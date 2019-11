Rīgas 'Dinamo' izcīna sezonas pārliecinošāko uzvaru

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" piektdien, aizvadot otro spēli 24 stundu laikā, savā laukumā ar rezultātu 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) apspēlēja Maskavas apgabala "Vitjazj" hokejistus.

"Dinamo" spēles rezultātu atklāja, pārtraucot ieilgušo neveiksmju sēriju vairākumā. Oskars Bārtulis izpildīja metienu no zilās līnijas, ko pretinieku vārtos pielaboja Kārters Eštons. Rezultatīvu piespēli šajā uzbrukumā nopelnīja arī vienības jaunpienācējs Ņikita Setdikovs, kurš vēlāk pirmās trešdaļas gaitā ar individuālu meistarību apmānīja gan pretinieku aizsargu, gan vārtsargu Iļju Ježovu, bet trāpīja pa pārliktni.

Otrā perioda ievadā pārliktņa izturību pārbaudīja arī viesu zvaigzne Aleksandrs Sjomins, bet "Dinamo" savu pārsvaru dubultoja, asprātīgi aiz pretinieku vārtiem nospēlējot Gintam Meijam – rezultāts 2:0.

Savu meistarību spēles trešajā trešdaļā vēlreiz nodemonstrēja Setdikovs, kurš arīdzan spēja apmānīt Ježovu, noguldot viesu vārtsargu uz ledus un raidot ripu tukšos vārtos. Savukārt pēdējo naglu "Vitjazj" vienības zārkā iedzina Andris Džeriņš, kurš otro spēli pēc kārtas veica precīzu raidījumu tukšos vārtos.

Rīdzinieki, pateicoties izcīnītajai uzvarai, pameta pēdējo vietu Rietumu konferencē un nu jau ar 22 punktiem 28 spēlēs atrodas desmitajā pozīcijā 12 komandu konkurencē. Savukārt "Vitjazj" hokejisti piedzīvoja astoto zaudējumu deviņu spēļu laikā un saglabā trešo vietu konferencē ar 35 punktiem 27 spēlēs.

"Dinamo" hokejisti līdz šim 2019./2020. gada sezonā nebija uzvarējuši ar četru vai pat trīs vārtu pārsvaru. Turklāt komanda sarūpēja vārtsargam Aleksandram Salākam otro "sauso" spēli šosezon. Čehijas hokejists tika atzīts par mājinieku komandas labāko spēlētāju.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

KHL SPĒLE: RĪGAS DINAMO – VITJAZJ

Aleksandrs Salāks atzīts par "Dinamo" komandas labāko spēlētāju. Čehijas hokejists otro reizi šosezon palika "sausā".

Spēle noslēgusies!

Saprikins glābj komandu, divas reizes pēc kārtas apturot bīstamu Batņas metienu. Sjomins otrā laukuma pusē jau atkal norībina vārtu konstrukciju.

Bērziņš vispirms neuztver pārdomātu Eštona piespēli gar vārtiem, bet vēlāk uzbrukuma laikā tiek pie atlēkušās ripas un gandrīz pārspēj nepārliecinoši spēlējošo Saprikinu.

Spēle uzņēmusi pietiekami mierīgu gaisotni. Norimuši arī "Vitjazj" atgūšanās mēģinājumi.

Rīdzinieki izcieš skaitlisko mazākumu.

52:48 min. Rīgas "Dinamo" - "Vitjazj" 4:0 Džeriņš izslido no zonas un precīzi ieraida ripu viesu tukšajos vārtos. Hokejistam vārti otro spēli pēc kārtas.

Pie rīdzinieku vārtiem izveidojas pamatīga burzma. Vairākkārt pa vārtiem cenšas uzmest Jormaka, tomēr viņam traucē pietiekami daudz mājinieku hokejisti.

51:02 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāPar bloķēšanu sodīts Protapovičs. "Vitjazj" vairākumu uzsāk sešatā!

Viesi nomaina vārtsargu. Ješovs, šķiet, savainojis plecu. Igors Saprikins, kurš savulaik bija "Vitjazj" komandas pamatvērtība, pirmo reizi šosezon stāsies vārtos.

48:42 min. Rīgas "Dinamo" - "Vitjazj" 3:0 Izcili turpina spēlēt komandas jaunpienācēji! Protapovičs vienatnē pret trim pretspēlētājiem uzvar cīņu par ripu pie laukuma apmales, tā atlec pie Setdikova, kurš nospēlē apbrīnojami aukstasinīgi, noguldot vārtsargu, un "ieliekot" ripu tukšos vārtos.

Piecatā pret četriem "dinamiešiem" viesiem vairs nesanāk radīt tik labas iespējas. "Dinamo" izcieš mazākumu. Pamatlaikā atlikušas nepilnas 12 minūtes.

"Vitjazj" rada trīs izcilas vārtu gūšanas iespējas. Makejevs netrāpa no vārtu priekšas, bet Altonens met garām nepiesegtam tuvajam vārtu stūrim.

45:54 min. "Dinamo" spēlēs "lielajā" mazākumāSļepecs neitrālajā zonā pārcenšas, ķeksējot Jormaku. Rīdzinieki mazākumā trijatā pret pieciem spēlēs 17 sekundes.

Viesi pirmās minūtes laikā tā arī nav nostājušies. Vienīgo metienu pretuzbrukumā pagaidām izpildījis tieši Ģēģeris.

Sjomins ir pirmais pie vārtiem pēc Makejeva metiena. Hokejists raida ripu garām Salākam, bet tā aizslīd garām arī vārtiem.

44:11 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāBergluns starp Kulagina kājām ieliek nūju, viesu hokejists krīt.

Sācies 3. periods!

Noslēdzies 2. periods.

Ivans Laričevs no asa leņķa pieslido vārtiem, izpilda spēcīgu metienu un Salāks atkal atvaira kādu metienu ar aizsargmasku.

Lajunens ar spēcīgu metienu trāpa pa tālo vārtu stabu. Protams, ka aktīvs atkal vairākumā bija Sjomins, taču mājinieki iztur skaitlisko mazākumu.

35:46 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāLajunens izpilda spēcīgu metienu pa ledu no zilās līnijas, kuru atvaira Salāks. Ripa gan atlec tieši pa metienam Grebenščikovam, kurš netrāpa tukšā vārtu stūrī. Salāks vārtus atstāj, ripu piespiež, bet Meija viņam nevajadzīgi virsū uzgrūž Altonenu.

35:01 min. Rīgas "Dinamo" - "Vitjazj" 2:0 Izcils vārtu guvums! Gints Meija pēc uzvarēta Protapoviča iemetiena dodas uz aizvārti, bet pēkšņi maina slidojuma virzienu un pārsteidz Ježovu nepiesegtā vārtu stūrī. Viesu vārtsargs jau bija pārvietojies pa savu zonu un gatavs sagaidīt Meiju otrā vārtu pusē.

Rīdzinieki ilgstoši netiek ārā no savas zonas. Bīstamus metienus izpilda gan Sjomins, gan Kulagins.

Vairākums netiek izmantots. Tā gaitā kā diriģents gan spēlēja Setdikovs, kurš izkārtoja labas iespējas gan Eštonam, gan Rēdliham. Abi uzbrucēji tās nerealizēja.

Makejevs mazākumā aizskrien pret Salāku, bet tiek daļēji traucēts un nespēj pārspēt čehu.

Rēdlihs atstāj ripu labā pozīcijā Lipsbergam, kurš neveikli izpilda metienu un nokrīt uz muguras.

28:06 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāSjomins sodīts par Balinska klupināšanu. Ārkārtīgi muļķīga rīcība no viesu kapteiņa puses. Balinskis bija jau labu laiku iepriekš atdevis piespēli, bet Sjomins tāpat ar nūju aizķēra aizsarga kāju, slidojot ārpus zonas.

Daniels Bērziņš ar slidu bloķē asu Grebenščikova metienu. Hokejists saviem spēkiem spēj atstāt laukumu, bet manāmas sāpes. Rīdzinieki iztur mazākumu.

24:09 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāBalinskis krīt un norauj sev līdzi Aleksandru Kulaginu. Ankipāns žestikulē tiesnešiem, ka viesu uzbrucējs simulējis un apzināti kritis.

Sjomins ar spēcīgu plaukstas metienu trāpa pa vārtu pārliktni, kas ievada "Dinamo" komandas uzbrukumu. Tajā zibenīgu metienu izpilda Eštons, bet tas tiek atvairīts.

Sācies 2. periods!

Noslēdzies 1. periods.

Setdikovs un Protapovičs aizvada ļoti aktīvu maiņu pretinieku zonā, kas noslēdzas, Meijam pielabojot, Setdikova izpildītu metienu. Ripa pārlec pāri vārtsarga kājsargiem, tomēr aizslīd garām vārtiem.

Altonens no labā iemetienu apļa divreiz trāpa vārtu tīklam no ārpuses. "Dinamo" mazākumu izcieš bez pārāk bīstamiem momentiem pie saviem vārtiem.

14:45 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāRoberts Lipsbergs sodīts par klupināšanu, ko uzbrucējs veica neitrālajā zonā, sniedzoties pēc ripas.

Setdikovs demonstrē lielisku individuālo meistarību, apspēlē pretinieku aizsargu, izlaužas vārtu priekšā, apmāna arī Ježovu, bet neizmanto brīvo vārtu stūri un trāpa pa pārliktni.

10:48 min. Rīgas "Dinamo" - "Vitjazj" 1:0 Jau otro maiņu vairākumā aizvada uzbrucēju virknējums Protapovičs, Setdikovs un Eštons. Setdikovs atdeva ripu Bārtulim, kurš izpildīja metienu no zilās līnijas. Vārtu priekšā, neviena nepiesegts, Eštons pielaboja ripas lidojuma virzienu. "Dinamo" lauž neveiksmīgo skaitlisko vairākumu sēriju – komanda nebija realizējusi 21. vairākumu pēc kārtas.

Lai gan ripa tika vienreiz izlaista ārā no viesu aizsardzības zonas, pirmā minūte vairākumā noritējusi aktīvi. Bīstamu metienu no zilās līnijas izpildīja Sotnieks, bet to tvēra Iļja Ježovs.

9:13 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāKirils Sļepecs pirmais paspēj pie ripas neitrālajā zonā, tādējādi iekrīt viesu aizsargs, kurš tai slidoja pretim. Sļepecam ieslidojot zonā un saasinot situāciju, viņu mugurā pagrūž Aleksejs Bivalcevs. Izcils izgājiens laukumā "Dinamo" debitantam.

Makejevs veic bīstamu uzmetienu vārtu virzienā, ko pielabo Sjomins. Ripa gan lido garām Salāka cietoksnim. Briest vārti...

"Arēnā Rīga" tiek spēlēts ļoti atklāts hokejs, pārtraukumi praktiski nav bijuši. Vairāk ripu gan kontrolē viesi.

Augsta piespēle pārlido pāri Ališauskam, kas ļauj Aleksejam Makejevam izslidot vienatnē pret Salāku. Čehs kārtējo reizi uzdevumu augstumos.

Svjatoslavs Grebenščikovs ar asu metienu trāpa pa Salāka aizsargmasku. Vārtsargs augstu lidojošo metienu šādi arī atvaira.

Pirmo 20 sekunžu laikā bīstamu metienu, izslidojot no aizvārtes, izpilda Rēdlihs, bet pēc tam no zilās līnijas uzbrūk Džeriņš.

Spēle sākusies!

Rīdziniekiem vārtos atkal stāsies lielisku sniegumu rādošais Aleksandrs Salāks.

Lai gan viesi sezona uzsāka ļoti labi, pēdējo astoņu spēļu laikā "Vitjazj" izcīnījusi tikai vienu uzvaru.

Rīdziniekiem būs jāpieskata krievu uzbrucējs Aleksandrs Sjomins, kurš 22 spēlēs izcēlies ar 22 punktiem (desmit vārti un 12 rezultatīvas piespēles). Par bīstamu uzskatāms arī otrās maiņas centra uzbrucējs Miro Altonens, kurš spējis iekrāt septiņus vārtus un 13 rezultatīvas piespēles.https://twitter.com/hcvityaz_khl/status/1195382014360391680

Rīgas Dinamo ceturtdien ar rezultātu 3:1 pieveica Maskavas "Spartak", tādējādi komandai jāaizvada divas spēles divās dienās. "Vitjazj" vienība Rīgā ieradās ceturtdien, bet trešdien tā ar rezultātu 3:4 izbraukumā piekāpās Minskas "Dinamo".

Abas komandas šosezon jau vienreiz spēkojušās. Klubi 7. oktobrī tikās Rīgā, kad pārāki ar rezultātu 2:1 bija viesi. Savukārt nedēļu vēlāk, 22. novembrī, "Dinamo" un "Vitjazj" tiksies jau trešo reizi šosezon.