Rīgas 'Dinamo' izsēj trīs vārtu pārsvaru, Hārtlijs ar uzvaru atgriežas 'Arēnā Rīga'

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" otrdien "Arēnā Rīga" bija vadībā ar rezultātu 3:0, taču papildlaikā piekāpās Boba Hārtlija vadītajai Omskas "Avangard" vienībai.

Rīgas "Dinamo" komandai bija lieliskas cerības izcīnīt trešo uzvaru pēc kārtas, tomēr tā zaudēja ar rezultātu 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1).

"Dinamieši" ar 35 punktiem 42 spēlēs saglabā pēdējo, 12. vietu Rietumu konferencē. "Avangard" vienība ar 54 punktiem 43 spēlēs ir piektajā pozīcijā Austrumu konferencē. Tās galvenais treneris Bobs Hārtlijs pēdējo oficiālo spēli "Arēnā Rīga" aizvadīja šī gada 1. jūnijā, kad viņa vadītā Latvijas izlase piekāpās Vācijas valstsvienībai, neiekļūstot pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.

Pagājušās sezonas Gagarina kausa ieguvēja praktiski visu spēli laukumā demonstrēja savu pārākumu, tomēr "dinamieši" pirmo divu trešdaļu laikā paveica labu darbu, nepieļaujot pārāk daudz bīstamu metienu savu vārtu virzienā. Pirmos vārtus guva Kristaps Zīle, kurš spēles 15. minūtē raidīja ripu starp Šimona Hrubeca kājsargiem.

Otrajā periodā laukuma saimnieki vien attālinājās no "Avangard" vienības. Pašā perioda ievadā Nikolajs Jeļisejevs izkārtoja izcilu iespēju Jānim Švanenbergam, kurš vienatnē izrēķinās ar Hrubecu (2:0). Savukārt tieši pirms perioda viduspunkta Hrubecs vēlreiz nenospēlēja pārliecinoši, Gintam Meijam ar pēkšņu metienu jau panākot rezultātu 3:0. Hārtlijs vārtsargu nomainīja, dodot iespēju KHL debitēt 20 gadus vecajam Andrejam Mišurovam.

Trešajā trešdaļā viesi gan atspēlējās. Nevajadzīgs Jeres Karjalainena noraidījums ļāva Oliveram Kaski izcelties vairākumā, bet rezultātu 3:2 pārejas uzbrukumā panāca Arsēnijs Gricjuks. Tad izcilu iespēju atrisināt spēles likteni neizmantoja Rudolfs Červenijs, kuru ar neticami precīzu pārvietošanos vārtos apturēja jaunais Mišurovs.

Tā vietā svarīgākos vārtus pamatlaikā guva soms Kaski, kurš nepilnas divas minūtes pirms tā beigām vēlreiz parādīja savu meistarību un atzīmējās ar precīzu metienu.

Spēles uzvarētājs tika noteikts pēc pietiekami interesantas notikumu secības papildlaikā. Filips Buncis vienatnē aizbēga pret Mišurovu un pēc izpildītā metiena sāka svinēt vārtu guvumu, kuriem par godu "Arēna Rīga" jau sāka skanēt sirēna un mūzika. Taču spēle turpinājās, jo uzbrucējs bija trāpījis pa pārliktni, un tūlīt pat pretuzbrukumā mačam punktu pielika Korbans Naits. Centra uzbrucējs mača gaitā atzīmējās ar divām rezultatīvām piespēlēm, un šosezon kopā sakrājis 44 punktus (17+27) 43 spēlēs.

Rīdzinieki ceturtdien aizvadīs pēdējo spēli 2021. gadā, viesojoties pie Ņižņijnovgorodas "Torpedo" hokejistiem, kuri Rietumu konferencē atrodas devītajā vietā. Šīs komandas treneru korpusā strādā Sandis Ozoliņš.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Omskas Avangard

62:06 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1). Spēle noslēgusies Buncis trāpīja pa pārliktni, pāragri sākot svinēt, liecina atkārtojums. Korbans Naits tādējādi guvis uzvaras vārtus.

Buncis ceļ rokas gaisā, "Arēnā Rīga" atskan sirēna un mūzika, bet spēle turpinās. Vai ripa trāpīja pa pārliktni? Pašmāju uzbrucējs bija aizbēdzis vienatnē pret Mišurovu.Padsmit sekundes vēlāk "Avangard" gūst vārtus un jau sāk svinēt uzvaru. Naits raidīja ripu tuvajā stūrī. Kuram būs taisnība? Jāgaida video atkārtojums.

Lorito kļūdās individuālā darbībā, taču Dārziņš izlabo viņa kļūdu, nepieļaujot pretuzbrukumu. Pirmā pusotra minūte bez bīstamiem metieniem.

Sācies papildlaiks!

Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:3 (1:0, 2:0, 0:3). Noslēdzies pamatlaiksBuncis uzvar svarīgu iemetienu savā zonā, kas ļauj tikt vismaz pie viena punkta, nosargājot rezultātu 3:3.

58:13 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:3. Pārsvars izsēts... Olivers Kaski vēlreiz pierāda savu meistarību! Soma pirmais metiens tika bloķēts, taču ripa atleca tieši pie viņa. Aizsargs ļoti aukstasinīgi turpināja slidojumu līdz tika metiena pozīcijā, no kuras pārspēt Hudāčeku.

Bīstami līdz vārtiem aizlaužas Dergačovs, taču mājinieku aizsargi liedz "Avangard" tikt pie metiena no tuvas distances. Cīņa pretinieku zonā ļauj vēl patērēt laiku. Pamatlaikā atlikušas divas minūtes.

Veiksmīga nomaiņa Karjalainena-Červenija-Radila izpildījumā. Tas ļauj "sadedzināt" apmēram minūti. Vēl četras minūtes pamatlaikā.

Pamatlaikā atlikušas nepilnas sešas minūtes. "Avangard" atguvusi iniciatīvu pēc bīstamās laukuma saimnieku ofensīvas.

"Dinamieši" uz nepilnu minūti iespiež viesus savā zonā. Pāris labas iespējas no tuvas distances gan paliek neizmantotas. Mišurovs glāba pēc Červenija raidījuma no kāda pusotra metra. Vārtsargs pēc piespēles no aizvārtes paguva pārvietoties vārtos un atsist ripu ar tvērējcimdu.

49:38 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:2 Arsēnijs Gricjuks uzņem tempu un atdod piespēli Naitam, kurš vēlāk ripu atspēlē viņam atpakaļ. Gricjuks ar metienu zem pārliktņa samazina deficītu līdz minimumam. Korbanam Naitam tas ir 43. punkts 43 spēlēs šosezon.

Laba iespēja ar atkārtotu metienu bija Meijam, taču "Dinamo" atkal īpaši neizceļas vairākumā.

46:37 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāUn ar tikpat nevajadzīgu noraidījumu atbild Vladimirs Brjukvins! Krievijas hokejists neizmanto pēkšņu izrāvienu uz Hudāčeka vārtiem, bet jau vēlāk, iespējams, sašutuma dēļ nevajadzīgi klupina pretinieku.

45:36 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:1 Naits uzvar iemetienu, Gricjuks nogādā ripu Kaski, bet viņš ar zibenīgu metienu pārspēj Hudāčeku! Neticami ātri realizēts vairākums. Lūk, kāda cena Karjalainena pārkāpumam.

45:32 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāNevajadzīgs, bet arī neizprotams noraidījums Jere Karjalainenam. Viņš laikam pieturēja pretinieku viņu zonā, bet to grūti saskatīt pat atkārtojumā.

Pirmās piecas perioda minūtes neliecina, ka "Avangard" varētu atspēlēties. Spēles ritējums, iespējams, pat tikai izlīdzinājies. Ar efektīvu kritienu ripas priekšā atzīmējas Zīle, kurš apturēja pēkšņu uzbrukuma uzplaukumu.

Divas minūtes paiet bez dižiem notikumu pavērsieniem.

40:03 min. Abas komandas spēlēs četratāIemetienu aplī saķērās Červenijs un Naits.

Sākusies trešā trešdaļa!

Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:0 (1:0, 2:0). Noslēgusies otrā trešdaļaOmskas komanda pēdējā minūtē vēl izceļas ar pāris labiem metieniem, taču Rīgas vienības vārtus šovakar sargā krietni veiksmīgāk spēlējošs vārtsargs.

Paveicas arī Hudāčekam. Vārtsargs pārāk pašpārliecināti iziet no vārtiem, un viņu pažēlo viesu uzbrucējs, kurš nespēj raidīt ripu pustukšos vārtos. Vērts piebilst, ka pirmajā trešdaļā vārtsargs efektīgi apmānīja pretinieku aiz saviem vārtiem.

Šinkaruks ar Mārtiņu Karsumu gandrīz jau sagādā rezultātu 4:0! Abi uzbrucēji divatā ieslidoja zonā, Šinkarukam izpildot diezgan parastu metienu. Pie atlēkušās ripas pieslidoja Karsums, kurš no ļoti asa leņķa to vēlreiz raidīja pa vārtsargu. Mišurovs ripu nespēja piespiest, un tā gandrīz iekrita vārtos.

Vairākums paliek neizmantots. Ne tās pārliecinošākās divas minūtes uzbrukumā.

Nevajadzīga iespēja gūt vārtus tiek dota Cehlarikam. Aizsardzībā nospēlē Radils, kurš sākotnēji pazaudē ripu, bet tad daļēji bloķē pretinieku uzbrucēja metienu.

32:22 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāRīdzinieki pēc vārtu guvuma "iedzīvojas" viesu zonā. Tas noved līdz pirmajai iespējai spēlēt vairākumā. Svedbergs pie laukuma apmales paklupināja Ozolu.

29:12 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 3:0. Vēl vieni vārti!!! Kas notiek "Arēnā Rīga"!? Gints Meija pēc Zīles piespēles ieslido zonā un ar pietiekami ikdienišķu metienu pārspēj Hrubecu! Ripa zem vārtsarga cimda ielido vārtos. Bobs Hārtlijs čehu uzreiz nomaina. Vārtos stāsies 20 gadus vecais Andrejs Mišurovs, kurš debitēs KHL!

Prasmīgi nospēlē Lorito, sagādājot Jeļisejevam metienu no ļoti tuvas distances. Nikolajs Prohorkins ar nūju skar ripu, paglābjot savu vārtsargu no bīstamas situācijas.

Ar spēcīgu metienu atzīmējas 2,06 metrus garais aizsargs Viktors Svedbergs. "Avangard" spiediens it kā ir labi jūtams, tomēr astoņu minūšu laikā līdz Hudāčeka vārtiem tikušas sešas ripas. Par šādu metienu skaitu "Dinamo" var priecāties.

"Avangard" turpina vairāk uzbrukt. Vārtos pārliecinošs bijis Hudāčeks, kurš atsit arī ripu pēc metiena, kas piedzīvoja vairākus rikošetus.

21:27 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 2:0. Vārti!!!Omska uzbrūk perioda ievadā, bet "Dinamo" panāk jau 2:0! Jeļisejevs, iespējams, apzināti viltīgi izmeta ripu ārā no zonas gar laukuma apmali. Pie tās pirmais tika Jānis Švanenbergs, kurš no laukuma malas izslidoja līdz vārtiem, pārlika ripu uz nūjas lāpstiņas neērto pusi un pārcēla to pāri Hrubecam! Skaisti vārti!

Sākusies otrā trešdaļa!

Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 1:0. Noslēgusies pirmā trešdaļa

Rīdzinieki pēc precīzā metiena izbauda pacēlumu. Gūtajiem vārtiem sekojuši vēl pāris labi uzbrukumi. "Avangard" vienība bijusi spiesta mazliet atkāpties.

14:23 min. Rīgas "Dinamo" – Omskas "Avangard" 1:0. Vārti! Uz vētrainu Omskas uzbrukumu ar precīzu metienu atbild Kristaps Zīle! Meija ierāvās zonā, apslidoja vārtus un atstāja ripu Zīlem, kurš, iespējams, pārsteidza vārtsargu Šimonu Hrubecu. Vārtsargs ripu izlaida starp kājsargiem.

Aktīvi pie Omskas komandas vārtiem nospēlē Buncis. Tā, iespējams, bijusi agresīvākā darbība uzbrukumā pirmo 11 minūšu laikā. Arī viesiem nav bijis daudz ar ko lepoties.

Omskas vienība ripu kontrolējusi vairāk, taču abas komandas, spēlējot vienādos sastāvos, līdz metieniem pēdējās minūtēs nav tikušas. Pārāka bijusi aizsardzība.

Līgas bīstamākā komanda vairākumā (30,5% realizācija) brīžiem nomētāja Hudāčeka sargātos vārtus, taču rezultāts paliek 0:0.

Aktīva spēle tās ievadā. Uzmest pa vārtiem nekautrējas Jeļisejevs. Mazs pārsvars gan piederējis viesiem.

3:13 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāMeija iekrīt uz pretkustību un pārkāpj noteikumus pret Semjonu Čistjakovu.

Spēle sākusies!

Viesiem ierindā gan 41 punktu sakrājušais centra uzbrucējs Korbans Naits, gan NHL pieredzes bagātais Peters Cehlariks. Starp aizsargiem izceļams Somijas izlases pārstāvis Olivers Kaski.https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1475866634585874446/photo/1

Rīgas "Dinamo" sastāvā praktiski nav novērojamas izmaiņas. Ar vietām samainīti vien Šinkaruks un Hisamutdinovs.

Kopš Bobs Hārtlijs vada Omskas komandu "dinamieši" uzvarējuši tikai vienā no septiņām spēlēm. Pēdējos piecos dueļos pārāki bijuši "Avangard" hokejisti.

Pēdējās divās spēlēs gan tika uzvarēts "pastarīšu derbijos" pret "Vitjazj" un "Kuņluņ Red Star", savukārt šovakar jāspēkojas ar pagājušās sezonas Gagarina kausa ieguvējiem Omskas "Avangard".

Labvakar, portāla "Delfi" lasītāji. Rīgas "Dinamo" šovakar cenšas turpināt divu uzvaru sēriju, lai veiksmīgi noslēgtu 2021. gadu.