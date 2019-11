KHL spēle. Rīgas 'Dinamo' – 'Vitjazj'. Teksta tiešraide

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" aizvada otro spēli 24 stundu laikā, piektdien savā laukumā spēkojoties ar Maskavas apgabala "Vitjazj" hokejistiem.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

KHL SPĒLE: RĪGAS DINAMO – VITJAZJ

Noslēdzies 1. periods.

Setdikovs un Protapovičs aizvada ļoti aktīvu maiņu pretinieku zonā, kas noslēdzas, Meijam pielabojot, Setdikova izpildītu metienu. Ripa pārlec pāri vārtsarga kājsargiem, tomēr aizslīd garām vārtiem.

Altonens no labā iemetienu apļa divreiz trāpa vārtu tīklam no ārpuses. "Dinamo" mazākumu izcieš bez pārāk bīstamiem momentiem pie saviem vārtiem.

14:45 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāRoberts Lipsbergs sodīts par klupināšanu, ko uzbrucējs veica neitrālajā zonā, sniedzoties pēc ripas.

Setdikovs demonstrē lielisku individuālo meistarību, apspēlē pretinieku aizsargu, izlaužas vārtu priekšā, apmāna arī Ježovu, bet neizmanto brīvo vārtu stūri un trāpa pa pārliktni.

10:48 min. Rīgas "Dinamo" - "Vitjazj" 1:0 Jau otro maiņu vairākumā aizvada uzbrucēju virknējums Protapovičs, Setdikovs un Eštons. Setdikovs atdeva ripu Bārtulim, kurš izpildīja metienu no zilās līnijas. Vārtu priekšā, neviena nepiesegts, Eštons pielaboja ripas lidojuma virzienu. "Dinamo" lauž neveiksmīgo skaitlisko vairākumu sēriju – komanda nebija realizējusi 21. vairākumu pēc kārtas.

Lai gan ripa tika vienreiz izlaista ārā no viesu aizsardzības zonas, pirmā minūte vairākumā noritējusi aktīvi. Bīstamu metienu no zilās līnijas izpildīja Sotnieks, bet to tvēra Iļja Ježovs.

9:13 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāKirils Sļepecs pirmais paspēj pie ripas neitrālajā zonā, tādējādi iekrīt viesu aizsargs, kurš tai slidoja pretim. Sļepecam ieslidojot zonā un saasinot situāciju, viņu mugurā pagrūž Aleksejs Bivalcevs. Izcils izgājiens laukumā "Dinamo" debitantam.

Makejevs veic bīstamu uzmetienu vārtu virzienā, ko pielabo Sjomins. Ripa gan lido garām Salāka cietoksnim. Briest vārti...

"Arēnā Rīga" tiek spēlēts ļoti atklāts hokejs, pārtraukumi praktiski nav bijuši. Vairāk ripu gan kontrolē viesi.

Augsta piespēle pārlido pāri Ališauskam, kas ļauj Aleksejam Makejevam izslidot vienatnē pret Salāku. Čehs kārtējo reizi uzdevumu augstumos.

Svjatoslavs Grebenščikovs ar asu metienu trāpa pa Salāka aizsargmasku. Vārtsargs augstu lidojošo metienu šādi arī atvaira.

Pirmo 20 sekunžu laikā bīstamu metienu, izslidojot no aizvārtes, izpilda Rēdlihs, bet pēc tam no zilās līnijas uzbrūk Džeriņš.

Spēle sākusies!

Rīdziniekiem vārtos atkal stāsies lielisku sniegumu rādošais Aleksandrs Salāks.

Lai gan viesi sezona uzsāka ļoti labi, pēdējo astoņu spēļu laikā "Vitjazj" izcīnījusi tikai vienu uzvaru.

Rīdziniekiem būs jāpieskata krievu uzbrucējs Aleksandrs Sjomins, kurš 22 spēlēs izcēlies ar 22 punktiem (desmit vārti un 12 rezultatīvas piespēles). Par bīstamu uzskatāms arī otrās maiņas centra uzbrucējs Miro Altonens, kurš spējis iekrāt septiņus vārtus un 13 rezultatīvas piespēles.https://twitter.com/hcvityaz_khl/status/1195382014360391680

Rīgas Dinamo ceturtdien ar rezultātu 3:1 pieveica Maskavas "Spartak", tādējādi komandai jāaizvada divas spēles divās dienās. "Vitjazj" vienība Rīgā ieradās ceturtdien, bet trešdien tā ar rezultātu 3:4 izbraukumā piekāpās Minskas "Dinamo".

Abas komandas šosezon jau vienreiz spēkojušās. Klubi 7. oktobrī tikās Rīgā, kad pārāki ar rezultātu 2:1 bija viesi. Savukārt nedēļu vēlāk, 22. novembrī, "Dinamo" un "Vitjazj" tiksies jau trešo reizi šosezon.