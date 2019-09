Rīgas 'Dinamo' izbraukumā Helsinkos pamatīgi zaudē Kalniņam un 'Jokerit'

Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" sestdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta spēlē izbraukumā ar rezultātu 2:7 (0:2, 2:4, 0:1) piekāpās latvieša Jāņa Kalniņa pārstāvētajai Helsinku "Jokerit" vienībai.

Rīga "Dinamo" labā abus vārtus guva Jakobs Berglunds, kurš divas reizes izcēlās ar precīziem metieniem vārtu augšējā stūrī, bet "Jokerit" rindās divreiz precīzi meta Niklass Jensens. Pa vieniem vārtiem mājinieku labā guva Stīvs Mozess, Peters Regins, Petri Kontiola, Miko Lehtonens un Ahti Oksanens.

Kalniņš "Jokerit" sastāvā atvairīja 24 no 26 Rīgas "Dinamo" metieniem. Rīdziniekiem mača sākumā vārtos stājās Kristers Gudļevskis, bet viņš atvairīja astoņus no 12 metieniem un tika nomainīts. Turpinājumā "Dinamo" vārtos stājās Maksims Tretjaks, kurš tika galā ar 11 no 14 metieniem.

Pirmdien rīdzinieki viesosies Ņižņekamskā pie "Ņeftehimik", bet trīs dienas vēlāk būs spēkošanās ar Maskavas "Spartak".

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.