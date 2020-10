Rīgas 'Dinamo' komandā divi nopietni Covid-19 saslimšanas gadījumi

Kontinentālā hokeja kluba (KHL) Rīgas "Dinamo" divi pārstāvji ļoti nopietni saslimuši ar Covid-19, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "Sporta studija".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgas "Dinamo" komanda, kas pārcieš jau otro Covid-19 uzliesmojumu šosezon, laukumā nav devusies kopš 14. oktobra. Aģentūra LETA iepriekš ziņojusi, ka kluba rindās ar slimību inficējušies vairāk nekā 20 tās pārstāvji. Klubs šo informāciju nav apstiprinājis, tomēr atklājis, ka divi saslimšanas gadījumi ir ļoti nopietni, ziņo Latvijas Televīzija.

Hokejisti gan trešdien atgriezīsies uz ledus, Minskā tiekoties ar vietējo "Dinamo" komandu. Gatavību doties uz nemieru nomākto Baltkrieviju iepriekš jau paudis kluba padomes priekšsēdētājs Juris Savickis, bet tagad to arī apstiprina valdes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Buncis.

"No mūsu puses vienīgi tika kontrolēts un skatīts, kāda ir situācija kopumā," par došanos uz Baltkrieviju LTV izsakās Buncis. "Vakardienas [svētdienas] demonstrācijas tika novērotas arī no mūsu puses. Informācijas tika vākta gan no Minskas kluba, gan arī no mūsu vēstniecības darbiniekiem. Pašreiz informācija ir tāda, ka situācija ir pietiekami droša un mierīga, līdz ar to rītdien [otrdien] komanda lido uz Minsku, un trešdien spēlēs."

Jau ziņots, ka darbam ar Rīgas "Dinamo" pieslēdzies Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga" galvenais treneris Valērijs Kuļibaba. Izbraukumā nedosies "Dinamo" galvenais treneris Pēteris Skudra, kā arī divi viņa asistenti. Tāpat arī fārmklubs "Dinamo" komandai aizdevis astoņus hokejistus.

"Šis izbraukums būs pietiekami sarežģīts no tā aspekta, ka mums četru spēļu laikā jābūt trīs valstīs. Katrai valstij ir savas prasības attiecībā uz Covid-19 testēšanu. Gan mēs šeit veicam testus, gan mums nāksies Krievijā veikt testus, lai nokļūtu Kazahstānā," skaidro Buncis.

Pēc mača Minskā "dinamieši" piektdien viesosies pie Čeļabinskas "Traktor" hokejistiem, bet izbraukuma spēļu sērija noslēgsies ar spēlēm pret Jekaterinburgas "Avtomobiļist" un Nursultanas "Baris" vienībām.

Taujāts par iemesliem iepriekšējām saslimšanām, Buncis vien norāda, ka komandai tāpēc piesaistīts dezinfekcijas pienākumu veicējs. Funkcionārs gan atzīst, ka KHL komandas līdz šim situācijai nav piegājušas ar pietiekami lielu atbildības sajūtu. Tas gan tagad mainījies.

"No pretinieku komandas mums nāk video par to, kā tiek dezinficēta attiecīgā telpa un autobuss. Mūsu ģērbtuve tiek aizzīmogota. Mūs informē, kādi ir testi, nodrošina šoferus ar apliecinātiem testiem. Protams, pastāv kaut kāda riska pakāpe, bet cenšamies arī no savas puses kontrolēt tā, lai mums ir apliecinājums, ka tie darbi tiek izdarīti," klāsta kluba pārstāvis.

Jau ziņots, ka Covid-19 dēļ slēgtu robežu gadījumā "Dinamo" un Helsinku "Jokerit" komandām centīsies izkārtot iespēju mājas spēles aizvadīt Krievijā, atklājis līgas prezidents Aleksejs Morozovs. Šo iespēju nenoliedz arī Buncis, kurš min, ka izskatīti šāda scenārija finansiālie un praktiskie apsvērumi.