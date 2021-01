KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' - 'Ņeftehimik'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo" savā šī gada otrajā izbraukuma spēlē pret Ņižņekamskas "Ņeftehimik" lūkos pārtraukt četru zaudēto spēļu sēriju.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

KHL SPĒLE: RĪGAS DINAMO – ŅIŽŅEKAMSKAS ŅEFTEHIMIK

Spēle statistika

Rīgas Dinamo - Ņefethimik 1:3. Noslēdzies 2. periodsPēdējās sekundēs viltīgi uzmeta Paršins, ripa mainīja lidojuma virzienu, bet turpinājumā atskan signāls - perioda beigas.

Diemžēl, arī šis vairākums netiek izmantots, lai saasinātu cīņu par punktiem šajā spēlē.

Rīdzinieki uzreiz nostājas pretinieku zonā. Labs vairākuma sākums, daži metieni, bet tie nav pārāk bīstami. Pozitīvā iezīme - krietni labāks vairākums par iepriekšējo.

Rīgas Dinamo vairākums

Rīdziniekiem nekādi neizdodas lauzt spēles gaitu. Ļoti vāji maču aizvada Latvijas komanda, spilgti parādot, kādēļ ir līgas vājākā komanda.

Vairākums tā arī izčābēja. Neidzveās tikt pretinieku zonā, nedomājot nemaz par kādu metienu.

Katastrofāls vairākuma sākums. Vairāk nekā minūti neizdodas tikt pāri laukuma vidusdaļai, nedomājot pat par nostāšanos Ņefethimik zonā.

Rīgas Dinamo vairākumsZirjanovs turpināja aktīvi spēlēt un panāk pretinieku pārkāpumu.

Zirjanovs nokļūst labā pozīcijā, bet neizdodas apmānīt Ivaņņikovu.

Ļoti daudz saspēles un cīņas pie apmales. Samērā bāls sniegums abu komandu izpildījumā šajā periodā

Rīgas Dinamo - Ņefethimik 1:3Dinamo izmanto pretinieku kļūdu. Aiz vārtiem ar saviem aizsargiem nesaprotas vārtsargs Ivaņņikovs. Rīdzinieki tiek pie ripas, piespēle Džeriņam, kurš uzreiz spēcīgi un precīzi met!Džeriņam pirmais gols pēc atgriešanās Rīgas Dinamo rindās

Ņeftehimik aizslidoja četratā pret vienu aizsargu. Pārāk jau skaisti gribēja mājinieki, Naļimovs tver ripu.

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Ņefethimik 0:3. Noslēdzies 1.periods

Šafiguļins izmanto Dinamo kļūdu un aizslido vienatnē pret Naļimovu. Šoreiz Dinamo vārtsargs uzvar duelī.

15:39 min. Rīgas Dinamo - Ņeftehimik 0:3Katastrofāla Dinamo aizsardzība. Ņefethimik hokejisti vēlreiz teicami saspēlējas un seko precīzs Pāvela Porjadina metiens vārtu "devītniekā". Naļimovs dusmīgs, bet viņš paliek vārtos - Skudra neuzdrošinās kaujā sūtīt 18 gadus veco Bruno Brūveri.

Burzma pie Ņefethimik vārtiem. Pēc Bērziņa metiena Zirjanovs cenšas burtiski iestumt ripu vārtos. Pēc epizodes neliela pagrūstīšanās, tiesneši sodu nedod.

13:03 min. Rīgas Dinamo - Ņeftehimik 0:2Naļimovs nenosedza vienu stūri. To praktiski no "nulles leņķa" pamana Porjadins, uzmetot pa Dinamo vārtsargu un no Naļimova ripa ielido vārtos

Rīdziniekiem ilgstošāk uzbrukums, laba saspēle, bet tas nedod nekādu rezultātu, jo rīdzinieki netiek līdz puslīdz normālam metienam.

8:40 min. Rīgas Dinamo - Ņefethimik 0:1Lieliska mājinieku saspēle, ko ar precīzu metienu vārtu tukšā stūrī noslēdz Šafiguļins.

Ošeniekam plaukstas metiens. Pirmais Dinamo metiens, kuru tver mājinieku vārtsargs Ivaņņikovs. Nospēlētas gandrīz astoņas minūtes...

Nospēletas 6 minūtes, rīdziniekiem šobrīd neviena metiena pa vārtiem, visas ripas lidojušas garām vārtiem. Tiesa, arī mājinieki nav diez ko centīgi, tikai divus metiensu atvairījis Naļimovs.

Skvorcovam teicami "uz lāpstiņas" iedod piespēli un seko ļoti spēcīgs šķēliens pa vārtiem. Ripa lido pāri vārtiem, bet atlec viltīgi pie vārtu tukša stūra. Diemžēl, tur neviens dinamieša nebija.Pēc tam sekoja bīstams moments pie Dinamo vārtiem. Naļimovs ripu īsti nepiespieda, bet tiesneši nosvilpa un apturēja spēli.

Vēl viens Ņeftehimik uzbrukums. Laba piespēle gar vārtiem uz tukšo vārtu stūri, bet tur Dinamo aizsargi glābj Latvijas komandu.

Rīdzinieki pirmajās sekundēs kļūdās savā zonā un uzreiz seko divi bīstami metieni pa Dinamo vārtiem. Naļimovam jau ar pirmajām sekundēm nākas būt modram.

Spēle sākusies

Šosezon abas vienības tikušās vienu reizi. Novembra sākumā "Ņeftehimik" Rīgā bija pārāka ar 3:1. Pēdējo panākumu pret Ņižņekamskas klubu "dinamieši" svinēja 2018.gada decembra nogalē, kad uzvarēja ar 2:0.

Rīgas Dinamo ar 21 punktu ir Rietumu konferences un visas KHL vājākā komanda. Ņeftehimik ar 28 punktiem ir Austrumu konferences vājākā komanda. Kas uzvarēs šajā pēcpusdienā KHL pastarīsu duelī?

Rīgas Dinamo vārtos šovakar Naļimovs.https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1350793751703285761/photo/1

Rīgas Dinamo atkal iestigusi neveiksmju joslā, kas šajā sezonā, diemžēl, ir raksturīgi. Kārtējā mačā šo pēcpusdien rīdzinieki viesos tiekas ar Ņeftehimik.