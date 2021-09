Rīgas 'Dinamo' izbraukumu noslēdz ar punktu Čerepovecā un trešo zaudējumu pēc kārtas

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo' sezonas otrā izbraukuma pēdējā spēlē ceturtdien, 23. septembrī, cīņas izskaņā atspēlējās, tomēr pagarinājumā ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) piekāpās Čerepovecas "Severstaļ".

"Dinamo" labā vienīgos vārtus guva Oskars Cibuļskis, kurš komandā pagaidām pilda kapteiņa pienākumus. Cibuļskim šie bija pirmie vārti pēc atgriešanās "Dinamo" rindās un pirmais gols KHL kopš 2017. gada 3. janvāra - toreiz viņš ar vieniem vārtiem un rezultatīvu piespēli palīdzēja Rīgas "Dinamo" ar 5:2 pieveikt tieši "Severstaļ".

Spēles pirmajā periodā "Dinamo" vienreiz spēlēja mazākumā un izdarīja mazāk metienu pa vārtiem (6:9), tomēr pirmās 20 minūtes noslēdzās neizšķirti 0:0.

Pirmie vārti tika gūti viena mača vidū, kad, "Dinamo" spēlējot trijatā pret pieciem laukuma spēlētājiem, Robins Press izdarīja zibenīgu metienu un raidīja ripu mērķī.

Spēles trešo trešdaļu "Severstaļ" aizvadīja pasīvi, ilgstoši neapdraudot viesu vārtus. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām "Dinamo" tika pie iespējas spēlēt vairākumā un 17.minūtē to realizēja. Pēc Nikolaja Jeļisejeva piespēles ar tālu metienu pretiniekus pārspēja Cibuļskis, bet vārtsargam skatu aizsedza Gints Meija.

Pamatlaika pēdējās divās minūtēs "Dinamo" izturēja Hantera Šinkaruka sarūpēto mazākumu un cīņa turpinājās papildlaikā. Tajā abām komandām bija iespējas noslēgt maču priekšlaicīgi un "Severstaļ" vienu no tām izmantoja. Papildlaika ceturtajā minūtē Igors Geraskins meistarīgi apspēlēja vairākus rīdziniekus un raidīja ripu tīklā - 2:1.

Pēc aizvadītām desmit spēlēm Rīgas "Dinamo" Rietumu grupā ierindojas pēdējā 12.vietā ar septiņiem izcīnītiem punktiem. "Severstaļ" ar deviņiem punktiem deviņās cīņās ir sestajā pozīcijā.

KHL spēle: Rīgas Dinamo - Severstaļ

Spēles statistika

63:16 min. Rīgas Dinamo - Severstaļ 1:2. Spēle noslēgusies Augumā mazais Geraskins izmanto savas ātruma īpašības un pēc skaista reida raida metienu devītniekā.

Un Severstaļ labs moments - ripa trāpa pa stabu un tad Matsons tver ripu. Pēc iemetiena Matsons atkal tver ripu.

Šugajevs neticami atvaira metienu praktiski tukšos vārtos. Porjē nomānīja pretiniekus un ātri atgriezās uzbrukuma zonā, Šugajevs atvairīja metienu, bet Šinkarukam no attāluma bija tikai jātrāpa vārtos... Šugajevs kaut kādu mazo brīnumu paveica!

Radilu nogāž gar zemi ar grūdienu mugurā, bet tiesneši nefiksē pārkāpumu.

Sākas papildlaiks

Rīgas Dinamo - Severstaļ 1:1. Noslēdzies 3. periodsRīdzinieki stabili nospēlēja mazākumā, bet tad pamatlaika beigās varēja pamanīties izraut uzvaru.

57:38 min. Rīgas Dinamo mazākumsŠinkaruks nopelna jokainu noraidījumu. Viņu nogāž uz ledus, pretinieks uzsit pa viņa nūju, kas trāpa citam Severstaļ hokejistam pa seju

56:33 min. Rīgas Dinamo - Severstaļ 1:1 Ātra izspēle un komandas kapteinis Oskars Cibuļskis panāk neizšķirtu. Severstaļ vārtsargs Šugajevs neredzēja ripas lidojumu, jo divi rīdzinieki un mājinieki nosedza redzamību vārtu priekšā

56:01 min. Rīgas Dinamo ņem pusminūtes pārtraukumu

56:01 min. Rīgas Dinamo vairākumsSeverstaļ hokejists Liška izmet ripu ārpus laukuma

Severstaļ piespiedušies saviem vārtiem un darbojas gluži kā mazākumā. Rīdziniekiem it kā liels pārsvars, bet bez labiem vārtu gūšanas momentiem.

Pamatlaikā atlikušas mazāk par septiņām minūtēm. Pagaidām Dinamo nespēj atrast "atslēgas" uz Severstaļ vārtiem

Interesanti, ka oficiāli protokolā šobrīd trešajā periodā nevienai komandai nav metienu pa vārtiem. Nospēlētas 10 minūtes, bet vārtsargi nav atvairījuši nevienu metienu - visi bijuši garām vārtiem vai bloķēti.

Jau 5 minūtes komandas spēlē bez pārtraukuma.

Atklāts un fiziski aktīvs hokejs. Daudz divcīņu, sadrusmju, ik pa laikam kāds no hokejistiem tiek nogāzts. Asa, bet ne rupja spēle.

Pēc Freiberga metiena no zilās līnijas neliels rikošets, Šugajevs netver ripu, bet rīdzinieki negūst labumu no šīs izdevības.

Severstaļ pilnā sastāvā

Diezgan pelēcīga pirmā minūte vairākumā Dinamo izpildījumā

41:48 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīzinieki izturēja perioda sākumā 36 sekundes mazākumā, bet drīz pēc tam ieguva vairākumu un ilgi spēlēja ar ripu aizturētā soda laikā. Labs brīdis, lai lauztu spēles gaitu

Video: Pagaidām vienīgo vārtu guvums šajā spēlē

Sākas 3. periods

Rīgas Dinamo - Severstaļ 0:1. Noslēdzies 2. periods

38:36 min. Rīgas Dinamo mazākumsPamatīgas problēmas rīdziniekiem. Kārtējā aizstāvēšanās noved pie noteikumu pārkāpuma, tad vēl ilgstoši nākas spēlēt mazākumā aizturētā soda laikā.

Smagas pēdējās minūtes Rīgas Dinamo hokejistiem. Severstaļ ilgi ir pie ripas, Latvijas komandai nākas praktiski tikai aizsargāties.

Ilgi rīdzinieki aizsargājas, Severstaļ mainās cīņas gaitā, bet Dinamo hokejistie to nespēj veikt, jo ir tālais rezervistu soliņš. Rīdzinieki izmet ripu no zonas, bet ir pārmetiens.Dinamo izodas uzvarēt iemetienā un izmest ripu no zonas, paspēj nomainīties vairāki Dinamo hokejisti.

Jeļisejeva noraidījumu izdodas nosargāt rīdziniekiem. Dinamo pilnā sastāvā.Bet iniciatīva pārgājusi mājinieku pusē, rīdzinieki nedaudz apjukuši izskatās

30:27 min. Rīgas Dinamo - Severstaļ 0:1Severstaļ trenera ņemtais pārtraukums attaisnojas. Uzreiz Čerepovecas hokejisti izveido momentu, Meija bloķē metienu. Seko vēl viena saspēle un Press spēcīgi raida ripu devītniekā. Matsons bezspēcīgs...Un no sodīto soliņa iznāk Ozols, kuram bija atlicis sēdēt tikai vienu sekundi. Bet Jeļisejevs paliek vēl uz soliņa 1:44 minūti.

30:11 min. Pirms lielā vairākuma Severstaļ izlemj ņemt 30 sekunžu pārtraukumu

30:11 min. Rīgas Dinamo vēl viens noraidījumsĻoti labi rīdzinieki aizstāvas, nedodod pretiniekiem iespējas. Bet tad Jeļisejevs nejauši ar nūju trāpa pretiniekam pa seju... Bet tās ir divas minūtes.Trijatā rīdzinieki būs 17 sekundes

28:28 min. Rīgas Dinamo mazākumsPar pretinieka turēšanu sodu saņem Ozols

Ļoti labs vairākums, bet mājiniekiem izdodas izglābties. Porjē sanāca šķēliens, tad vēl viens metiens. Ripa šoreiz neatrod ceļu vārtos.

Rīdzinieki aktīvi vairākumā, vairāki metieni, mājiniekus glābj Šugajevs.

24:53 min. Rīgas Dinamo vairākumsRīdzinieki ilgi saspēlējās aizturētā soda laikā, centās tikt līdz labam momentam, bet tas neizdevās

Radila metienu atvaira Šugajevs, tad viņam vēl viens metiens.

Rīdzinieki ilgāku brīdi spēlēja uzbrukuma zonā gluži kā vairākumā, bet saspēle nedeva rezultātu. Zaudēta ripa un zaudēta situācija izveidot kādu momentu.

Trīs Severstaļ hokejisti izskrien pret Cibuļski. Dinamo aizsargs pārtver piespēli un drīz vien laukuma otrā pusē pieslēdzās uzbrukumam.

Sākas 2. periods

Rīgas Dinamo - Severstaļ 0:0. Noslēdzies 1. periods

Rīdzinieki ļoti labi nospēlē mazākumā un nedeva pretiniekiem iespējas gūt vārtus.Meija atgriežas laukumā.

16:59 min. Rīgas Dinamo mazākumsMeija nopelna divas soda minūtes

Šinkaruks pēdējā brīdī pieslēdzas palīgā aizsardzībā, traucējot pretinieka metienu labā situācijā.

Teicams moments Rīgas Dinamo! Ātrajā uzbrukumā saspēle praktiski uz tukšiem vārtiem, Radils no šaura leņķa netrāpa tukšos vārtos. Dinamo uzbrucējs jau grasījās celt rokas augšā. Čehu uzbrucējs šajā sezonā deviņās spēlēs vārtus nav guvis, ir četras rezultatīvas piespēles.

Pēc iepriekšējā bīstamā momenta Severstaļ pārņēmuši iniciatīvu un vairākas minūtes diktē notikumus laukumā. Tad Dinamo izdodas pārņemt iniciatīvu uz brīdi, turklāt Latvijas klubs bija tuvu vārtu guvumam.Joprojām spēle rit ļoti raiti. Maz pārtraukumu.

Burzma pie rīdzinieku vārtiem. Matsons vienu metienu atvaira, tad Dinamo vārtsargs neredzēja, kur palikusi ripa bet kopīgiem spēkiem izdevās neitralizēt šo "ugunsgrēku".

Bērziņam izdodas nosargāt ripu un tad trāpa pa lēkājošu ripu. Severstaļ vārtsargs Šugajevs tver ripu.

Komandas nedomā spēlēt "paslēpes" un ļoti atklāts hokejs - no vieniem vārtiem uz otriem vārtiem. Arī maz paužu.Pēc Severstaļ metiena ripa kaut kur iekrīt Matsonam ekipējumā. Tiesnesis aptur spēli.

Radils aizslidoja pretuzbrukumā, bet bija viens pret trijiem pretiniekiem. Rīdzinieki ļoti aktīvi sākuši maču.

Rīdziniekiem labs uzbrukums. Karsums atdeva piespēli Šinkarukam, bet kanādietim nesanāk pārāk bīstams metiens.

Spēle sākusies

Šovakar varēja būt vēsturiska spēle - KHL spēlē vienlaicīgi laukumā varēja būt visu trīs Baltijas valstu pārstāvji, tomēr rīdzinieku rindās šovakar nebūs Ališausks. Savukārt Severstaļ rindās ir pirmais "tīrais" igaunis KHL - 28 gadus vecais uzbrucējs Roberts Roba, kurš spēlēs trešajā maiņā.

Rīgas Dinamo vārtos šovakar Matsons.

KHL vēsturē komandas savā starpā tikušās 32 reizes. Rīdziniekiem šajos dueļos ir 14 uzvaras pamatlaikā, četri - pagarinājumā un vēl divi "bullīšos". Severstaļ ir astoņas uzvaras pamatlaikā, trīs pagarinājumā un viena "bullīšos".

Abas komandas pirms šī vakara spēles Rietumu konferencē ieņem pēdējās divas vietas. Tiesa, tas nav nekas traģisks - rīdziniekiem ir seši punkti, Severstaļ ir par punktu vairāk, bet sestajā vietā esošajai Minskas Dinamo ir tikai astoņi punkti. Tā kā situācija Rietumu konferencē ir saspringta.

Rīgas Dinamo šovakar noslēdz sezonas otro izbraukumu - pēdējais pretinieks šajā sērijā Čerepovecas Severstaļ. Spēles sākums jau pēc apmēram 10 minūtēm.