Rīgas 'Dinamo' pēc neparastas vārtsarga kļūdas tiek piesmieti Čeļabinskā

Latvijas hokeja klubs Rīgas "Dinamo" piektdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlē cieta smagu zaudējumu Čeļabinskā, ar rezultātu 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) atzīstot vietējās "Traktor" komandas pārākumu.

Rīgas komanda tādējādi piedzīvojusi jau septīto zaudējumu pēc kārtas. "Dinamo" hokejisti ar septiņiem punktiem 15 spēlēs ieņem pēdējo vietu KHL čempionātā. Savukārt "Traktor" vienība 22 spēlēs sakrājusi 30 punktus, kas tai ļauj atrasties ceturtajā pozīcijā Austrumu konferencē.

Lai gan mājinieki jau no pirmajām spēles minūtēm uzbruka vairāk, rezultātu atklāja tieši "Dinamo". Komandas jaunpienācējs Dāvids Levins individuāli meistarīgi apspēlēja pretinieku aizsargus, bet tad ar skaistu metienu pārspēja Romānu Vilu.

Spēli vārtos labi uzsāka 19 gadus vecais Ēriks Vītols, kuru mača 11. minūtē likteņa varā atstāja viesu aizsargi. Rīdziniekiem pozicionāli kļūdoties, viens pret Vītolu izslidoja Artjoms Švarjovs, kurš rezultātu izlīdzināja. Savukārt spēles 19. minūtē rezultātu 1:2 jau panāca Vjačeslavs Osnovins, kurš pēc atlēkušās ripas sagrābšanas paspēja izdarīt divus metienus pēc kārtas.

Taču perioda izskaņā notika vēl viens pavērsiens. Vien sešas sekundes pēc ielaistajiem vārtiem neizprotamu kļūdu pieļāva Vītols, kurš neatvairīja no otras laukuma puses izpildītu Sergejs Teļegina metienu. Vītolu vārtos uzreiz nomainīja Aleksandrs Lazušins, kurš debitēja Rīgas komandas rindās.

Spēles otrajā trešdaļā "dinamieši" trīs reizes nespēja izmantot skaitlisko vairākumu, bet "Traktor" komandas uzbrucējs Igors Poļgalovs guva vienības ceturtos vārtus. Pēdējā periodā Pontuss Obergs izmantoja "Dinamo" vienības kļūdu, panākot jau 5:1, bet spēles izskaņā ripa nokļuva "Dinamo" vārtos arī sesto reizi, taču tiesneši vārtu guvumu neieskaitīja.

"Dinamo" svētdien viesosies Jekaterinburgā, kur tā cīņā ar "Avtomobiļist" vienību aizvadīs trešo no četrām spēlēm šajā izbraukumā.

Spēle noslēgusies. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

59:59 min.Kāpēc gan ne sesto? Aleksandrs Avcins vārtu priekšā divcīņā pieveic Sotnieku, ar nūju vārtos novirzot garām tiem lidojošu ripu. Tiesneši gan skatās atkārtojumu. Neskatoties uz līdzjutēju pieprasīto "šaibu!", soģi vārtu guvumu tomēr neieskaita.

59:38 min. Komandas spēlēs četratāLieku konfliktu vēl atrod arī O'Braiens, kurš saķeras ar Teļeginu.

58:59 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāSpēles ritējums jau atkal bija palicis mierīgāks, bet mača izskaņā Lukāšs Sedlaks vēl pamanās nopelnīt 2+10 minūšu noraidījumu par spēka paņēmienu pa pretinieka galvu.

Šo rindu autors dabū trūkties par saviem vārdiem. Čeļabinskas klubs apmēram minūtes laikā trīs reizes strauji ieslido zonā, radot pamatīgas problēmas Lazušinam, kurš visus metienus gan atvaira.

Spēlē radies atslābums. Šķiet, ka pēdējās piecas mača minūtes varētu arī noritēt bez īpaši azartiskām epizodēm.

Čeļabinskas vienība pavada praktiski visu vairākumu "Dinamo" zonā, bet uzdevumu augstumos ir Lazušins.

50:23 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāUn atkal nevajadzīgs noraidījums... Uzreiz pēc mazākuma izciešanas Paršins uzbrukuma zonā ar rokām uz ledus nosviež bez ripas esošu hokejistu.

Vēlreiz izcils Lazušins! Vitālijs Kravcovs grasījās jau raidīt ripu tukšā vārtu stūrī, bet šoreiz uz otru pusi paspēj laikus aizslīdēt vārtsargs. Ripa gan arī skāra vārtu stabu. Mazākums izciests.

Lazušins izcili pārvietojas pa vārtsarga laukumu, tverot spēcīgu plaukstas metienu.

47:40 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs mazākumāMiķelis Rēdlihs sodīts par nevajadzīgu pretinieka klupināšanu pie laukuma apmales.

47:20 min. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:5Rīdzinieki viduszonā pazaudē ripu, ko izcili izmanto Pontuss Obergs. Uzbrucējs bija aizkavējies aiz visiem "dinamiešiem", tādējādi pēc komandas biedra piespēles varēja netraucēti aizslidot uz "randiņu" ar Lazušinu. Zviedrijas hokejists vārtsargu pārspēja ar veiklu māņkustību.

Čeļabinskas komanda "uzdāvina" viesiem izcilu vārtu gūšanas iespēju. Ripai izslīdot vārtu priekšā, neprecīzu metienu no viena metra attāluma izpilda Zabusovs.

Miķelis Rēdlihs ar pašaizliedzīgu kritienu aptur Sedlaka solo gājienu. "Traktor" nemaz nedomā apslāpēt savu tempu.

Sākusies trešā trešdaļa!

Noslēgusies otrā trešdaļa. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:4 (1:3, 0:1) Vairākuma izskaņā teicamā pozīcijā nonāca Jevgeņijs Gračovs, kurš no laukuma vidus ripu raidīja garām vārtu stabam. Neizmantots paliek arī ceturtais skaitliskais vairākums.

37:55 min. Rīgas "Dinamo" spēles vairākumāRuslans Karlins nejauši ar nūju paklupina Paršinu.

35:03 min. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:4"Traktor" komandai tomēr ieskaita vārtus! To pat it kā pēc precīzā raidījuma atzīst pats metiena autors Igors Poļgalovs. Hokejists tika pie ripas, palecienā to apstādinot ar roku un, iespējams, nūju, bet tad vārtsarga laukumā patraucēja Lazušinam. Soģi gan skatās epizodes atkārtojumu. Tiesneši secina, ka pa lidojošo ripu ar nūju trāpīja "dinamietis", nevis Poļgalovs.

Beļavska cienīgu pirueti uz zilās līnijas izpilda Niks Beilens, kurš pēc tam pieslido tuvāk vārtiem un izdara strauju metienu. "Dinamieši" jau vairākas minūtes mazliet bezpalīdzīgi aizstāvas.

Lazušins tver ripu, noslēdzot vairāk nekā piecas minūtes, kuras tika aizvadītas bez pārtraukumiem.

"Dinamo" izpalīdz veiksme. Vispirms bīstami pa vārtiem met Obergs, bet dažas sekundes vēlāk viņš ar asu piespēli atrod Osnovinu. Krievijas hokejists apslido vārtus un gandrīz nogādā ripu to otrā stūrī, bet nespēj ar nūju līdz tiem aizsniegties.

Rīgas komanda aizvada vēl vienu nepārliecinošu vairākumu. It kā ripa tiek kontrolēta, bet trūkst apdraudējuma pretinieku vārtiem. Bīstamākā epizode bija Tonija Sunda metiens no zilās līnijas, pēc kuras "dinamiešiem" nesanāca tikt pie atlēkušās ripas.

28:58 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāMeija viltīgi uzmet pa vārtiem, kuru priekšā cīnās Zabusovs. Viņam ar nūju pa seju trāpa Iļja Karpuhins.

Vārtu priekšā efektīvi "izlien" Mičels, kura metiens, iespējams, pat bija no pārāk tuvas distances. Tā gan bija vienīgā rīdzinieku labā vārtu gūšanas iespēja vairākumā.

26:34 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāPolcs varonīgi ielaužas pretinieku zonā, vienatā cīnoties pret četriem hokejistiem. Švarjovs parupji nospēlē, pagrūžot viņu mugurā.

Jaudīgs uzbrukums padodas arī "Dinamo". Vils tiek galā ar pāris metieniem.

"Traktor" turpina pierādīt savu pārākumu. Perioda ievadā bīstami metieni vēl nav bijuši, bet ripu kontrolē mājinieki.

Sākusies otrā trešdaļa!

Noslēgusies pirmā trešdaļa. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:3Šķiet, ka visi joprojām apjukuši pēc septiņu sekunžu laikā diviem gūtajiem vārtiem. Vītola kļūda tiks pieminēta vēl ilgi. Jaunais hokejists pirmās 18 minūtes gan aizvadīja diezgan atzīstami.

18:50 min. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:3. Kuriozs vārtu guvums.Uzreiz pēc iemetiena Sergejs Teļegins, slidojot atmuguriski uz savu vārtu pusi, no savas zonas raida planējošu ripu pāri visam laukumam. Vītols nospēlē apbrīnojami nekoordinēti un nespēj atvairīt metienu. Vārtsargs nez kāpēc atradās ar muguru pret labo vārtu stabu, nespējot aizsniegties līdz vārtu vidū lidojošajai ripai.Viņu uzreiz nomaina Aleksandrs Lazušins, kurš debitē "dinamiešu" rindās.

18:44 min. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:2"Dinamo" vairākums ātri vien pārvēršas aizturētajā sodā, ko veiksmīgi izmanto "Traktor". Asu plaukstas metienu atsit Vītols, bet aizsargi ļauj Vjačeslavam Osnovinam izpildīt divus metienus pēc kārtas no vārtu priekšas.

Rīgas komanda pamanās daudzsološu "četri pret divi" ātro uzbrukumu pārvērst "trīs pret divi" pretuzbrukumā uz saviem vārtiem. Alekseja Bivalceva raidīto ripu savās ķetnās satver izcili spēlējošais Vītols!

17:47 min. Rīgas "Dinamo" spēlēs vairākumāBivalcevs ar neatļautu spēka paņēmienu laukuma apmalē ietriec Patriku Zabusovu.

Čeļabinskas hokejisti aizslido trijatā pret diviem viesu aizsargiem. Igora Poļgalova metienu ar kājsargu atsit Vītols.

"Dinamo" jau dažas reizes sanācis nostāties viesu zonā. Pēdējo no šādām iespējām ar blāvu metienu iznieko O'Braiens. Perioda otrajā pusē spēle izlīdzinājusies.

Rīss Skārlets ar izcilu piespēli no zilās līnijas atrod neviena neuzmanīto Denisu Paršinu. Krievijas hokejistam pietiek gan laiks, gan vieta, lai no tuvas distances pārspētu Vilu, bet meistarība šoreiz gan izrādās nepietiekama...

10:01 min. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:1 Rupja "dinamiešu" kļūda. Trīs viesu hokejisti atrodas kreisajā laukuma malā, kas ļauj Pontusam Obergam ar diagonālu piespēli vienatnē pret Vītolu izvirzīt Artjomu Švarjovu. Viņš netraucēti raida ripa Vītolu sargāto vārtu augšējā stūrī. 18 gadus vecajam uzbrucējam šī ir vien piektā spēle KHL. Viņa rēķinā tagad jau divi gūti vārti.

Metienu no zilās līnijas ķērājcimdā tver Vītols. Ļoti labi, ka tā, jo atlēkušā ripa būtu varējusi nonākt pie vienatnē palikuša "Traktor" hokejista.

Vītols tiek galā ar vētrainu laukuma saimnieku uzbrukumu. Vārtsargam svarīgā brīdī lieti izpalīdzēja arī O'Braiens, kurš patraucēja "Traktor" uzbrukumam mest no tuvas distances.

Rīdzinieki savā zonā pazaudē ripu. Ruslana Karlina plaukstas metienu atvaira Vītols, ripu novirzot aiz vārtiem. Spēle jau piecas minūtes rit bez pārtraukumiem.

5:51 min. Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 1:0. Kas par vārtiem!Dāvids Levins veic pirmo precīzo raidījumu rīdzinieku rindās. Izraēlā dzimušais hokejists laukuma viduszonā izslido starp diviem pretinieku aizsargiem, bet vārtsargu Romānu Vilu pārspēj ar asu metienu no nūjas neērtās puses.

Lukāšs Sedlaks meistarīgi izmet ripu vārtu priekšā. "Traktor" uzbrucēji nespēj asprātīgo piespēli apstrādāt.

Spēles ievadā ļoti aktīvs hokejs. Aizsargiem vienā no epizodēm nākas dikti palīdzēt Vītolam, kurš gan pagaidām visus metienus godam atvairījis.

Spēle sākusies! Rīgas "Dinamo" – Čeļabinskas "Traktor" 0:0

Arī šodien "dinamiešus" vadīs Krievijas treneris Dmitrijs Parhomenko. Izbraukumā, kā iepriekš ziņots, nav devies galvenais treneris Pēteris Skudra.

"Traktor" ledus hallē izskanējušas abu valstu himnas. Spēle tūlīt sāksies.

Rīgas "Dinamo" vārtus šajā mačā atkal sargās 19 gadus vecais Ēriks Vītols, kuram debija pret Minskas "Dinamo" izdevās individuāli veiksmīga. Viņš atvairīja 33 no 36 pretinieku metieniem. Rīgas komandai pievienojies arī Aleksandrs Lazušins, bet šajā mačā viņš ir rezervē. Spēlētāju virknējumos, salīdzinot ar iepriekšējo spēli notikušas vairākas izmaiņas.https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1322151200544956416/photo/1

Rīgas "Dinamo" aizvada otro izbraukuma sērijas spēli, tiekoties ar Čeļabinskas "Traktor". Šajā mačā rīdzinieki lūkos pārtraukt sešu zaudēto spēļu sēriju. https://www.delfi.lv/sports/news/rigas_dinamo/news/rigas-dinamo-cetru-spelu-izbraukumu-turpina-ar-speli-celabinska.d?id=52612663