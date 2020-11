Rīgas 'Dinamo' mačā Sočos atspēlē divus no trim vārtiem

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta spēlē Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" izbraukumā nespēja atspēlēt trīs vārtu deficītu ar rezultātu 2:3 zaudēja "Soči" vienībai.

Spēles pirmajā pusē Rīgas "Dinamo" spēlēja neizteiksmīgi un mājinieki līdz 31. minūtei bija izvirzījušies vadībā ar 3:0. Divus vārtus guva Malte Stromvāls, bet pretuzbrukumā precīzu metienu izdarīja Igors Rudenko.

34. minūtē Deniss Paršins guva pirmos vārtus Rīgas "Dinamo", bet tad vairākumā 40. minūtē Miks Indrašis pārspēja bijušo Rīgas komandas vārtsargu Maksimu Tretjaku. Trešajā periodā atspēlēties "Dinamo" tā arī neizdevās.

Spēles pirmajos divos periodos "Dinamo" vārtus sargāja Staņislavs Gaļimovs, bet pirms trešā perioda vārtos stājās Zeins Makintairs. Abiem kopā vajadzēja atvairīt 23 pretinieku metienus, bet rīdzinieki izdarīja 44 metienus.

Rīgas "Dinamo" uzbrucējs Pāvels Černovs šajā mačā uzvarēja visos 17 iemetienos, kuros piedalījās.

Šajā sezonā Rīgas "Dinamo" trīs savstarpējos mačos tā arī nav spējuši pieveikt Soču pilsētas komandu.

Rīgas "Dinamo" ar 12 punktiem 28 mačos ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Soči" aizvadījusi par divām spēlēm vairāk un iekrājusi 21 punktu, atrodoties pozīciju augstāk.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Soči

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:3. Spēle noslēgusies.

Sotnieks pēc Bukarta piespēles meta no vārtu priekšas, tomēr aizsargam neizdevās izraut neizšķirtu.

"Dinamo" spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem un bez vārtsarga. Paršins divas reizes izdarīja metienus pēc piespēles, taču netrāpīja. Rīdzinieki izmisīgi meklēja veidus, kā gūt trešos vārtus.

Černovs izdarīja metienu, Indrašis vārtu priekšā bija aktīvs, bet Tretjaku pārspēt neizdevās.

Vairākumā "Dinamo" darbojās uzbrukuma zonā, tomēr virzība uz vārtiem nebija pietiekami asa. "Soči" mazākumu izturēja un nonāca divu minūšu attālumā līdz uzvarai.

56:05 min. Noraidījums "Soči" komandā. Divu vārtu autors Stromvāls noraidīts par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju.

"Dinamo" aizturētā soda laikā turēja ripu, taču nekādi netika uzbrukuma zonā.

Komarekam neizdevās no tuvas distances apspēlēt "Soči" vārtsargu.

"Dinamo" ātri iegāja zonā un izdarīja uzmetienu pa vārtiem, tad izdevās iegūt ripu, bet tam sekoja Paršina krietni bīstamāks metiens. Tretjaks tvēra cimdā.

Rīdziniekiem izdevies spēli aizvest prom no saviem vārtiem, taču pēdējās epizodēs pašu uzbrukumi nav bijuši pārāk bīstami.

Līdz pamatlaika beigām vēl deviņas minūtes.

Gračovs saņēma ripu no Lipona, bet viņa metiens no labas pozīcijas lidoja garām.

Mazākumu "Dinamo" diezgan pārliecinoši izturēja. Mačs turpinājās ar diezgan daudzām pauzēm un diskusijām ar tiesnešiem.

43:50 min. Noraidījums "Dinamo" sastāvā. Pēc spēcīga metiena ripa trāpīja pa Makintaira ķiveri, bet viņš ļoti uzkrītoši to nokratīja no galvas, lai apturētu spēli. Par to tiesneši piesprieda "Dinamo" noraidījumu.

Dzierkals apslidoja vārtus un mēģināja pats izdarīt metienu, lai arī Bukarts bija gatavs saņemt piespēli.

"Dinamo" vairākumā atkal spēja darboties uzbrukuma zonā un pozicionāli izspēlēt savas kombinācijas. Metieni pa vārtiem bija vairāki, taču neviens no tiem nebija ļoti bīstams. .

41:04 min. Noraidījums "Soči" komandā. Par bloķēšanu noraidīts Miščenko.

"Soči" spēlētājam Aleksandrovam ripa sāpīgi trāpīja pa kāju, tāpēc spēle tika apturēta.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:3. Sācies 3. periods. Negaidīti "Dinamo" treneri nolēmuši par vārtsarga maiņu. Gaļimova vietā stājies Makintairs.

Noslēdzies 2. periods.

39:43 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:3. Rīgas "Dinamo" pacietīgi izspēlēja vairākumu. Ripu no Metjū Majones ieguva Miks Indrašis, kurš no kreisā iemetiena apļa izdarīja precīzu metienu "Soči" vārtos

38:56 min. Noraidījums "Soči" komandā. Arī šis periods "Dinamo" noslēdzas veiksmīgi, turklāt būs iespēja spēlēt vairākumā. Pārkāpums bija pret Vitāseku.

Majone saņēma ripu uzbrukuma zonas vidū, bet no labas pozīcijas raidīja ripu garām.

Pēc gūtajiem vārtiem Rīgas "Dinamo" izveidojas vēl divus uzbrukumus, kuros metienus izdarīja Bukarts un Zīle.

Rīgas "Dinamo" hokejists pēc apgrieziena ap savu asi izdarīja metienu, taču Tretjaks to atvairīja.

33:49 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:3"Dinamo" labā tempā no savas zonas devās uzbrukumā. Pāvels Černovs bija trīs spēlētāju ielenkumā, taču viņš mēģināja mest. Ripa līdz vārtiem netika, bet izlēca starp aizsargiem un nonāca pie Denisa Paršina, kuram vajadzēja trāpīt tukšajā vārtu malā.

30:56 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:3Rīdzinieki atkal nespēja tikt ārā no savas aizsardzības zonas. “Soči” spēlētāji nogādāja ripu Maltem Stromvālam, kurš ar vēl vienu perfektu metienu panāca trīs vārtu pārsvaru mājiniekiem.

No teicamas pozīcijas ripu garām raidīja Vaits. Tam sekoja Indraša mēģinājums vienatnē tikt galā ar aizsargiem, bet tas arī beidzās neveiksmīgi.

Mazākuma ievadā Gaļimovs atvairīja metienu no pašās vārtu priekšas. Turpinājumā "Soči" neuzbruka pārāk bīstami, bet noslēgumā mājinieki radīja vēl divus vārtu gūšanas momentus.

25:13 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā."Soči" spēlētājs Rundblads cieta no Storaļova spēka paņēmiena. Rīgas "Dinamo" spēlētājs lēcienā izdarīja spēka paņēmienu, un par to tika sodīts.

Laba izspēle izdevās arī rīdziniekiem. Bukarts piespēlēja Sundam, kurš izdarīja tālu metienu. Uzbrukums turpinājās, bet Tretjaks ar metieniem tika galā.

Periods iesākas ar "Soči" komandas pārsvaru, mājiniekiem bija divi vārtu gūšanas momenti, taču tie rīdziniekiem noslēdzās veiksmīgi.

21:59 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:2Ātrs pretuzbrukums trīs pret divi "Soči" komandai bija ļoti veiksmīgs. Tajā Igors Rudenko saņēma ripu no komandas biedra un izdarīja precīzu metienu tuvējā vārtu augšējā stūrī.

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Rīdzinieki sasparojās un radīja vēl vienu draudīgu epizodi pie "Soči" komandas vārtiem.

Vaits izlauzās līdz vārtu priekšai un no asa leņķa uzmeta. Švanenbergs piesteidzās palīgā, cenšoties ripu iebakstīt vārtos.

Dzierkals lieliski pieturēja ripu un pats sev izkārtoja metienu, taču Tretjaks to pārliecinoši tvēra, nedodot nevienam iespēju iegūt ripu.

"Soči" hokejisti savās darbībās turpināja izskatīties pārliecinošāk, un rīdzinieki turpināja tikai "atsisties". Izkļūšana arī no savas zonas sagādāja lielas problēmas. Spēles pirmā minūte izskatījās cerīgāk.

Černovs ieguva ripu, steidza uzbrukumā un izdarīja metienu, bet viņu patraucēja. Bijušais Rīgas "Dinamo" vārtsargs Tretjaks "Soči" komandā šajā mačā pārlieku nodarbināts netiek.

Rīdzinieki pēc ielaistajiem vārtiem ar ripu darbojās mazāk nekā iepriekš. Kad izdevās to iegūt, tad ātri tika pieļautas kļūdas.

5:10 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 0:1Neveiksmīgi savā aizsardzības zonā nospēlēja rīdzinieki. Pēc bloķēta metiena Rihards Bukarts neveiksmīgi piespēlēja, ripu ieguva Malte Stronvāls, kurš ar ātru metienu pārspēja Staņislavu Gaļimovu.

"Soči" hokejisti vēl viena pretuzbrukumā radīja pamatīgu sajukumu pie Gaļimova sargātajiem vārtiem, taču vārtsargs no Krievijas tika galā ar saviem pienākumiem.

Komareks pārtvēra ripu uzbrukuma zonā, nonāca teicamā metiena pozīcijā, bet aizsargs pēdējā brīdī paspēja ar savu nūju patraucēt.

Rīgas "Dinamo" izdarīja pirmo metienu pa vārtiem, bet tad arī nākamo minūti darbojās uzbrukuma zonā. Pirmais bīstamais moments "Soči" komandai izdevās pretuzbrukumā.

Spēle sākusies!

Rīgas "Dinamo" komandā Covid-19 slimošanas viļņi atstājuši pēdas uz spēlētāju sniegumu. Pamazām komanda jau rāpjas ārā no bedres, bet, visticamāk, jau ir par vēlu, lai saglābtu sezonu.https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/sada-situacija-treneri-nav-bijusi-vai-rigas-dinamo-vajais-sniegums-ir-attaisnojams.d?id=52698517

Šodien Rīgas "Dinamo" oficiāli paziņoja par līguma laušana ar Morganu Elisu, kurš iepriekš tika ievietots atteikuma draftā. Uz fārmklubu "Liepājā" viņš nedevās.https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/aizsargs-eliss-pamet-rigas-dinamo.d?id=52706119

Rīgas "Dinamo" turpina pamazām uzlabot savu sniegumu, bet vai ar to pietiks, lai beidzot pieveiktu neērto "Soči" vienību?

Šajā mačā rīdziniekiem jāiztiek bez sava kapteiņa Laura Dārziņa, bet sastāvā atgriežas Davids Levins. https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1332676857293115393

