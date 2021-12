Rīgas 'Dinamo' 64 sekundēs ielaiž trīs vārtus no KHL čempioniem

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" pirmdien, 6. decembrī, viesos spēlē pret Boba Hārtlija vadīto KHL čempionvienību Omskas "Avangard" pēdējā trešdaļā 64 sekunžu laikā ielaida trīs vārtus un zaudēja visu cīņu ar 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

Rīdziniekiem tā bija septītā neveiksme pēdējās astoņās spēlēs.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.



KHL spēle: Rīgas Dinamo - Avangard

Rīgas Dinamo - Avangard 1:4. Spēle noslēgusies

Meija iedod piespēli Lorito, kurš bija viens pret vārtiem - metiens garām vārtiem.

Spēles pēdējās divas minūtes.

55:02 min. Rīgas Dinamo - Avangard 1:4Omskas hokejisti "izģērba" rīdziniekus pirmajā pilnajā vairākumā. Hudāčeks burtiski tiek apšaudīts, ripa nonāk pie Olivera kaski, kurš ar šķēlienu iemet praktiski tukšos vārtos. Hudāčeks pirms tam bija izlēkājies un atvairījis vairākus metienus, bet uz šo vairs nepaspēja.

Rīgas Dinamo mazākumsPorjē noraidījums samazina rīdzinieku cerības izgābties. Jāspēlē vien sešas minūtes, bet tagad divas vēl mazākumā...

Kablukova metiens trāpa Dinamo vārtu priekšā esošajam Teļeginam. Otrs Avangard hokejists šodien cieš no ripas. Šoreiz izskatījās daudz sāpīgāk nekā Pokam, kurš spēli turpināja un ir asistējis divu vārtu guvumā.

Avangard spēlē jau brīvāk un atraisītāk. Ja nav šī spiediena, kad jāatspēlējas, tad KHL čempioni jūtas kā zivs ūdenī.

Rīgas Dinamo nenokar degunu. Labs uzbrukums, bet ripa trāpa pa vārtu stabu.

46:04 min. Rīgas Dinamo vārtsarga maiņaUn loģisks Krikunova gājiens. Matsona vietā vārtos dodas Jūliuss Hudāčeks. Trīs goli 64 sekundēs...

46:04 min. Rīgas Dinamo - Avangard 1:3Avangard uzmet vārtu virzienā, rikošets, tad vārtu priekšā ripu pielabo Kablukovs. Šajā peizodē gan Matsons nebija vainīgs.

45:46 min. Rīgas Dinamo - Avangard 1:2Matsons nospēlē ļoti neveiksmīgi. Dinamo vārtsargs centās tvert Gricjuka kārtējo palukstas metienu. Neveiksmīgi. Ripa iespurdz vārtos no tvērējcimda.

45:00 min. Rīgas Dinamo - Avangard 1:1Avangard ieiet zonā un 20 gadus vecais Gricjuks ar plaukstas metienu panāk neizšķirtu. Jaunajam hokejistam sanāca perfekts metiens Matsonam "kabatā" neērtā augstumā, turklāt metiens aizsarga aizsegā

Kā gaidāms, Avangard uzreiz metas uzbrukumā, bet tas dod iespējas rīdziniekiem veidot pretuzbrukumus. Viens varēja sanākt ļoti bīstams, bet Porjē nedaudz bija aizmugurē.

Sākas 3. periods

Rīgas Dinamo - Avangard 1:0. Noslēdzies 2. periodsPēdējā minūtē Avangard ar lielu ofensīvu bija tuvu vārtu guvumam, bet kopīgiem spēkiem Dinamo notur šo spiedienu. Tas bija kā trauksmes zvans, lai gan viss periods aizvadīts ļoti augstā līmenī.

Rīgas Dinamo hokejisti teicami spēlē divcīņās un cīņā pie apmales. Pilnīgi nekas nesanāk Avangard hokejistiem. Taktiski šobrīd rīdzinieki "vienos vārtos" apspēlē pretiniekus.

Ļoti simpātiski spēlē šobrīd Rīgas Dinamo. Lai gan metieni pa vārtiem nekrājas, momenti ir labi. Turklāt pretiniekiem neizdodas spēle, rīdzinieki neitralizē pretinieku centienus.

Rīdziniekiem šajā periodā tikai divi metieni pa vārtiem, bet momentu bijis krietni vairāk. Šoreiz droši var teikt - statistika neattaino realitāti.

Ripa trāpa Villem Pokam pa seju. Asinis uz ledus.Avangard hokejists uzreiz dodas uz ģērbtuvēm.

Dinamo pretuzbrukumā Šinkaruks trāpa pa vārtu stabu. Labi momenti šajā spēlē ir rīdziniekiem.

Rīdzinieki ilgstoši uzbrūk, izdodas iespiest preitniekus uz brīdi viņu zonā. Tad kļūdās Freibergs un Matsonam jau jāglābj Dinamo.

Vēl viena epizode Dinamo izpildījumā - Šinkaruks pamanīja ripu aiz vārtiem, piespēlēja atpakaļ Radilam, kuram atlika vien trāpīt tukšos vārtos. Ceļā gan bija aizsarga slida...

Aiz Dinamo vārtiem uz ledus paliek Jakupovs. Pēc iemetiena viņam trāpīja ar nūju pa seju, bet tiesneši šo epizodi nepiefiksē. Hārtlijs atkal pikts, ka nav noraidījuma.

Avangard liels pārsvars pirmajā minūtē, bet Dinamo atbild ar bīstamu pretuzbrukumu. Radils meta tālajā stūrī, bet Hrubecs atvaira metienu.

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Avangard 1:0. Noslēdzies 1. periods

Avangard kļūdās vārtu tuvumā, Tīvolam neļauj izdarīt metienu. Tad vēl viens moments rīdziniekiem.

Avangard atguvušies un ļoti ātrs hokejs. Rīdziniekiem pēdējās minūtēs iet grūti. Pirmajā periodā vēl nepilnas 4 minūtes.

Spēlējot četri pret četriem, atkal labs moments rīdziniekiem. Pēc tam Dinamo 40 sekundes mazākumā. Latvijas klubs iztur šo mazākumu pret KHL labāko vairākuma komandu.

Avangard uzreiz pēc uzvarēta iemetiena izveido bīstamu momentu. Matsons glābj rīdziniekus, paspējot pārvietoties vārtos.

Rīgas Dinamo šķietami pazaudēja ripu, bet ripa palika pretinieku zonā. Meijam izgājiens viens pret vārtsargu, bet neizdodas to realizēt.

12:35 min. Rīgas Dinamo noraidījumsIdentisks kā Avangard skaitliskais pārkāpums rīdzniekiem. Laukumā bija pat septiņi spēlētāji.

11:51 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdzinieki "nodzēš ugunsgrēku" pie saviem vārtiem un Sotnieku šajā epizodē klupina. Viens no tiesnešiem to pamana un paceļ roku par pārkāpumu.Hārtlijs atkal dusmīgs par soģu rīcību, ar rupjībām viņam piebalso viens no palīgiem.

Ļoti labi spēlē rīdzinieki pēc gūtajiem vārtiem un bija tuvu, lai palielinātu pārsvaru.

8:33 min. Rīgas Dinamo - Avangard 1:0 Lai gan vairākuma sākums pagalam neveiksmīgs, turpinājums teicams Dinamo izpildījumā. Dārziņš ātri iegāja zonā pēc ripas izlaišanas no zonas, sekoja saspēle, Pēc Skārleta metiena pirmais pie ripas ir Lorito un raida ripu vārtos.

6:57 min. Rīgas Dinamo vairākumsAvangard laukumā uz brīdi bija pat septiņi spēlētāji, ko pamanīja tiesneši. Bobs Hārtlijs aicina tiesnešus pie sevis ar diezgan rupjiem vārdiem.

Buncis iegāja zonā un viņš izdara viltīgu plaukstas metienu, pretinieka aizsarga aizsegā. Avangard vārtsargs Hrubecs tver ripu ne visai droši.

Komandas spēli iesākušas bez pauzēm. Jau vairāk nekā trīs ar pusi minūtes nav bijusi tiesneša svilpe. Bet momentu arī nav.

Rīdziniekiem labs spēles sākums, ilgāku laiku izdodas uzturētis pretinieku zonā, bet pie izdevībām rīdzinieki netiek.

Spēle sākusies

Rīgas Dinamo vārtus šovakar sargās Johans Matsons, bet ierindā atgriezies Jeļisejevs. Viņš nebija spēlējis kopš 14. oktobra, bet pa to laiku Rīgas Dinamo komandā nomainījušies treneri - Sergeju Zubovu nomainīja Valērijs Kuļibaba, bet tagad par galveno treneri ir iecelts Vladimirs Krikunovs.

Rīgas Dinamo šovakar Balašihā viesojas pie Boba Hārtlija un Omskas Avangard. Piedāvājam spēles teksta tiešraidi.