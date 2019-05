Rīgas 'Dinamo' kolorītais aizsargs Majone nākamsezon spīdēs Ķīnā

Viens no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" pagājušās sezonas līderiem Metjū Majone nākamsezon spēlēs citā KHL komandā - "Kuņluņ Red Star".

Itāliešu izcelsmes kanādietis ar Ķīnas hokeja komandu noslēdzis vienas sezonas līgumu.

28 gadus vecais Majone pagājušajā sezonā kļuva ne tikai par rīdzinieku līderi, bet arī skatītāju simpātiju. Sezonas gaitā viņš 58 spēlēs guva 11 vārtus un izdarīja 35 rezultatīvas piespēles, būdams Rīgas "Dinamo" otrs rezultatīvākais spēlētājs sezonā. Viņa kontā vēl 22 soda minūtes un lietderības koeficients "-12".

Rīgas "Dinamo" pagājušajā sezonā palika soli no "play off" turnīra, Rietumu konferencē ieņemot devīto vietu, tikai par punktu atpaliekot no "Vitjajz". Savukārt "Kuņluņ Red Star" Austrumu konferencē ieņēma 11. vietu un arī nespēlēja Gagarina kausā.