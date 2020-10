Rīgas 'Dinamo' kārtējā spēlē viesojas protestu pārņemtajā Minskā

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" Baltkrievijas galvaspilsētā savā šīs sezonas otrā izbraukuma pēdējā duelī tiekas ar vietējo "Dinamo".

Spēle starp abām komandām sāksies plkst.16.30 pēc Latvijas laika.

"Dinamo" šī būs ceturtā jeb pēdējā spēle otrajā izbraukumā. Trīs iepriekšējās spēlēs piedzīvoti zaudējumi pret Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas apgabala "Vitjaz" (1:6), pret otru Rietumu konferences vājāko klubu "Soči" (2:4), bet Helsinku "Jokerit" nācās kapitulēt ar 1:4.

Pagājušajā ceturtdienā rīdzinieki atgriezās ierindā ar lieliem robiem sastāvā Covid-19 epidēmijas dēļ, robus aizpildot ar Jaunatnes hokeja līgas (MHL) hokejistiem, un pēcspēles metienos pārspēja ar sešu uzvaru sēriju uz Rīgu atbraukušo Minskas "Dinamo".

Vēl pirms tam divos mačos - pret Maskavas komandām "Dinamo" un CSKA - rīdziniekiem tika piespriesti tehniskie zaudējumi par nespēju iziet laukumā Covid-19 saslimšanas dēļ, teju divas nedēļas atrodoties karantīnā.

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.

Tikmēr Minskas komanda pēc lieliskā sezonas sākuma pēdējos piecos dueļos tikai reizi palikusi bez punktiem. Ar 3:2 "bullīšos" uzvarēta Čeļabinskas "Traktor", Čerepovecas "Severstaļ" uzvarēta ar 4:1, taču zaudējums "bullīšos" ar 3:4 piedzīvots pret rīdziniekiem. Pēc tam Minskas vienība ar 1:2 zaudēja "Sočiem", kamēr pēdējā mačā ar 2:0 uzvarēta Pekinas "Kuņluņ Red Star".

Arī Minskas komandai svētdienas mačā nevarēs palīdzēt lērums hokejistu. Starp deviņiem spēlētājiem, kuri ievietoti savainoto sarakstā, atrodams arī viens no uzbrukuma līderiem kanādietis Raiens Spūners un arī viņa tautietis Brendons Kozuns. Četri no savainotajā sarakstā ievietotajiem hokejistiem ir baltkrievi, divi pārstāv Kanādu, bet pa vienam ir no Krievijas, ASV un Zviedrijas.

Abas komandas KHL čempionātā savā starpā tikušās 45 reizes, no kurām rīdzinieki bijuši pārāki 23 gadījumos. Pērn abas vienības tikās četras reizes, bet tikai vienā mačā pārāki bija Minskas "Dinamo" hokejisti.

Pēc spēles Minskā Rīgas klubs atgriezīsies Latvijā, lai aizvadītu trīs mājas spēļu sēriju.

"Dinamo" ar pieciem punktiem 11 spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 11 Rietumu konferences komandām, visā līgā apsteidzot tikai Pekinas "Kuņluņ Red Star", kamēr Minskas vienība ar 19 punktiem 13 dueļos ir trešā.

Iepriekš jau ziņots, ka ar Covid-19 "Dinamo" tika inficējušies deviņi hokejisti un divi personāla darbinieki.

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.