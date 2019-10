Rīgas 'Dinamo' neveiksmju sēriju lūkos pārtraukt spēlē pret Hārtliju un 'Avangard'

Neveiksmju joslā esošais Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" trešdien, 2. oktobrī, savās mājās "Arēnā Rīga" uzņems Latvijas izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vadīto Omskas "Avangard" komandu.

Spēles sākums pulksten 19:30. Portāls "Delfi" piedāvās spēles teksta tiešraidi.

Rīdzinieki centīsies sarūgtināt Latvijas izlases treneri, tādējādi uzlabojot savu noskaņojumu. Latvijas klubs uzvaras garšu nav izjutis jau piecas spēles pēc kārtas, pēdējos deviņos mačos gūta tikai viena uzvara, turklāt papildlaikā. Sezonas otrajā spēlē 4. septembrī Rīgas "Dinamo" savās mājās ar 3:0 pieveica Ņižņijnovgorodas "Torpedo" un tā šobrīd arī vienīgā rīdzinieku uzvara pamatlaikā sezonas 11 mačos. KHL Rietumu konferences kopvērtējumā Rīgas "Dinamo" ar sešiem punktiem ir pēdējā un ir vienīgā komanda līgā, kura guvusi tikai vienu uzvaru pamatlaikā.

Papildus raizes Rīgas "Dinamo" galvenajam trenerim Ģirtam Ankipānam sagādā gausais sniegums pēc labi aizvadītām sezonas pirmajām spēlēm. Rīdzinieki šajā sezonā guvuši vien 16 vārtus, bet ielaiduši – 40. Abi šie rādītāji ir sliktākie visā līgā.

Meklējot iemeslus un domājot par komandas "sapurināšanu" ilgi nebija jāgaida uz Rīgas "Dinamo" vadības lēmumiem - komandai piesaistīti divi jauni vārtsargi Andrejs Makarovs un Aleksandrs Salāks. Līdz ar to rīdzinieki atvadījās no Kristera Gudļevska, kurš bija izteikts komandas pirmais vārtsargs 10 spēlēs. Iepriekšējā spēlē pret SKA vārtos jau stājās Makarovs, kurš atvairīja 27 no 30 metieniem.

Tāpat Rīgas "Dinamo" pateica "paldies" zviedru uzbrucējam Jakubam Berglundam, kurš astoņās spēlēs guva trīs vārtus un izdarīja vienu rezultatīvu piespēli.

"Avangard" pēdējās piecās spēlēs tikusi pie punktiem, šajos mačos izcīnot trīs uzvaras. Pagājušās sezonas KHL Gagarina kausa finālisti pagaidām Austrumu konferencē ieņem otro vietu, lai gan pēc punktiem (16 punkti) ir trešā. KHL kopvērtējumā Hārtlija vadītā komanda ir sestā.

Pēc spēles pret "Avangard" rīdziniekiem gaida duelis pret otro pērnās sezonas "play off" finālisti - Gagarina kausa ieguvēju Maskavas CSKA (5. oktobrī). Pēc tam atkal divas spēles Rīgā pret "Vitjazj" (7. oktobrī) un Minskas "Dinamo" (9. oktobrī), bet tad atkal būs duelis pret "Avangard" - 12. oktobrī jau Balašihā.