 min. Rīgas "Dinamo" - Maskavas "Dinamo" 1:0Pirmais virknējums viesu zonā savērpj "karuseli". Pēdējais ar ripu ilgi slido Dārziņš, kurš aptuveni no zilās līnijas raida ripu vārtu virzienā. Tā pa ceļam uz vārtiem maina lidojuma virzienu un ielido vārtos. Iespējams, ka to skāra Brendons Makmilans, kurš cīnījās vārtu priekšā ar Jaškinu. Vārti tiek ieskaitīti Makmilanam. Pirmais rezultativitātes punkts Sļepecam.

Tiesneši, iespējams, skatīsies video atkārtojumu. Nevajadzīga kļūme rīdzinieku aizsardzības zonā varbūt ļāvusi Maskavas vienībai izvirzīties vadībā. Tuvojoties viesu hokejistam, Makarovs raidīja ripu aiz vārtiem, ar atsitienu pret apmali. Taču tādējādi vārtsargs izpildīja piespēli pretiniekam, tomēr laikus spēja atgriezties vārtos, lai apstādinātu ripu tieši uz līnijas.

"Arēnā Rīga" turpinās atvērts hokejs. Abām komandām sanācis labās situācijās ieslidot pretinieku zonā, bet aizsargi spējuši vairākās epizodēs neļaut izpildīt metienu.

Atlikusī minūte un 20 sekundes vairākumā netiek lietderīgi izmantotas. Pēc tam gan seko pamatīga rīdzinieku ofensīva. Pēc Meijas piespēles bīstamu metienu izpilda Protapovičs, bet Balinskis no zilās līnijas trāpa pa vārtu stabu.

Sācies 2. periods!

Noslēdzies 1. periods.

Dārziņš, ticis labā pozīcijā vārtu priekšā, tiek gāzts, bet svilpe neatskan.

Otrajā perioda pusē spēle pārsvarā ritējusi Rīgas "Dinamo" zonā. Sākusies pēdējā trešdaļas minūte.

19:20 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāGints Meija no labas pozīcijas met virsū Bočarovam, Aleksandrs Petunins nogāž Balinski, kurš būtu bijis pirmais pie atlēkušās ripas.

Pusotru minūti mājinieki pavada iespiesti savā zonā, bet Maskava nespēja radīt pat vienu bīstamu momentu. Makmilans raida ripu ārpus zonas, viesi vairākumā vairs neuzspēj neko izveidot.

14:18 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāSpēle ieilgst laukuma saimnieku zonā, Jaškinam cenšoties saasināt situāciju ar vairākām piespēlēm. Vienā no situācijām viņu klupina Lipsbergs.

Spēle rit augstā tempā. Pārtraukumi bijuši diezgan maz. Pagājušas jau teju 12 minūtes.

Daniils Tarasovs ar skaistu māņkustību uz ledus nogulda Makarovu, nonāk pozīcijā, no kuras ar neērto nūjas pusi varētu gūt vārtus, bet vārtsargs ar nūju spēj viņam patraucēt.

Jaškina metienu tver Makarovs. Pagaidām izteikts pārsvars rīdziniekiem.

Vairākumā pirmie dodas Protapovičs, Setdikovs un Sļepecs. Pirmie divi to vairākkārt darījuši pēdējās spēlēs. Pirmās minūtes laikā gan nesanāk paveikt neko dižu vairāk par nostāšanos viesu zonā. Turpinājums sanāk bīstamāks. Makmilana metienu atsit Ivans Bočarovs, bet pie ripas pirmie tiek maskavieši. Mazliet vēlāk pēc Bārtuļa metiena pirmais pie ripas ir Meija, bet Bočarovs paspēj aizvērt vārtu stūri. Vairākums netiek izmantots.

2:01 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāAndrejs Aleksejevs pazaudē nūju, kas dod iespēju Balinskim apslidot pretinieku un ielauzties vārtu priekšā. Aleksejevs gan viņu pagrūž mugurā, nedodot aizsargam iespēju izpildīt metienu.

Spēle sākusies!

Laukumā pēc savainojumiem atgriezīsies komandas kapteinis Lauris Dārziņš un Brendons Makmilans, ar kuriem pirmajā virknējumā vietu kopā ieņems komandas nesenais jaunpienācējs Kirils Sļepecs.

Pēc ilgstošas spēļu sērijas vārtos nomainīts Aleksandrs Salāks. Šodien par vārtu drošību rūpēsies Andrejs Makarovs, kurš līdz šim astoņās spēlēs vidēji mačā ielaidis 3,14 ripas, bet atvairījis 91,1% metienu. Vārtsargs pēdējo reizi vārtos stājās 27. oktobrī, kad "dinamieši" ar rezultātu 2:3 piekāpās Maskavas "Spartak" komandai.

Šī "dinamiešiem" būs pēdējā no piecām mājas spēlēm, pēc kuras paredzēta triju izbraukuma spēļu sērija.

Miks Indrašis viesu rindās spēlēs otrajā virknējumā, bet abi maskaviešu rezultatīvākie hokejisti spēlē pirmajā maiņā. Vadims Šipačovs 29 spēlēs sakrājis 33 punktus (8+25), bet Dmitrijs Jaškins 28 spēlēs izcēlies ar 30 punktiem (13+17).https://twitter.com/dynamo_ru/status/1197190532075790337

Maskavas komanda sezonu pagaidām aizvada veiksmīgi, ar 37 punktiem 29 spēlēs atrodoties trešajā vietā Rietumu konferencē.

Rīdzinieki ar Maskavas "Dinamo" tiekas otro reizi šosezon. Maskavā 21. septembrī pārāki ar rezultātu 4:1 bija mājinieki. Toreiz viesiem vienīgos vārtus spēles priekšpēdējā minūtē guva Nerijus Ališausks. Mājinieku sastāvā laukumā nedevās Latvijas izlases uzbrucējs Miks Indrašis.