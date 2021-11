Rīgas 'Dinamo' pēcspēles metienos neizvairās no ceturtā zaudējuma pēc kārtas

Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" ceturtdien Kontinentālās hokeja līgas (KHL) čempionātā piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas, izbraukumā ar rezultātu 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienos piekāpjoties Ņižņekamskas "Ņeftehimik".

"Dinamo" hokejisti piedzīvojušu zaudējumus četrās spēlēs pēc kārtas un no izbraukuma sērijas mājās pārvedīs vienu punktu.

Divus vārtus "Dinamo" labā guva Rūdolfs Červenijs.

Mača astotajā minūtē rīdzinieki nonāca iedzinējos. Pēc Marata Hairuļina metiena Juhans Matsons lāga nenofiksēja ripu, kas viņam starp kājām ieslīdēja vārtos. Perioda otrajā pusē mājinieki noklaudzināja vārtu konstrukciju.

Vien spēles vidū viesi pirmo reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču to nerealizēja. Tiesa, 68 sekundes pirms otrās trešdaļas beigām Červenijs izmantoja pretinieku kļūdu aizsardzības zonā un ieraidīja ripu vārtos, panākdams 1:1.

Jau trešā perioda trešajā minūtē "Dinamo" pārņēma vadību. Nepieskatīts vārtu priekšā palika Červenijs, kurš raidīja ripu mērķī un guva savus otros vārtus. Tomēr rīdzinieki nenoturēja vadību, jo trīs minūtes un 20 sekundes pirms pamatlaika beigām ripa no Andreja Čiviļeva nonāca vārtos. Metiens tika ieskaitīts, spītējot tam, ka vārtsarga laukumā bija kontakts ar Matsonu.

Par neveiksmīgi apstrīdēto vārtu guvumu "Dinamo" bija spiesta spēlēt mazākumā, kuru izturēja. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 2:2 un cīņa turpinājās pagarinājumā, kurā arī "Dinamo" nosargāja vārtus neskartus, divas minūtes spēlējot mazākumā.

Uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles metienu sērijā, kurā "Dinamo" zaudēja ar 1:2. Mīdziniekiem "bullīti" realizēja Červenijs, bet savos metienos kļūdījās Lauris Dārziņš, Jere Karjalainens, Metjū Lorito un Edgars Kulda. Uzvaru mājiniekiem nodrošināja Jevgeņija Mitjakina metiens.

Rietumu konferences kopvērtējumā Rīgas "Dinamo" ar izcīnītiem 26 punktiem 31 spēlē ierindojas 11.vietā, pirmajam astoņniekam zaudējot desmit punktus. Savukārt "Ņeftehimik" Austrumu konferencē ar 34 punktiem 32 spēlēs ieņem septīto vietu.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

KHL spēle: Rīgas Dinamo – Ņižņekamskas Ņeftehimik

Spēles statistika

Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 2:3. Spēle noslēgusies.Pēcspēles metienu gaita: 1:0 Červenijs izpildīja pirmo metienu, un viņš lielā ātrumā apspēlēja Sudņicinu.1:1 Haruļins ļoti pārliecinoši meta ripu vārtos. 1:1 Dārziņa metiens starp kājsargiem bija neveiksmīgs. 1:1 Arī Popovs netrāpīja zemu metienu starp kājsargiem. 1:1 Karjalainena metienu atvairīja Sudņicins. 1:1 Sekstons piebremzēja un izdarīja metienu, bet Matsons spēlēja teicami. 1:1 Ļoti vienveidīgi metieni. Arī Lorito metiens nesagādāja lielas grūtības Sudņicinam.1:1 Šafiguļins teju apspēlēja Matsonu, taču ripa apstājās uz līnijas. 1:1 Kuldas metiens tika atvairīts. 1:2 Mitjakins noguldīja Matsonu un izrāva uzvaru "Ņeftehimik".

Rīgas "Dinamo" pagarinājuma izskaņā darbojās ar ripu, taču uzbrukums labs neizdevās.

Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 2:2. Noslēdzies pagarinājums.

Mazākuma izskaņā Sektons meta ripu pāri vārtiem.

Rīdzinieki diezgan sekmīgi spēlēja mazākumā. "Ņeftehimik" hokejisti izdarīja lielu spiedienu, taču pašaizliedzīga spēle aizsardzībā deva rezultātu.

61:13 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Sotnieks klupināja Čiviļovu, atstājot savu komandu mazākumā.

Čiviļovs izspraucās starp aizsargiem, bet Matsons ar kājsargu ripu atvairīja.

Radils izdarīja metienu no tuvas distances un asa leņķa, bet vārtu priekšā sākās asa cīņa. Červenijs pieslēdzās palīgā, taču "Ņeftehimik" vārtus nosargāja.

Sākas pagarinājums!

Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 2:2. Noslēdzies pamatlaiks.

Rīdzinieki mazākumu izturēja, bet atlikušajā spēles laikā "Ņeftehimik" ieguva emocionālo pārsvaru. Pēdējā uzbrukumā Matsons glāba no vārtu zaudējuma.

56:46 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" komandā. Neveiksmīgi pieprasītais video atkārtojums atstāja "Dinamo" mazākumā par spēles laika vilcināšanu.

56:46 min. Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 2:2Tomēr "Ņeftehimik" iedabūja ripu vārtos. Andrejs Čiviļovs vārtu priekšā skāra ripu pēc komandas biedra metiena un izlīdzināja rezultātu. Lai arī viņš sadūrās ar Juhanu Matsonu, tiesnesis nesaskatīja, ka vārtsargs tiktu traucēts.

Rīgas "Dinamo" izturēja mazākumu, bet "Ņeftehimik" turpināja spēlēt uzbrukuma zonā, un Ališausks teicami apturēja Mitjakinu, kad viņš cīnījās par Matsona atvairīto ripu.

Vairākuma pirmajā minūtē "Ņeftehimik" hokejistiem neizdevās nostiprināties uzbrukuma zonā, bet tad Popova mesto ripu droši tvēra Matsons.

Noraidījums "Dinamo" sastāvā. Radils tiek sodīts par Popova klupināšanu. Diezgan ierasti muļķīgs noraidījums Rīgas "Dinamo" komandai pie vienu vārtu pārsvara.

Lai arī "Ņeftehimik" atguva pārsvaru ripas kontrolē, metieni viņam šajā trešdaļā neizdevās

"Neftehimik" hokejistiem izdevās tikt līdz metienam, taču "Dinamo" aizsargs Ališausks bloķēja ripu. Pagaidām rīdzinieki darbojās precīzi, kas pamatīgi ierobežoja mājiniekus.

Bērziņš devās aiz vārtiem, strauji sabremzējās un centās iedabūt ripu vārtos gar tuvo vārtu stabu. Sudņicins uz to neuzķērās.

Rīgas "Dinamo" pārsvaru šajā trešdaļā apliecina septiņi izdarītie metieni pa vārtiem, kamēr "Neftehimik" tikai vienreiz metuši pa Matsona vārtiem.

Buncis bīstami meta no kreisās malas, taču ripu Sudņicins atvairīja. Vārtu priekšā ritēja aktīva cīņa, kurā pārāki bija mājinieki.

"Dinamo" izdevies pārliecinošs trešās trešdaļas sākums, un "Ņeftehimik" piespiesti darboties savā aizsardzības zonā.

Tīvola saņēma ripu pašā vārtu priekšā, bet viņam neizdevās atrast spraugu, pa kuru iespiest ripu vārtos.

41:58 min. Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 2:1 Rūdolfs Červenijs tika atstāts vārtu priekšā pilnīgi viens pats. Viņš saņēma piespēli no Patrika Ozola, ātri noorientējās un raidīja ripu Aleksandra Sudņicina sargātajos vārtos.

Sācies 3. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 1:1. Noslēdzies 2. periods.

Matsons trešdaļas pēdējā minūtē droši tvēra ripu pēc mājinieku hokejista metiena. "Ņeftehimik" arī nākamajās sekundēs ļoti aktīvi metās uzbrukumā, lai atgūtu vadību.

38:52 min. Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 1:1 "Ņeftehimik" neveiksmīgi meta ripu ārā no savas zonas. To ieguva Rīgas "Dinamo" uzbrucējs Rūdolfs Červenijs, kurš no laukuma apmales raidīja ripu vārtu virzienā. Vārtsargs ripu neredzēja, un tā ielidoja vārtos. Pēc tam ripa ātri izlidoja ārā no vārtiem, tāpēc drošības pēc tika skatīts video atkārtojums.

"Ņeftehimik" vairākumā ļoti aktīvi darbojās pirmo vārtu autors Hairuļins. Pie "Dinamo" vārtiem bija pāris ļoti draudīgas epizodes, taču ar lielām pūlēm izdevās saglabāt vienu vārtu deficītu.

34:15 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Skārlets sodīts par grūdienu mugurā.

Rīgas "Dinamo" vairākuma izspēlē Radils ar spēcīgiem metieniem mēģināja pārspēt vārtsargu, taču tas neizdevās. Mājinieki prata nolasīt rīdzinieku kombinācijas, tāpēc apspēlēt mazākuma brigādi "Dinamo" hokejistiem neizdevās.

31:23 min. Noraidījums "Ņeftehimik" komandā. Buncis bija aktīvs šajā trešdaļā, un viņš uzbrukuma zonā tika klupināts. Pirmais vairākums "Dinamo" komandai.

Rīdziniekiem aizvadītajās epizodēs biežāk izdevās izspēlēt uzbrukumus. Tad "Dinamo" iekrita pretuzbrukumā, kurā Šafiguļins netika līdz metienam.

Karjalainenam bija iespēja no vārtu priekšas, tomēr mājinieki viņam to neļāva izmantot.

Buncis uzmeta no asa leņķa, bet tad saķērās ar Vorobjovu. Abi viens otru paraustīja, līdz tiesneši viņus izšķīra.

Pretuzbrukumā trīs pret divi "Ņeftehimik" spēlētājs izdarīja metienu, un Matsons ripu atsita tieši vārtu priekšā. Rīdzinieki nepieļāva atkārtotu metienu.

Otrajā trešdaļā līdz šim nospēlētajās sešās minūtēs abas komandas spēkojušās diezgan līdzīgi. Septītās minūtes ievadā pie Matsona vārtiem atkal bija draudīgs moments, kad ripa atkal tika iespēlēta vārtu priekšā, taču rezultāts nemainījās.

Šinkaruks labā ātrumā pa kreiso malu devās uzbrukumā, un viņš izdarīja metienu no iemetienu apļa, bet "Ņeftehimik" vārtsargs Sudņicins bija savā vietā.

"Ņeftehimik" hokejisti otrās trešdaļas pirmajās divās minūtēs vairāk kontrolēja ripu, taču rīdzinieki aizsardzībā nepieļāva draudīgus momentus. Pašiem gan uzbrukumā nekas vēl nav izdevies

Sācies 2. periods.

Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Rīgas "Dinamo" trešdaļas beigas aizvadīja aktīvāk. Izdevās pozicionāla kombinācija, taču pietrūka uzbrucēja vārtu priekšā.

Karjalainens nonāca viens pats pret vārtsargu, taču viņš izdarīja metienu ar nūjas neērto pusi un nepārspēja "Ņeftehimik" vārtsargu.

Rīgas "Dinamo" hokejisti mazākumā nospēlēja pietiekami veiksmīgi. Matsons palīdzēja savai komandai, atvairot vairākus metienus.

12:16 min. Noraidījums Rīgas "Dinamo" sastāvā. Neilgi pēc draudīgā momenta pie Matsona vārtiem Tīvola tika sodīts par sitienu ar nūju.

Savā uzbrukumā "Ņeftehimik" hokejists Sekstons netrāpīja tukšos vārtos, raidot ripu pret vārtu stabu.

Ātrā uzbrukumā Radils izdarīja metienu no asa leņķa, bet tad viņš ieņēma pozīciju vārtu priekšā. Ozols centās mest uz vārtu priekšu, bet mājinieki briesmas novērsa.

Kulda un Buncis uzbrukuma zonā aiz vārtiem izcīnīja ripu. Kulda izslidoja vārtu priekšā un izdarīja metienu, taču vārtsarga plecam ripu pāri nepārmeta.

"Ņeftehimik" ļoti apņēmīgi raida ripu uz vārtu priekšu, cerot, ka kāds komandas biedrs vārtu priekšā pirmais to saņems.

Arī rīdziniekiem izdevās ilgstošs uzbrukums, tomēr nopietni draudi Sudņicina sargātajiem vārtiem netika izdarīti. Pagaidām spēles sākums "Dinamo" hokejistiem nav pārāk veiksmīgs.

7:44 min. Rīgas "Dinamo" - "Ņeftehimik" 0:1 Rīdzinieki ielaiž arī vārtus. Mihails Sidorovs piespēlēja uz vārtu priekšu, un Marats Hairuļins apsteidza Rūdolfu Červeniju un neviena netraucēts virzīja ripu vārtus. Juhans Matsons ripu gandrīz apturēja, taču tā lēnām ieripoja pašā vārtu apakšējā stūrī.

"Ņeftehimik" uzbrucējs Sekstons bija lieliskā pozīcijā, lai izdarītu metienu, tomēr viņš nolēma piespēlēt komandas biedram uz vēl labāku pozīciju, taču viņš ripu nesaņēma. Nākamajās epizodēs Matsons iesaistījās spēlēs un turpināja atvairīt ripas.

Pirmo minūšu iesākumā "Ņeftehimik" turpināja vairāk darboties ar ripu un izdarīja vēl trīs metienus pa vārtiem. Ceturtajā minūtē rīdzinieki bija iespiesti savā aizsardzības zonā, un tikai ar lielām grūtībām izdevās izmest ripu ārā.

Matsons jau spēles pirmajā minūtē glāba "Dinamo" no vārtu zaudējuma, kad Gaļimovs izlauzās līdz vārtu priekšai. Zviedrs laicīgi pielika kājsargu. Tam sekoja "Dinamo" pretuzbrukums.

Spēle sākusies!

Mājinieku sastāvs mačam:https://twitter.com/HCNeftekhimik68/status/1463885233569292292

Rīgas "Dinamo" vārtos atgriezies Juhans Matsons, kurš izlaida divas spēles. https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/1463887197619302407 s

Rīgas “Dinamo” hokejisti iepriekšējās piecās spēlēs piedzīvojuši četrus zaudējumus, tostarp trīs neveiksmes piedzīvotas pēdējās trīs spēlēs. Tāpēc rīdzinieki sāk atpalikt no labāko astotnieka. Šobrīd “Dinamo” ierindojas 11. vietā ar 25 punktiem 30 spēlēs, bet līdz TOP 8 pietrūkst deviņi punkti. "Ņeftehimik" Austrumu konferencē ar 32 punktiem 31 spēlē ieņem septīto vietu. Aizvadītajās piecās spēlēs Ņižņekamskas klubs izcīnījis trīs uzvaras.