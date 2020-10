Laikraksts: Rīgas 'Dinamo' no tribīnēm izsviež baltkrievu atbalstītāju

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" pirms nedēļas notikušajā spēlē no "Arēnas Rīga" tribīnēm "palūgts aiziet" kādām vīrietim, kuram uz pleciem bijis balti-sarkani-baltais karogs, kas šobrīd tiek asociēts ar Baltkrievijas tautas protestiem pret Aleksandru Lukašenko, vēsta "Latvijas Avīze".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Incidents noticis pagājušajā ceturtdienā, kad Rīgas "Dinamo" pirmajā mačā pec atgriešanās no karantīnas ar 4:3 "bullīšos" pieveica Minsaks "Dinamo". Jau pirms spēles Rīgas "Dinamo" fanu grupās sociālajos tīklos bija izplatīta informācija par to, ka Latvijas kluba vadība aicina fanus neierasties ar Baltkrievijas karogiem – gan ar oficiālo valsts atribūtiku, gan ar šiem vēsturiskajiem Baltkrievijas karogiem.

""Man līdzi bija baltsarkanbaltais Baltkrievijas karogs, un man palūdza atstāt tribīnes," "Latvijas Avīzei" stāsta Rīgas fanu kluba pārstāvis Roberts Pilskungs. Viņš gan norāda, ka no tribīnēm izsviests ar citu argumentāciju - "nav ievērojis distancēšanos un sveicinājies ar citiem faniem". ""Viņi jau saprot, ka neko citu nevar izdarīt. Jā, aizrādīja, ka ar to karogu nedrīkst, bet mani izdzina ārā ar citu argumentāciju. Tajā pašā laikā tribīnēs bija viens baltkrievs ar Lukašenko režīma karogu. Teicu apsardzei – ja reiz nevar, tad jau viņu pirmo vajag raidīt ārā, jo mans baltsarkanbaltais jau nav nekur oficiāli reģistrēts."

"Es jau viņus centos pačakarēt, sacīju, ka tas nav karogs bet apsegs, tagad arēnā maz cilvēku, ir vēss un es ar to apsedzos. Viņiem jau nav ko citu teikt, jo ir uzstādījums no vadības. Jau sezonas pirmajā spēlē mani izraidīja no tribīnēm, jo mugurā bija T-krekls ar uzrakstu "Belarus" un ģerboni," saka Pilskungs.

Līdzjutējs gan nav izraidīts no "Arēna Rīga", jo viņam bijusi biļete un nav pārkāpti kādi iekšējās kārtības noteikumi.

Notikušais gan nav beidzies ar šī līdzjutēja izraidīšanu no "Arēnas Rīga". "Es esmu Rīgas "Dinamo" fanu klubā, bet uzreiz pēc spēles tika zvanīts kluba vadītājai, ka man vairs fanu sektorā nav ko darīt. Es ar to biju rēķinājies, tas man nebija pārsteigums, ja ej pie KGB, ar to rēķinies," piebilst Pilskungs.

Rīgas "Dinamo" valdes priekšsēdētājs Guntis Ulmanis laikrakstam sacījis, ka no kluba vadības puses nav bijuši kādi rīkojumi par fanu ierobežošanu.

"Ir demokrātiska pieeja. Ja nav huligāniskas rīcības, viss atbilstoši sabiedrības normām, tad mēs nedalām. Protams, nevar necienīgi izturēties pret valstu karogiem, bet nav tāda aizlieguma un arī tāda nostāja mums nav," saka bijušais Latvijas prezidents, kurš jau daudzus gadus ir viena no Rīgas hokeja kluba vadošajām amatpersonām.

KHL regulārās sezonas turpinājumā Rīgas "Dinamo" šonedēļ dodas izbraukumā, un viens no mačiem svētdien paredzēts Minskā. Sezonas sākumā uz spēli Minskā nedevās "Jokerit", kas gan oficiāli nav formulējis iemeslu. Neoficiāli tika minēts, ka "Jokerit" nedevās uz Baltkrieviju tieši politisku iemeslu dēļ, tomēr Rīgas "Dinamo" valdes priekšsēdētājs Ulmanis norāda, ka tas bijis Covid-19 pandēmijas dēļ.

Rīgas "Dinamo" vadība vairākkārt nav slēpusi, ka dosies uz spēli Minskā, lai gan Latvijas kaimiņvalstī ilgstoši notiek protesti pret Lukašenko režīmu un prezidenta vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

Baltkrievijā kopš 9. augusta notiek plaši tautas protesti pret 26 gadus valdījušo Aleksandru Lukašenko un prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Drošības iestādes brutāli vēršas pret demonstrantiem, par ko medijos parādās arvien jaunas liecības.

Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis atsakās atzīt Lukašenko par Baltkrievijas prezidentu, jo augusta vēlēšanām trūcis demokrātiskas leģitimitātes.