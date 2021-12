Rīgas 'Dinamo' noraidījumi iegāž komandu cīņā pret Sandi Ozoliņu un 'Torpedo'

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionāta pēdējā spēlē pirms izlašu pārtraukuma Rīgas "Dinamo" svētdien, 12. decembrī, savās mājās "Arēnā Rīga" ar 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) piekāpās Ņižņijnovgorodas "Torpedo", visus trīs vārtus zaudējot mazākumā.

Rīdziniekiem tas bija desmitais zaudējums pēdējās 11 spēlēs. KHL Rietumu konferencē komanda ar 30 punktiem ir pēdējā, 12. vietā, un pēc šī zaudējuma arvien vairāk attālinās no "play off" zonas - šobrīd no labāko astotnieka komandu šķir jau 13 punkti.

Pirmajā trešdaļā abas komandas aktīvi devās uz pretinieku vārtiem, taču ātras spēles dēļ pārāk ilgi neuzkavējās pretinieku aizsardzības zonā, lai tiktu pie labākām vārtu gūšanas iespējām.

Spēles 15.minūtē Gunārs Skvorcovs izvirzīja mājiniekus vadībā, raidot ripu vārtos pēc atņemtas ripas pretinieku aizsardzības zonā.

Tuvojoties pirmās trešdaļas izskaņai rīdzinieki spēlēja paviršāk savā aizsardzības zonā, tāpēc pie vairākām iespējām tik viesu komanda, taču vārtos pārliecinoši spēlēja Jūliuss Hudāčeks. Pēc pārtvertas ripas pie zilās līnijas "Dinamo" hokejisti devās uzbrukumā un "Torpedo" izdevās uzbrukumu apturēt tikai ar noraidījumu, kurš tika fiksēts piecas sekundes līdz pirmās trešdaļas beigām.

Otro trešdaļu "Dinamo" sāka vairākumā, taču Ņižņijnovgorodas vienība veiksmīgi spēlēja aizsardzībā, izveidojot arī pretuzbrukumus mazākumā.

Spēles 25.minūtē mazākumu rīdziniekiem sagādāja Jānis Švanenbergs par klupināšanu. Īsi pēc pirmā mazākuma izturēšanas otro noraidījumu par grūdienu ar nūju nopelnīja Brendons Gormlijs, un "Torpedo" vajadzēja 30 sekundes, lai pēc ātras un precīzas vairākuma izspēles vārtus gūtu Ivans Čehovičs un panāktu 1:1.

31.minūtē noraidījumu nopelnīja arī Kristaps Zīle, taču šoreiz mājinieki aizsardzībā spēlēja veiksmīgāk un vārti netika ielaisti.

Piecas minūtes līdz otrās trešdaļas beigām pie vairākuma tika Rīgas komanda, taču tas netika izmantots.

Vēlreiz mazākumā pēc Daniela Bērziņa noraidījuma spēlēja rīdzinieki un viesi ātri realizēja vairākumu, vārtus gūstot Marekam Hrivikam un izvirzoties vadībā ar 2:1.

Īsi pēc noslēdzošās trešdaļas sākuma noraidījumus nopelnīja Peters Tīvola un Zīle, attiecīgi pavadot divas un četras minūtes uz noraidīto soliņa, un trešo reizi mačā vairākumu realizēja "Torpedo", šoreiz ripu vārtos raidot Damiram Žafjarovam.

Rīdzinieki, tiekot pie vairākuma spēles 49.minūtē, spēja uzkavēties uzbrukuma zonā gandrīz visas divas minūtes, bet izdevīgas iespējas, lai raidītu ripu vārtos, netika gūtas.

Tāpat 55.spēles minūtē "Dinamo" vēlreiz spēlēja vairākumā, taču šoreiz vārtus neizdevās gūt Lukāšam Radilam un spēlēs rezultāts vairs nemainījās.

Nākamo spēli pēc izlašu pauzes rīdzinieki aizvadīs 20.decembrī, mājās uzņemot Minskas "Dinamo".

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.