KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' – Nursultanas 'Baris'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo" sestdien savā pirmajā spēlē 2020. gadā tiekas ar Nursultanas "Baris".

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Nursultanas Baris

Spēles statistika:

Perioda ievadā "Dinamo" izturēja mazākumu, bet pēc tā Sļepecs pretuzbrukumā apdraudēja "Baris" vārtsarga Paskvāla vārtus.

Otrā perioda labākie momenti.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0. Noslēdzies 2. periods.

39:45 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Sotnieks laukuma centrā klupināja "Baris" hokejistu, dodoties uz noraidīto soliņu.

Eštons neitrālajā zonā ieguva ripu un devās uz vārtiem, bet viņam neizdevās apsteigt aizsargu un iziet pret vārtsargu. Metienu viņš izdarīja, bet vārtsargs darbojās precīzi.

Volks saņēma lielisku piespēli un izdarīja metienu no vārtu priekšas, taču šo iespēju viņš neizmantoja, raidot ripu garām vārtiem.

Māršals ļoti nesavtīgi metās priekšā ripai, bet turpinājumā arī vārtsargam nācās iesaistīties un apturēt ripu. "Baris" šajā periodā uzspieduši savu spēles stilu.

Vorim otrā perioda 15 minūtēs izdarīti vairāk metieni nekā pirmajā periodā. Viņš šajā periodā apturējis 8 ripas, kas lidojušas viņa vārtu virzienā, turpinot sevi labi pierādīt.

"Baris" turpināja izdarīt spiedienu uz "Dinamo" vārtiem, bet rīdzinieki aizsardzībā spēja darboties veiksmīgi. Ātrā pretuzbrukumā Gilīss izdarīja metienu tieši virsū Paskvālam.

"Baris" vairākumā uzbruka, bet rīdzinieki meta ripu ārā no zonas. Viens no aizsargiem bija palicis bez nūjas, Ģēģeris lūkoja to izmantot un steidza pēc ripas, kuru ieguva un meta no asa leņķa pa vārtiem.

Videls pēc pirmā metienu ieguva ripu, ieturēja pauzi, bet metiens no sarežģītas pozīcijas garām aizsargiem bija ļoti neprecīzs. "Baris" uzbrukumi bija bīstami, bet "Dinamo" mazākumu izturēja un noturēja savu vadību.

28:31 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Bīstami ar augsti paceltu nūju pret Boidu nospēlēja Māršals.

"Baris" uzbrukumā divi pret vienu aizsargu Dīcs izdarīja metienu pa vārtiem tuvējā vārtu stūrī, bet Voris efektīgi ripu ķēra cimdā.

Līdzīga spēkošanās bija vērojama laukumā nākamajās minūtēs. Vienā no "Dinamo" uzbrukumiem Māršala metiens lidoja pāri vārtiem.

"Baris" apņēmīgi iesāka otro periodu, un Rīgas "Dinamo" 19 gadus vecais vārtsargs Jānis Voris tika pamatīgi pārbaudīts. Viņš nospēlēja lieliski.

Pirmā perioda labākie momenti.

Sācies 2. periods.Bez Dārziņa Rīgas "Dinamo" sāk otro periodu.

Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0. Noslēdzies 1. periods.

Voris ar cimdu atsita ļoti bīstamu metienu uzreiz pēc piespēles, turklāt, tas tika izdarīts no tuvas distances.

18:22 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Par bloķēšanu noraidīts Daloga. Viņš centās apturēt pretinieku no ieiešanas uzbrukuma zonā.

Voris atvairīja metienu no asa leņķa. Tas bija tikai trešais metiens pa viņa vārtiem.

Rīgas "Dinamo" arī šoreiz vairākumu neizmantoja, un arī šoreiz bija iespējas gūt vārtus. Liels iztrūkums vairākumā bija Dārziņš, kurš pēc Semjonova rupjā spēka paņēmiena joprojām ir uz rezervistu soliņa.

13:11 min. Noraidījums "Baris" komandā. Skaitliskā sastāva pārkāpums Nursultanas komandai.

12:34. min. Rīgas "Dinamo" - "Baris" 1:0Kirils Sļepecs laukuma centrā pārtvēra ripu un izgāja viens pats pret "Baris" vārtsargu Edvardu Paskvālu un raidīja ripu starp viņa kājsargiem.

Voris tika galā ar ripu, kas lidoja viņa virzienā. Savukārt "Dinamo" uzbrukumā Eštons, Ģēģeris un Ališausks radīja vārtu gūšanas iespējas.

"Dinamo" hokejisti vairākumā darbojās uzbrukumā zonā, metienu nedaudz garām vārtiem izdarīja Majone, bet aktīvs bija arī Sļepecs. Vārtus gūt šajā vairākumā gan neizdevās

8:07 min. Noraidījums "Baris" sastāvā. Dārziņu iegrūda laukuma apmalē, un Semjonovs tika noraidīts uz 2+10 minūtēm. "Dinamo" kapteinis pats spēja aizslidot uz rezervistu soliņu.

"Dinamo" izveidoja pamatīgu ofensīvu, un vienā no epizodēm Mamčičs izdarīja metienu no kreisās malas, bet tad Batņa ieguva vārtsarga atvairīto ripu, taču nespēja to ieraidīt vārtos.

"Dinamo" turpināja aktīvi, Meija vārtu priekšā mēģināja mainīt ripas lidojuma virzienu, bet ripu pārvirzīja pāri vārtiem.

Majone ar tālu piespēli iesāka uzbrukumu, kurā Dārziņš meta tālajā vārtu stūrī, bet "Baris" vārtsargs Paskvāls ripu atsita.

Spēle ievadā abas komandas izdarīja vienkāršus uzmetienus pa vārtiem, vārtsargi ripas atsita. Pirmajās divās minūtēs komandas darbojās diezgan piesardzīgi.

Spēle sākusies!

Rīgas "Dinamo" ar 29 punktiem 43 spēlēs ieņem pēdējo vietu līgā, bet "Baris" ar 55 punktiem 42 mačos ir trešā Austrumos.

Rīgas "Dinamo" vārtos šajā mačā spēli sāks Jānis Voris, bet rezervē būs Reinis Liepiņš. Voris divas reizes KHL spēlē nācis uz maiņu, bet Liepiņš pirmo reizi pieteikts mačam.

Rīgas "Dinamo" priekšā trīs mājas spēles pēc kārtas. 2020. gada pirmajā spēlē Rīgā atgriežas divi pagājušās sezonas varoņi. "Dinamo" rindās pirmo spēli šosezon aizvadīs Metjū Majone, bet "Baris" sastāvā spēlēs Linuss Videls.