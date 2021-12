KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' – 'Torpedo'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komanda Rīgas "Dinamo" sestdien izbraukumā spēkojas ar Ņižņijnovgorodas "Torpedo", vēlreiz mēģinot pārtraukt sešu zaudējumu sēriju.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Torpedo

Spēles statistika

Rīdzinieki mazākumu izturēja. Šoreiz "Torpedo" spēlēja piesardzīgāk, un nebija vērojama izteikta virzība uz vārtu priekšu.

52:15 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo".Lorito sarežģīja Rīgas "Dinamo" situāciju, kad viņš nopelnīja sodu par turēšanu ar nūju.

"Torpedo" pārliecinošāk izskatās aizvadītajās minūtēs. Orlovs iegāja zonā un izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, kuru Matsons droši tvēra.

49:01 min. Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 3:3. Daņils Verjajevs piespēlēja Ivanam Čehovičam, kurš starp diviem “Dinamo” spēlētājiem izdarīja precīzu metienu un izlīdzināja rezultātu.

"Torpedo" pēc mazākuma izturēšanas steidza uzbrukumā, un Matsonam bija jāiesaistās spēlē.

Rīgas "Dinamo" vairākuma izskaņā iekrita pretuzbrukumā divi pret vienu, taču Sotnieks bija glābējs, neļaujot izdarīt piespēli un samazinot iespēju precīzi mest.

Skārlets izdarīja metienu uzreiz pēc piespēles. Rīdzinieki turpināja izdarīt spiedienu, taču sīkas neprecizitātes neļāva izspēlēt tādu kombināciju, kas ļautu izdarīt precīzu metienu vārtos.

45:29 min. Noraidījums "Torpedo" komandā. Par bloķēšanu sodīts Mihejevs. Rīdziniekiem lieliska iespēja, spēlējot pieci pret trīs.

44:44 min. Noraidījums "Torpedo" komandā. Par Ozola klupināšanu sodīts Čehovičs.

Rīdzinieki atlikušo mazākuma laiku izturēja, nepieļaujot momentus pie saviem vārtiem. Tad Freibergs ar ne pārāk spēcīgu metienu pārbaudīja Murigina modrību.

Sācies 3. periods.

Pirms trešās trešdaļas "Torpedo" vārtos stājās Aleksejs Murigins, kurš nomainīja Andreju Tihomirovu.

Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 3:2. Noslēdzies 2. periods.

39:20 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā.Ļoti neparasta situācija. Emīls Porjē izgāja pret vārtsargu un raidīja ripu vārtos, tomēr viņa svinības ātri tika apstādinātas. Izrādījās, ka spēle jau bija paturēta, jo Nerijus Ališausks saņēma sodu par rupjību.

39:05 min. Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 3:2Epizode iesākās ar to, ka Lukašs Radils izdarīja metienu pa vārtiem, Rūdolfs Červenijs ieguva atvairīto ripu un trāpīja pa vārtu stabu no asa leņķa. Rīdzinieki saglabāja ripu, un pēc Červenija piespēles Jere Karjelainens izdarīja precīzu metinu.

Rīgas "Dinamo" hokejistiem neveiksmīgs vairākums. Mājinieki kontrolēja situāciju savā aizsardzības zonā.

Lorito pēdējā brīdī apturēja Urakova izgājienu mazākumā. Rīdziniekiem jābūt daudz piesardzīgākiem, spēlējot vairākumā.

33:57 min. Noraidījums "Torpedo" komandā. Par pretinieka nūjas turēšanu sodīts sodīts Mišarins.

Bērziņš un Urakovs savu komandu uzbrukumos apdraudēja pretinieku vārtus, bet abi nespēja izdarīt pietiekami precīzus metienus.

29:02 min. Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 2:2 "Torpedo" mazākumā gūst vārtus. Mājinieki devās pretuzbrukumā, ripa no apmales nonāca pie Ivans Čehovičs, kurš bija atstāts pilnīgi viens pats. Viņš pēc māņkustībām izdarīja precīzu metienu tuvējā vārtu stūrī.

27:45 min. Noraidījums "Torpedo" komandā.Agostino sodīts par klupināšanu.

Počivalovs atbildēja ar savu vārtu gūšanas iespēju, taču Matsons bija savā vietā.

Rīgas "Dinamo" hokejisti atkal tika iespiesti savā laukuma pusē. "Torpedo" hokejisti izdarīja lielu spiedienu, līdz nogurušais Švanenbergs ieguva iespēju ieiet pret vārtsargu. Latvietim raidīt ripu vārtos neizdevās.

Lorito pēc piespēles izdarīja metienu pa vārtiem, neapturot ripu, taču Tihomirovs noreaģēja un atsita ar atsitējcimdu.

Tīvola vārtu tuvumā mēģināja atrast Porjē, bet vārtsargs Tihomirovs paglāba savu komandu.

Mīle un Čehovičs vārtu priekšā radīja draudus Matsona sargātajiem vārtiem, bet zviedrs ripu ieguva savā rīcībā.

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 2:1. Noslēdzies 1. periods. "Torpedo" teju izlīdzināja rezultātu, kad atkal pirmais virknējums uzbrukumā radīja draudus Matsona sargātajiem vārtiem.

Atlikušajās minūtēs rīdzinieki veiksmīgi spēlēja aizsardzībā, taču pašiem momentu nebija.

17:17 min. Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 2:1 Rīgas "Dinamo" uzreiz vārtus atspēlē. Pēc Kristapa Zīles metiena ripa trāpīja Endijam Mīlem un atlēca tieši pie Filipa Bunča. Viņš spēcīgi meta un trāpīja "Torpedo" vārtos. Tas viņam pirmais gols KHL čempionātā.

16:47 min. Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 1:1 Endijs Mīle atrada pozīciju starp diviem aizsargiem, saņēma piespēli no Damira Žafjarova un trāpīja tuvējā augšējā vārtu stūrī.

"Dinamo" hokejisti darbojās no aizsardzības nākamajās epizodēs. "Torpedo" ar ripu spēlē vairāk, taču vārtu gūšanas iespēju nav daudz.

Vairākuma pēdējās sekundēs Bērziņš uzmeta pa vārtiem, ripa pēc rikošetiem nolēkāja garām vārtiem.

"Torpedo" komanda mazākumā spēlēja ļoti aktīvi, neļaujot "Dinamo" vairākuma brigādei nostiprināties uzbrukuma zonā. Červenijs un Lorito izdarīja metienus, taču tie nebija paši bīstamākie momenti.

10:04 min. Noraidījums "Torpedo" komandā.Čukste aizsardzībā neļāva izdarīt piespēli, kas varēja radīt draudus. Tad Žafjarovs spēcīgi meta pa Matsona vārtiem, un zviedrs ripu atsita. Uzbrukuma noslēgumā Endijs Mīle tika sodīts par turēšanu ar nūju.

Matsons tvēra Počivalova izdarīto metienu, kad viņš iegāja uzbrukumā pa labo malu un apdraudēja vārtus no asa leņķa.

7:05 min. Rīgas "Dinamo" - "Torpedo" 1:0 "Dinamo" trešais virknējums lieliski pārgāja no aizsardzības uzbrukumā. Emīls Porjē no kreisās malas precīzi piespēlēja gar vārtiem, un Hanters Šinkaruks no tuvas distances izdarīja precīzu metienu. Vārtsargs Andrejs Tihomirovs nebija glābējs.

Radils iegāja zonā un izdarīja metienu pa vārtiem, esot pretinieka aizsegā, bet vārtsargs ripu atsita. Brīdi vēlāk rīdzinieki pavirši saspēlējās savā aizsardzības zonā, taču mājinieki nesodīja par šo kļūdu.

"Torpedo" ieguva ripu un ātri veidoja savu uzbrukumu, kurā ripa tika raidīta uz vārtu priekšu. Matsons spēlēja precīzi, pēc viegla uzmetiena ripu aizvirzot aiz vārtiem.

Spēle sākusies!

"Torpedo" sastāvs spēlei:https://twitter.com/torpedonn/status/1467116479145521161

Lai arī Nikolajs Jeļisejevs ir devies ar Rīgas "Dinamo" uz izbraukuma spēlēm, tomēr Ņižņijnovgorodā viņš uz ledus vēl nekāps. Vārtus sargās Juhans Matsons. https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1467120522878148613

Rīgas "Dinamo" uzvaru nav svinējusi kopš 15. novembra, taču arī "Torpedo" šis nav labākais posms sezonā, jo tā aizvadītajās četrās spēlēs uzvarējusi tikai reizi. Rīgas "Dinamo" Rietumu konferencē ar 27 izcīnītiem punktiem 33 spēlēs ieņem pēdējo vietu, bet "Torpedo" 35 mačos izcīnījusi 36 punktus un ieņem devīto vietu.

Rīgas "Dinamo" ceļš uz Ņižņijnovgorodu nebija no vieglākajiem, jo aizsnigušais skrejceļš lidostā "Rīga" neļāva uz turieni doties jau vakar. Rīdzinieki izlidoja šorīt no rīta. Savainojumu dēļ izbraukumā līdzi nedevās Mārtiņš Karsums, Oskars Cibuļskis , Džordons Sautorns, Edgars Kulda, Aleksandrs Protapovičs, Gunārs Skvorcovs un Brandons Gormlijs.