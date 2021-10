Rīgas 'Dinamo' izbraukuma noslēgumā atduras pret rezultatīvo Jaku un 'Soči'

Latvijas hokeja klubs Rīgas "Dinamo" piektdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) četru spēļu izbraukuma pēdējā mačā ar rezultātu 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās "Soči" komandai, kuras rindās rezultatīvs bija Jānis Jaks.

Savukārt rīdziniekiem divus vārtus guva Nikolajs Jeļisejevs, kurš šosezon ar astoņiem precīziem metieniem ir "Dinamo" rezultatīvākais spēlētājs. Abos vārtos asistēja Lauris Dārziņš.

"Dinamo" nonāca iedzinējos jau pēc nospēlētām 80 sekundēm, kad atlēkušo ripu vārtu priekšā uztvēra Dmitrijs Kolgotins, kurš savu iespēju izmantoja - 1:0. Mača astotajā minūtē pēc ieslidošanas uzbrukuma zonā Dārziņš piespēlēja Jeļisejevam, kurš izdarīja zibenīgu metienu un bija nekļūdīgs - 1:1. Astoņas minūtes pirms pirmā perioda beigām, Soču vienībai spēlējot vairākumā četratā pret trijiem, Jaks izpildīja spēcīgu un tālu metienu, pēc kura pielabošanas Juhanu Matsonu pārspēja Ņikita Feoktistovs.

Otrais periods aizritēja nepiekāpīgā cīņā un tā 15.minūtē ar pretiniekiem dūres izvicināja Gints Meija un Daniels Bērziņš. Par kautiņa iniciēšanu "Soči" komanda bija spiesta spēlēt divas minūtes mazākumā, taču rīdzinieki viena laukuma spēlētāja pārspēku neizmantoja. Tāpat mājinieki netika sodīti par nesportisku pārkāpumu trešdaļas priekšpēdējā minūtē.

Agresīva un asa spēle turpinājās arī mača trešajā nogrieznī. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām Jeļisejevs noķēra pretinieku vārtsargu Magnusu Helbergu pretkustībā un no asa leņķa panāca 2:2. Pamatlaika pēdējās divas minūtes "Dinamo" spēlēja vairākumā, taču uzvaru izraut nespēja.

Duelis turpinājās pagarinājumā, kura ievadā disciplinārsodu par nesportisku pārkāpumu saņēma Jeļisejevs. Papildlaika otrajā minūtē Jaks izpildīja metienu tieši pretī vārtiem, ripai nonākot mērķī - 3:2. Pagaidām uzvaras vārtu guvums ieskaitīts Jakam, bet arī šajā situācijā Feoktistovs pielaboja latviešu metienu.

Pēc aizvadītām 16 spēlēm Rīgas "Dinamo" Rietumu konferencē ar 13 izcīnītiem punktiem ieņem devīto vietu, bet "Soči" ar desmit punktiem ir 12.vietā 12 komandu konkurencē.

Pēc šīs spēles Rīgas komanda aizvadīs divas mājas spēles, tiekoties ar "Sibirj" un Ņižņekamskas "Ņeftehimik".

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Soči

Spēles statistika

"Soči" ar šo uzvaru pārtrauca sešu zaudējumu sēriju.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:3. Spēlē noslēgusies. Jānis Jaks izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, un Juhans Matsons ripu atvairīja. Tā uzlidoja gaisā, bet Feoktistovs to lēcienā uz priekšu ievirzīja vārtos. Pagaidām vārti gan ieskaitīti Jakam.

Matsons tvēra Vihareva metienu pa vārtiem. Brīdi vēlāk Čukste bloķēja Bakoša metienu.

60:06 min. Noraidījums "Dinamo" komandā. Tiesnesis patraucēja Jeļisejevam doties uz vārtiem. Uzbrucējs kaut ko pateica, un tiesnesis uzreiz viņam piesprieda noraidījumu.

Sācies pagarinājums!

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:2. Noslēdzies pamatlaiks.

Rīdzinieki izdarīja spiedienu vairākuma pirmajā pusē. Cibuļskis uzmeta pa vārtiem, tad arī moments Radilam.

58:02 min. Noraidījums "Soči" komandā. Par nūjas izsišanu Bērziņam no rokām sodīts Kamalovs. Lieliska iespēja rīdziniekiem izraut uzvaru.

55:53 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:2Oskars Cibuļskis noturēja ripu uzbrukuma zonā un iespēlēja to uzbrucējiem. Lauris Dārziņš teicami no laukuma stūra piespēlēja gar vārtiem Nikolajam Jeļisejevam, kurš izdarīja precīzu metienu no tuvas distances.

Rīdziniekiem atlika piecas minūtes līdz pamatlaika beigām. Ozols piespēlēja no aizvārtes Porjē, taču viņam no labas pozīcijas trāpīt neizdevās.

Rīdzinieku mazākuma brigādes šoreiz neko neļāva "Sočiem" izveidot uzbrukumā.

52:50 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Radils bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju, samazinot rīdzinieku cerības uz atspēlēšanos.

Pretuzbrukumā Skārlets meta vārtu virzienā, bet Karjalainenam neizdevās ripu ievirzīt vārtos.

Asumi šajā mačā bija diezgan bieži. Helbergs nolēma cimdā tvert ripu, iekrītot spēlētāju burzmā. Meija atkal nepalika atbildi parādā par saņemtajiem grūdieniem.

Mazākuma beigu daļā Matsonam bija jāatvaira divi draudīgi metienu - viens pēc rikošeta vārtu priekšā, bet otrajā epizodē ripa trāpīja tuvu kaklam.

46:19 min. Noraidījums "Dinamo" komandā. Zīle sodīts par pretinieka turēšanu.

Mazākumu "Dinamo" izturēja. "Soči" spēlēja uzbrukuma zonā, tomēr labas vārtu gūšanas iespējas neradīja.

42:32 min. "Dinamo" paliek mazākumā. "Dinamo" pie vairākuma izspēles netiek. Tiesneši vēl pirms iemetiena soda Porjē par spēles laika vilcināšanu un nesportisku uzvedību, piespriežot 2+2 minūšu sodu.

42:32 min. Vēl viens noraidījums "Soči" komandā. Par bloķēšanu sodīts Babenko. "Dinamo" uzbruka aizturētā soda laikā, bet saspēle neizdevās.

Pēc Radila uzmetiena Dārziņš vārtu priekšā centās mainīt ripas lidojuma virzienu, bet neveiksmīgi. Vairākums rīdziniekiem paliek neizmantots.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:2. Noslēdzies 2. periods.Joprojām rīdzinieki vairākumā spēlē ļoti vāji. Vēl gan būs iespēja trešās trešdaļas ievadā.

38:22 min. Noraidījums "Soči" komandai. Šinkaruks un Porjē apdraudēja "Soči" komandas vārtus, bet Helbergs ripu tvēra. Tad vārtu priekšā izcēlās mazi asumi, bet Porjē ripu iestūma vārtos, kamēr pārējie cīnījās. Helbergs par to sadusmojās un nesavaldījās, un tiesneši "Soču" vārtsargam piesprieda sodu par nesportisku uzvedību.

Viharevs nepiesegts saņēma ripu, taču viņa mesto ripu no tuvas distances savā cimdā tvēra Matsons.

Ripa lēkāja var vārtu priekšu, "Soči" hokejisti to centās iebakstīt vārtos. Dārziņš izmisīgi metās palīgā Matsonam un nejauši izgrūda vārtus.

Vairākums "Dinamo" komandai bija diezgan neveiksmīgs, un neviens labs vārtu gūšanas moments tā arī netika izveidots.

34:41 min. Vairākums "Dinamo" komandai. Laukuma centrā izcēlās divi kautiņi. Bērziņš zaudēja Iļjinam, bet Meija pieveica Kamalovu. Visiem cīkstoņiem piespriesti piecu minūšu noraidījumi, bet Iļjinam arī papildus divu minūšu sods par kautiņa sākšanu. "Dinamo" piecas minūtes spēlēs vairākumā

Lielisku uzbrukumu izspēlēja "Dinamo" ceturtā maiņa. Kulda piespēlēja no aizvārtes Bērziņam, kuram Helbergu neizdevās pārspēt.

Arī šis vairākums Rīgas "Dinamo" vienībai palika neizmantots.

Rīdzinieki vairākumā uzbrukumā aktīvi darbojās uzbrukuma zonā, bet brīvas metienu pozīcijas atrast neizdevās. Cibuļska uzmetiens pa vārtiem Helbergam problēmas nesagādāja.

31:30 min. Noraidījums "Soči" komandā.Miščenko turēja "Dinamo" spēlētāju un atstāja mazākumā "Sočus".

Aizvadītajās epizodēs Buncis netrāpīja pa vārtiem, kad atradās starp diviem pretspēlētājiem, bet brīdi vēlāk pēc Kuldas metiena Skvorcovs cīnījās vārtu priekšā.

Aktīvā spēlē Ališausks spēcīgi uzmeta no laukuma vidus, un Helbergam šāds metiens bija jāatvaira.

Pēc atsākšanas spēlēt pilnā sastāvā "Soču" hokejists Bakošs bīstami apdraudēja Matsona sargātos vārtus.

Vairākuma izskaņā Jeļisejevam divi neprecīzi metieni, savukārt Karjalainena iespēju bloķēja aizsargs, bet vārtsargs ripu fiksēja.

Pavirša rīdzinieku piespēle gar zilo līniju deva "Sočiem" pretuzbrukumu divi pret vienu, taču līdz metienam viņi netika. Vairākumā "Dinamo" izdarīja pāris metienus, bet Šinkaruks un Cibuļskis vārtsargu nepārspēja.

22:48 min. Noraidījums "Soči" komandā. Laukuma saimnieki pārkāpa skaitlisko sastāvu.

"Soči" hokejisti nākamajās minūtēs lauzās uz vārtiem, tomēr Matsons spēlēja veiksmīgi.

Rīgas "Dinamo" otro trešdaļu iesāka ar lielisku uzbrukumu, bet Dārziņam no labas pozīcijas neizdevās trāpīt.

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:2. Noslēdzies 1. periods. Pirmā trešdaļa noslēdzās ar diezgan aktīvā spēlē, bet rezultāts nemainījās.

Rīdziniekiem vairākumu neizdevās izmantot.

Nākamais uzbrukums rīdziniekiem bija ļoti statisks, tāpēc Šinkaruka metiens vārtsargam nekādas problēmas nesagādāja.

Jeļisejevs vairākuma izspēlē centās trāpīt gar tuvo vārtu stabu, bet Helbergs ripu tvēra.

13:46 min. Divi noraidījumi "Soči" komandai. "Dinamo" mazākumā devās pretuzbrukumā, kurā izdevās panākt noraidījumu. Sodīts par turēšanu Fetistovs. Aizturētā soda laikā vēl Zīle pieslēdzās uzbrukumam, un viņš izdarīja metienu un panāca vēl vienu sodu mājiniekiem. Garajevs sodīts par klupināšanu.

12:28 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" Rīdzinieki pēc ielaistiem vārtiem mazākumā atkal pārkāpj noteikumus. Cibuļskis sodīts par pretinieka turēšanu.

12:02 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:2"Soči" hokejisti turpināja izdarīt metienus, bet rīdzinieki turpināja bloķēt, taču nespēja tikt pie atlēkušajām ripām. Tad Jānis Jaks izdarīja spēcīgu metienu, kuru pielaboja Ņikita Feoktistovs, pārspējot Juhanu Matsonu un realizējot vairākumu.

Mazākumā trīs pret četri Čukste divreiz sāpīgi bloķēja metienus. Tad arī Bērziņš pašaizliedzīgi uzņēma ripu.

10:40 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo". Karjalainens sodīts par klupināšanu. Lai arī "Soči" veicināja asumus pēc tiesneša svilpes, mājiniekiem sodu nedeva.

10:29 min. Abpusējais sods. Pēc Porjē metiena Šinkaruks vārtu priekšā cīnījās par ripu. Izcēlās nelieli asumi, pēc kuriem tika piespriests abpusējais sods. Rīdziniekiem noraidīts Šinkaruks.

Gūtie vārti deva enerģiju "Dinamo" komandai. Skvorcovs piespēlēja no aizvārtes Meijam, kuram metiens īsti neizdevās. Savukārt pēc Karsuma spēcīga metiena Helbergs nespēja noturēt nūju rokās.

7:38 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:1 "Dinamo" lieliski atņēma ripu neitrālajā zonā, un Lauris Dārziņš iesāka pretuzbrukumu. Viņš piespēlēja uz kreiso malu Nikolajam Jeļisejevam, kurš precīzi meta gar tālo vārtu stabu.

"Soči" vairāk spēlē ar ripu, bet rīdziniekiem nākas aizstāvēties. Tad Kulda pretuzbrukumā no aizsarga aizsega izdarīja metienu, taču Helbergs atvairīja.

Spēles turpinājumā cīņa vairāk bija neitrālajā zonā. "Soču" spēlētājs izdarīja tālu metienu pa vārtiem, kas Matsonam nekādas problēmas nesagādāja.

1:20 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:1 Rīdzinieki spēli iesāka aktīvāk, taču neko uzbrukumā neizveidoja. Tad "Soči" devās uzbrukumā un panāca iemetienu uzbrukuma zonā. Tajā "Soči" uzvarēja un ātri izspēlēja Daniila Iļjina metienu pa vārtiem. Juhans Matsons ripu sev atsita tieši priekšā, bet to ieguva Dmitrijs Kolgotins.

Spēle sākusies!

Jānis Jaks spēles pieteikumā atrodams "Soču" pirmajā virknējumā.

Rīgas "Dinamo" sastāvā nebūs Sotnieks un Venstrēms, bet ierindā būs Karsums un Freibergs. Vārtus sargās Matsons. Rīgas "Dinamo" sastāvs spēlei: https://www.facebook.com/photo?fbid=263751605755243&set=p.263751605755243

Abas komandas savā starpā ir tikušās 19 reizes, no kurām tikai trijās spēcīgāka ir bijusi Rīgas "Dinamo". Iepriekšējā spēlē "Dinamo" pirmo reizi guva uzvaru pār "Sočiem" pamatlaikā.

Rīgas "Dinamo" hokejisti ar spēli Sočos noslēdz sezonas tālāko izbraukuma spēļu sēriju. Līdz šim trīs spēlēs gūta viena uzvara un iegūti trīs punkti. "Soči" komanda aizvadītajās spēlēs piedzīvojusi sešus zaudējumus pēc kārtas. Rietumu konferences kopvērtējumā "Dinamo" ar 12 punktiem ierindojas 11. vietā, bet "Soči" ar 8 punktiem ierindojas pozīciju zemāk, ieņemot pēdējo vietu.

