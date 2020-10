Rīgas 'Dinamo' otro reizi sezonā tiksies ar Kalniņa pārstāvēto 'Jokerit'

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" piektdien, 9. oktobrī, Somijas galvaspilsētā jau otro reizi šajā sezonā tiksies ar Jāņa Kalniņa pārstāvēto Helsinku "Jokerit" komandu.

Spēle starp abām komandām sāksies plkst.18.30 pēc Latvijas laika. Portāls "Delfi" piedāvās spēles teksta tiešraidi.

"Dinamo" šī būs trešā no četrām izbraukuma spēlēm. Iepriekšējās divās piedzīvoti zaudējumi pret Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas apgabala "Vitjaz" (1:6) un pret otru Rietumu konferences vājāko klubu "Soči" (2:4).

Pagājušajā ceturtdienā rīdzinieki atgriezās ierindā ar lieliem robiem sastāvā Covid-19 epidēmijas dēļ, robus aizpildot ar Jaunatnes hokeja līgas (MHL) hokejistiem, un pēcspēles metienos pārspēja ar sešu uzvaru sēriju uz Rīgu atbraukušo Minskas "Dinamo".

Vēl pirms tam divos mačos - pret Maskavas komandām "Dinamo" un CSKA - rīdziniekiem tika piespriesti tehniskie zaudējumi par nespēju iziet laukumā Covid-19 saslimšanas dēļ, teju divas nedēļas atrodoties karantīnā.

Joprojām komandai nevar palīdzēt 11 spēlētāji, no kuriem četri ir "leģionāri" no Kanādas un viens no Krievijas, tādi komandas simboli kā Gints Meija, Miķelis Rēdlihs, Kristaps Sotnieks, kā arī Kristaps Zīle.

Tikmēr "Jokerit" 14 dienu karantīnu izcieta jau septembra vidū un kopš tā laika aizvadījusi sešas spēles, kurās svinētas četras uzvaras. Helsinku vienībai ir trīs uzvaru sērija, kas iesākās pret Čerepovecas "Severstaļ" (5:2), bet vēlāk ar 3:2 uzvarēta Jaroslavļas "Lokomotiv", bet Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa vadītā Maskavas "Spartak" kapitulēja ar graujošo 1:7.

Abas komandas iepriekš tikās pašā sezonas ievadā, kad "Jokerit" Rīgā bija pārāka ar 3:1. KHL čempionātā abas komandas savā starpā kopumā tikušās 24 reizes, no kurām tikai septiņās uzvaru svinējusi "Dinamo".

Pagājušajā sezonā abās savstarpējās cīņās pārāka bija "Jokerit" komanda.

Pēc viesošanās Helsinkos "Dinamo" dosies uz Baltkrieviju, kur tiksies ar Minskas "Dinamo", bet pēc tam sekos trīs mājas spēļu sērija.

"Dinamo" ar pieciem punktiem desmit spēlēs ieņem pēdējo vietu starp 11 Rietumu konferences komandām, visā līgā apsteidzot tikai Pekinas "Kuņluņ Red Star", kamēr "Jokerit" ar 13 punktiem deviņos dueļos ir sestā.

Sākotnēji Rīgas komanda tika ievietota karantīnā līdz 5.oktobrim, bet valdība otrdien nolēma Covid-19 slimnieku kontaktpersonām samazināt mājas karantīnas ilgumu no 14 līdz desmit dienām, ja ne agrāk kā desmitajā dienā pēc kontakta ar infekcijas avotu veiktais Covid-19 tests ir negatīvs, tādējādi dodot "Dinamo" veselajiem spēlētājiem iespēju atgriezties laukumā ātrāk.

Iepriekš tika ziņots, ka ar Covid-19 "Dinamo" inficējušies deviņi hokejisti un divi personāla darbinieki.

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.