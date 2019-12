KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' - Minskas 'Dinamo'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārajā čempionātā pirmdien, 30. decembrī, pēdējo spēli 2019. gadā aizvada Rīgas "Dinamo", kas līgas pastarīšu duelī viesojas pie Minskas "Dinamo".

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Minskas Dinamo

Arēnā skan sirēna par godu vārtiem, bet tiesneši norāda, ka jāskatās video atkārtojums.

Pēc uzvarēta iemetiena pa vārtiem nekavējoties met Setdikovs, bet ripa spurdz garām mājinieku cietoksnim.

Rīdzinieki praktiski visas divas minūtes pavadīja laukuma saimnieku zonā, izpildot vairākus bīstamus metienus, tomēr vārti netika gūti. Metienus bez ripas apstādināšanas izpildīja gan Protapovičs, gan Setdikovs. Pēc Protapoviča raidījuma ripa arī skāra vārtu stabu.

43:57 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāOļegs Jevenko sodīts par neatļautu spēka paņēmienu.

Kas par epizodi! Voris aiz vārtiem kļūdās, spēlējot ar nūju. Ripa atlec pie Frensisa Pare, kuram bija iespēja to virzīt tukšos vārtos, bet Koltons Gilīss pašaizliedzīgā lēcienā glāba viesus no vārtu ielaišana.

Kļūdās rīdzinieku aizsargi, izlaižot cauri piespēli, kura nonāk pie Drozdova. Hokejists ripu raida tālajā vārtu stūrī, bet Voris to tver ķērājcimdā.

Sācies 3. periods!

Noslēdzies 2. periods.

Salāks atvairīja laukuma saimnieku izgājienu, bet savainojās. Laukumā devies Jānis Voris! 19 gadus vecais hokejists otro reizi devies laukumā KHL, bet ikdienā spēlē Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandā "Rīga".

Eštons ātrajā uzbrukumā izpildīja labu metienu, cīnoties vienatnē pret trim Minskas komandas spēlētājiem, taču ripa lidoja tieši virsū vārtsargam.

Salāks atvairīja spēcīgu Raiena Spūnera "šāvienu" no tuvas distances, bet ripa pēc tam lēnām slīdēja vārtu virzienā. Meija to gan "noslaucīja" no vārtsarga laukuma.

Rīdzinieku aizsargs Mareks Djaloga smagi cieta pēc novēlota spēka paņēmiena galvas rajonā. Andrejs Kosticins gan netika sodīts.

Minskas komanda uz brīdi pamatīgi bija iespiedusi viesus savā zonā. Salāks tika galā ar spēcīgu metienu no zilās līnijas.

Sācies 2. periods!

Noslēdzies 1. periods.

19:57 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo 1:0 Roberts Mamčics izcēlās ar spēcīgu metienu no distances.

Rīdzinieki aktīvi spēlē gar laukuma apmalēm, liedzot Minskai iespēju jebko izveidot. Mājinieki atkal izniekoja skaitlisko vairākumu.

15:05 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāViesiem laukumā bija izgājuši seši hokejisti.

Pusminūtes laikā baltkrievi divreiz tiek pie labas iespējas pēc vārtu priekšā atlēkušas ripas. Salāks uzdevumu augstumos.

Gilīss, neapstādinot ripu, uzreiz meta pa vārtiem. Ārzemnieks trāpīja pa vārtu stabu.

Spēle četratā noslēdzas bez jebkādiem bīstamiem momentiem. Abas komandas pagaidām taustās.

Djaloga aizzogas līdz laukuma saimnieku vārtiem un izdara bīstamu metienu ar nūjas neērto pusi.

5:19 min. Komandas spēlēs četratāSalāks sodīts par spēles kavēšanu.

4:43 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāIgors Martinovs aiz Rīgas komandas vārtiem ķeksēja Oskaru Bārtuli. Iespēja viesiem pārņemt iniciatīvu.

Minskas komanda iznieko pirmo skaitlisko vairākumu šajā spēlē.

Laukuma saimniekiem nesanāk nostāties rīdzinieku zonā.

2:23 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāBārtulis aiz Aleksandra Salāka sargātajiem vārtiem ar nūju ķeksēja pretinieku.

Spēle sākusies!

Rīgas komanda šobrīd piedzīvojusi deviņus zaudējumus pēc kārtas. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/batna-mums-ir-48-stundas-laika-lai-sakartotu-galvas-un-partrauktu-so-zaudejumu-seriju.d?id=51756237

Komandas divas reizes tikās oktobrī, kad abās spēlēs triumfēja Rīgas vienība.

Šīs dienas spēlē tiekas divas Rietumu konferences pastarītes. Rīdzinieki 42 spēlēs guvuši 27 punktus, bet laukuma saimnieki 41 spēlē sakrājuši 28 punktus. Latvijas komandas atrodas Rietumu konferences 12., pēdējā pozīcijā, bet Minskas vienība vietu augstāk.