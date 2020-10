Novājinātais Rīgas 'Dinamo' laukumā atgriežas ar 'sauso zaudējumu Minskā

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" trešdien pēc pārciestā otrā Covid-19 uzliesmojuma komandā ar rezultātu 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) novājinātā sastāvā Minskā zaudēja vietējai "Dinamo".

Šis Rīgas "Dinamo" bija sestais zaudējums pēc kārtas.

Rīgas "Dinamo" spēlēja novājinātā sastāvā, komandai nevarēja palīdzēt vairāki vadošie uzbrucēji, bet vārtos stājās 19 gadus vecais Ēriks Vītols. Viņš savā KHL debijā nospēlēja solīdi, atvairot 33 no 36 pretinieku metieniem.

Savukārt Rīgas "Dinamo" ar 22 metieniem nepārspēja 22 gadus veco Alekseju Kolosovu. Minskas "Dinamo" labā divus vārtus guva Jegors Šarangovičs, bet reizi precīzs bija Brenans Menels.

Nākamo spēli Rīgas "Dinamo" aizvadīs 30. oktobrī, tiekoties ar Čeļabinskas "Traktor".

KHL spēle: Rīgas 'Dinamo' – Minskas 'Dinamo'

Spēles statistika:

Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:3. Spēle noslēgusies.

Mičels mazākumā lielā ātrumā devās izlauzās līdz vārtiem, bet metiens vārtos neizdevās.

56:48 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Kristaps Zīle izcietīs sodu par klupināšanu.

Vītols vēl vienu bīstamu uzbrukumu apturēja ar savu kājsargu, bet pie vārtiem sākās asumi. Rēdlihs un Lipons bija aktīvākie.

Vītols šajā mačā metienu atvairīja arī ar savu aizsargķiveri. Viņš savā debijas spēlē darbojas gana veiksmīgi. Arī šo mazākumu rīdzinieki izturēja.

54:03 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Spēle turpināja vairāk ritēt "Dinamo" aizsardzības zonā. Tad O'Braiens un Martinovs sāka grūstīties un provocēt viens otru. Rīgas "Dinamo" aizsargs nesavaldījās, izdarīja sitienu un tika noraidīts.

49:42 min.Abpusējais noraidījums. Pie Minskas "Dinamo" vārtiem izcēlās asumi. Lipons un Solovjovs tika noraidīti par rupjību.

48:29 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:3Minskas "Dinamo" labi iegāja uzbrukuma zonā, Bujņickis labi pieturēja ripu un tad laicīgi piespēlēja Jegoram Šarangovičam, kurš izmantoja to, ka Vītols bija nedaudz par tālu izslidojis no vārtiem, metot ripu tajos no asa leņķa.

19 gadus vecais Rīgas "Dinamo" vārtsargs glāba savu komandu, kad laukuma spēlētāji pieļāva pretuzbrukumu trīs pret vienu. Spūners izdarīja metienu, Vītols atsita.

Laba iespēja no tuvas distances bija Mičelam, kurš saņēma piespēli no aizvārtes un neviena netraucēts meta, tomēr 18 gadus vecais Minskas "Dinamo" vārtsargs spēlēja teicami.

Lai arī Rīgas "Dinamo" atrodas iedzinējos, tomēr joprojām vairāk uzbrūk mājinieki. Problēmas uzbrukumā acīmredzamas.

Vītols vēlreiz glāba komandu no trešo vārtu zaudējuma. Vēlreiz rīdzinieku aizsardzības līnija nospēlēja ļoti neveiksmīgi.

Gračovs no vārtu priekšas ar nūjas neērto pusi apdraudēja vārtus. Tam sekoja Minskas komandas pretuzbrukums, kurā Vītols tvēra metienu no tuvas distances.

Rīgas "Dinamo" otro periodu iesāka ar ļoti labu uzbrukumu, kurā ātri tika izdarīti divi metieni. Uzbrukuma turpinājuma viens metiens lidoja garām vārtiem.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:2. Noslēdzies 2. periods.

Aizvadītajās epizodēs pie abu komandu vārtiem bijuši vārtu gūšanas momenti, tomēr aizsargi tos neitralizēja. Ar ripu vairāk joprojām darbojās mājinieki.

Rīgas "Dinamo" arī šo mazākumu izturēja. Minska darbojās uzbrukuma zonā, tomēr līdz drošai vārtu gūšanas iespējai netika.

34:01 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Lipons uzbrukuma zonā paklupināja Minskas spēlētāju.

Teicams uzbrukums izdevās arī Rīgas "Dinamo", Zabusovs izdarīja metienu uzreiz pēc piespēles, taču nedaudz pietrūka, lai gūtu vārtus.

31:27 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:2.Atkal formātā četri pret četri Rīga ielaiž vārtus. Pēc tāla metiena ripa vārtu priekšā mainīja lidojuma virzienu, un Vītols nebija spējīgs ripu apturēt. Vārtu guvējs Jegors Šarangovičs.

31:20 min. Abpusējais noraidījums. Sunds paklupināja Spūneru, taču arī Minskas hokejists saņēma sodu, jo krita pārlieku teatrāli.

Sotnieks no labā iemetiena apļa meta tuvējā vārtu stūrī, bet vārtsargu nepārspēja.

28:08 min. Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:1Ātrā pārejā no aizsardzības uzbrukumā Brenans Menels lielā ātrumā devās uz vārtiem, nomānīja Vītolu un izdarīja metienu tuvējā vārtu stūrī.

27:16 min. Abpusējais noraidījums. O'Braiens un Bujnickis kaut ko nesadalīja, saķērās un tika sodīti.

O'Braiens izdarīja metienu pa vārtiem, vārtu priekšā cīnījās Paršins, bet rezultāts uz tablo nemainījās.

Mazākuma otro daļu Rīgas klubs aizvadīja veiksmīgāk, un mājiniekiem vairs neizdevās izveidot vārtu gūšanas momenti.

Minskas "Dinamo" vairākumā izdarīja lielu spiedienu uz rīdzinieku vārtiem. Bīstams metiens izdevās Kozuns, taču Vītols atvairīja.

23:59 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā.Minskas "Dinamo" izspēlēja draudīgu kombināciju, bet Zīle to aprāva ar noteikumu pārkāpumu.

Uzreiz bīstama epizode bija arī pie Rīgas "Dinamo" vārtiem, taču Solovjovs Vītolu nepārspēja.

Laba epizode bija Gračovam, kura metienu vārtsargs atsita, bet Paršins neaizsniedzās līdz atlēkušajai ripai.

Rīgas "Dinamo" atlikušajās vairākuma sekundēs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, taču Lipons nebija precīzs.

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - Minskas "Dinamo" 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Noraidījums Minskas "Dinamo" sastāvā.Par turēšanu sodīts Suško.

Rīdzinieki uzbrukuma zonā izcīnīja ripu, to saņēma Gračovs, taču viņa metienu vārtsargs ar cimdu pārvirzīja pāri vārtiem.

Rīgas "Dinamo" vairākums nebija pārāk spīdošs. Pāris metieni tika izdarīti, vienu no tiem veica Eliss, bet Kolosovs droši ripu tvēra cimdā.

Rīgas "Dinamo" vairākumā pieļāva Minskas pretuzbrukumu, taču Vītols vēlreiz nospēlēja teicami, tverot no ļoti tuvas distances raidīto ripu.

15:19 min.Noraidījums Minskas "Dinamo" sastāvā.Par pretinieka turēšanu sodīts Koļačonoks.

Vītols atvairīja spēcīgu metienu, ripa tālāk atsitās pret aizsargstiklu un izlēca vārtu priekšā. Rīgas kluba spēlētāji kopīgiem spēkiem briesmas novērsa.

Rīgas komanda laukumā ar katru nākamo minūti izskatās labāk. Vispirms Zabusovs ātri iegāja zonā, piespēlēja gar vārtiem Bērziņam, kurš netrāpīja pa ripu. Pēc tam Meija pēc pozicionāla uzbrukuma apdraudēja vārtus.

Pretuzbrukumā Rēdlihs piespēlēja Elisam, kurš izdarīja metienu no tuvas distances, taču vārtus gūt neizdevās.

Rīgas "Dinamo" šajā mačā sastāvā nav vairāku vadošo uzbrucēju, un to var pamanīt. Uzbrukumi rīdziniekiem veidojas ar lielām grūtībām. Astotajā minūtē Polcs apdraudēja Kolosova vārtus.

Vītols turpināja patīkami pārsteigt, vārtos darbojoties droši. Turklāt viņam darba netrūkst.

Rīgas "Dinamo" izturēja savu pirmo mazākumu mačā.

Mazākumā rīdzinieki aizskrēja pretuzbrukumā, kurā tika izdarīts metiens pa vārtiem. Savukārt Minskas spēlētājs Demkovs vairākumā bija tuvu vārtu guvumam, bet vārtsargs ripu pārvirzīja pāri vārtiem.

2:05 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju noraidīts Deniss Fjodorovs.

Mača otrajā minūtē "Dinamo" jaunais vārtsargs Vītols atvairīja pirmo metienu mačā.

Spēle sākusies!

Arī Minskas "Dinamo" sastāvā vārtus sargās jauns vārtsargs. 18 gadus vecais Aleksejs Kolosovs aizvadīs trešo spēli KHL.

Galvenā trenera pienākumus šajā izbraukumā pildīs Dmitrijs Parhomenko, kurš īslaicīgi aizstās Pēteri Skudru, bet viņam palīdzēs Andrejs Kudins un "Rīga" galvenais treneris Valērijs Kuļibaba.

Lielākās problēmas spēlē Minskā Rīgas komandai būs vārtsargu līnija. Rīgas "Dinamo" vien Čeļabinskā pievienosies nesen klubu papildinājušais vārtsargs Aleksandrs Lazušins. Tāpēc vārtos stāsies 19 gadus vecais Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga" hokejists Ēriks Vītols. Šajā sezonā viņš MHL aizvadījis 15 spēles, kurās vidēji ielaidis 1,95 vārtus un atvairījis 94,2% metienu.

Rīgas "Dinamo" rindās ar slimību bija inficējušies vairāk nekā 20 tās pārstāvji. Klubs šo informāciju nav apstiprinājis, tomēr atklājis, ka divi saslimšanas gadījumi ir ļoti nopietni, ziņoja Latvijas Televīzija.

Rīgas "Dinamo" komandā aizvadītās nedēļas nav bijušas vieglas, jo komandā bija Covid-19 uzliesmojums. Vienība pēdējo spēli aizvadīja 14. oktobrī, kad pret "Lokomotiv" piedzīvoja piekto zaudējumu pēc kārtas.