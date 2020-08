Rīgas 'Dinamo' jauns sadarbības partneris – pašmāju uzņēmums 'Evelatus'

Kontnentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" pirms jaunās sezonas noslēdzis sadarbības līgumu ar Latvijas uzņēmumu "Evelatus".

"Evelatus" un "Dinamo Rīga" sadarbība turpināsies vienu pilnu sezonu no 2020.gada augusta sākuma līdz 2021.gada 15.aprīlim, un "Evelatus" ieguvis statusu - "Dinamo Rīga" oficiālais partneris.

"Evelatus" tagad būs iespēja pārstavēt "Dinamo Rīga" komandu - interneta vietnē "evelatus.lv" un veikalos piedāvājot oriģinālos formas tērpus ar jauno "Dinamo Rīga" logo, kā arī atbalstot viens otru, piemēram, sociālajos tīklos, kā arī citās aktivitātēs. Šajā sezonā Rīgas "Dinamo" komandai ir jauni formas tērpi, un tagad uz "Dinamo Rīga" dalībnieku formas pleciem un ķiveres būs izvietots arī "Evelatus" logo ar raksturīgo oranžo E burtu.

Sadarbības ietvaros, tiks filmēti kopīgi reklāmas video, lai popularizētu Evelatus produkciju Latvijā, kā arī sportisti piedalīsies jauno Evelatus veikalu atklāšanas svētkos.

"Evelatus kā Latvijas zīmolam ir svarīga atpazīstamība un to izvēlamies veidot caur dziedātāju, rakstnieku, sportistu un citu mērķtiecīgu cilvēku atbalstu. Uzskatām, ka šī ir laba iespēja būt par atbalstu ne pašā vieglākaja brīdī Dinamo Rīga komandai," saka "Evelatus" dibinātājs Valters Ģērmanis.

"Evelatus" jau 15. gadus darbojas mobilo telefonu un to aksesuāru tirdzniecības jomā, piedāvājot vairāk nekā 1000 premium kvalitātes produktus. Uzņēmuma partneri ir pasaules lielākie mobilo telefonu ražotāji - "Samsung", "Apple", "Huawei", "Nokia".

""Dinamo Rīga" ir viens no pazīstamākajiem un populārakajiem Latvijas zīmoliem, kura attīstībai sekojam jau daudzus gadus. Redzam kā jauniešos tiek audzināts sacensību gars, attīstīts cīnītāja raksturs un veicināta cilvēka izaugsme. Latvijas uzņēmuma "Evelatus" viena no lielākajām vērtībām ir cilvēks, tādēļ kompānija, savas atpazīstamības veicināšanā, vienmēr dod priekšroku investēt marketinga budžetus tieši cilvēkos, sportā, talantos - lai atbalstītu Latvijas nākotni, kura ir katrā no mums," turpina Ģērmanis. ""Evelatus" sauklis - "Everyone Can" jeb "Katrs Var" ir izvēlēts ar nodomu, jo "Evelatus" tic, ka katrs var sasniegt tās virsotnes kuras spēj saskatīt un tām noticēt, ja vien neatlaidīgi turpinās strādāt un attīstīties. Šodien "Dinamo Rīga" un "Evelatus" noslēguši sadarbības līgumu, kas palīdzēs apvienot spēkus kopējo mērķu sasniegšanai. Cerot, ka sadarbojoties mums izdosies paveikt vairāk un labāk."

""Dinamo" komandā šosezon ir daudz jaunumu, un viens no tiem ir arī sadabības uzsākšana ar "Evelatus". Mēs esam gandarīti uzsākt sadarbību ar uzņēmumu "Evelatus", kas dinamiski attīstās un kura pakalpojumu un piedāvājumu klāsts var iepriecināt ikvienu mobiļo sakaru līdzekļu īpašnieku, jo uzņēmuma piedāvājumā ir viens no lielākajiem mobilo telefonu un to aksesuāru sortimentiem Baltijā. Mēs atzinīgi novērtējam "Evelatus" izaugsmi, kas ir devusi arī iespēju sadarbībai ar "Dinamo" komandu. Es ceru, ka līguma parakstīšana ar "Evelatus" ir pirmais solis ceļā uz noturīgu un ilglaicīgu sadarbību, un esmu pārliecināts, ka par mūsu sadarbības rezultātiem gandarītas būs abas puses," viedokli pauž AS "Dinamo Rīga" valdes loceklis Jurijs Kuzņecovs.