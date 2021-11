Rīgas 'Dinamo' ar kuriozu vārtu guvumu izglābjas no 'sausā' zaudējuma

Vēl vienu zaudējumu Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārajā čempionātā svētdien, 7. novembrī, piedzīvoja Rīgas "Dinamo", kas savās mājās "Arēna Rīga" ar 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) piekāpās Helsinku "Jokerit".

Rīdziniekiem tas bija sestais zaudējums pēdējās septiņās spēlēs, kas atmetis Latvijas komandu vēl tālāk no KHL Rietumu konferences labāko astotnieka. Rīgas "Dinamo" ar 23 punktiem 26 spēlēs ir desmitajā vietā, bet no "play off" zonas komandu šķir jau septiņi punkti.

Rīgas "Dinamo" mačā iegāza disciplīna, jo trīs no četriem vārtiem "Jokerit" guva vairākumā. Pirmajā periodā vairākumā izcēlās Braiens O'Nīls, kurš otrās trešdaļas vidū "izkārtoja" vārtu guvumu Niklasam Jensenam. O'Nīls slidojumā no savas zonas apspēlēja visus rīdziniekus, noguldīja "Dinamo" vārtsargu Jūhanu Matsonu, tad atdeva piespēli atpakaļ Jansenam, kuram atlika iemest tukšos vārtos.

Otrā perioda izskaņā Tem Turunens panāca 3:0, bet pēdējās trešdaļas sākumā Alekss Grants vairākumā palielināja "Jokerit" pārsvaru līdz 4:0. Pirms divām nedēļām Helsinkos rīdzinieki piedzīvoja sagrāvi ar 0:8, bet šoreiz no sausā zaudējuma Latvijas klubam izdevās izglābties, pateicoties pretinieku kļūdai. Piecas minūtes pirms spēles beigām "Jokerit" vārtsargs Janne Juvonens izlēma sist ripu tālāk no vārtiem, nevis to piespiest, taču somu vārtsargs trāpīja pa Hantera Šinkaruka slidu un ripa ielidoja Somijas kluba vārtos.

Tagad KHL čempionātā būs izlašu pārtraukums, bet Rīgas "Dinamo" nākamo spēli pēc pauzes aizvadīs 15. novembrī, kad "Arēnā Rīga" uzņems Vladivostokas "Admiral".



Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.