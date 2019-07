Rīgas 'Dinamo' 38 'bullīšu' sērijā piedzīvo zaudējumu pirmajā pārbaudes spēlē

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienīgā Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" trešdien Liepājā pirmssezonas pārbaudes mačā pēcspēles soda metienos piedzīvoja zaudējumu.

"Dinamo" savā pirmajā pārbaudes spēlē spēkojās ar Latvijas hokejista Nikolaja Jeļisejeva pārstāvēto Krievijas Augstākās līgas (VHL) komandu Almetjevskas "Ņeftjaņik". Abas komandas pamatlaikā spēkojās neizšķirti 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1), bet pēcspēles metienu sērijā ar 3:2 uzvaru izcīnīja viesi.

Vārtus "Dinamo" labā guva šīs vasaras jaunieguvums zviedrs Jākobs Berjlunds, kamēr "bullīšos" precīzi meta Patriks Zabusovs un Uvis Balinskis.

Spēles pirmais periods noritēja aktīvi, bet ar nedaudziem bīstamiem uzbrukumiem, lai arī "Dinamo" trīs reizes spēlēja skaitliskajā vairākumā. Četras minūtes līdz perioda beigām asumos pie pretinieku vārtiem iesaistījās Gints Meija, viņam un pretiniekam nopelnot pa divu minūšu sodam. Tikmēr pirmais periods noslēdzās neizšķirti 0:0. Otrais periods iesākās ar "Ņeftjaņik" dominanci, jo pēc septiņām nospēlētām minūtēm otrajā periodā, viesi ieguva lielo skaitlisko vairākumu, kuru gan neizdevās realizēt. Trīs minūtes vēlāk pēc metiena no zilā līnijas Ugoļņikovs mainīja ripas lidojuma virzienu, panākot 1:0, bet jau 33.macā minūtē Berjlunds rezultātu izlīdzināja.

Noslēdzošajā periodā Latvijas komanda bieži uzbruka, mēģinot panākt pārsvaru, tomēr nesekmīgi un spēles pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 1:1. Līdz ar to komandas aizvadīja piecu minūšu papildlaiku, spēlējot formātā trīs pret trīs. Papildlaikā pirmie uzbrukumā devās dinamieši, bet īsi pēc tam veselu minūti pārsvars piederēja viesiem, kuri pēc metiena pa vārtiem, iesaistījās asumos ar "Dinamo" jauno spēlētāju Zabusovu, abiem nopelnot divu minūšu sodu. Saspīlēto situāciju sev par labu ar izgājienu vienatnē pret vārtsargu ātri centās izmantot viesi, tomēr Maksims Tretjaks palika nepārspēts. Pēdējās 30 sekundēs Andrim Džeriņam, neapturot ripu, bija lieliska iespēja raidīt to vārtos, tomēr pretinieku vārtsargs bija vietā.

Līdz ar to abas komandas aizvadīja pēcspēles metienu sēriju, kurā sākotnēji bija paredzēts izpildīt pa septiņiem "bullīšiem", tomēr sērija krietni ievilkās un abas komandas laukumā sūtīja spēlētājus, no kuriem dažs šajā metienu sērijā, vārtsargu centās apspēlēt jau piekto reizi. Veiksmīgāki 19. metienu sērijā ar 3:2 bija viesi.

Dinamo Riga was defeated by Neftyanik (VHL) after 38 shootouts – 1:2 SO.

KHL record is 36 shootouts (Dinamo Riga vs Lokomotiv, 3:2 SO, 06.10.2016).

