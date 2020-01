Rīgas 'Dinamo' pēcspēles metienu sērijā piedzīvo sesto zaudējumu pēc kārtas

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" sestdien atzina pretinieku pārspēku "bullīšu" sērijā, kā rezultātā piedzīvota jau sestā neveiksme pēc kārtas.

Rīgas "Dinamo" mājās ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) "bullīšos" piekāpās Vladivostokas "Admiral", zaudējumu ciešot jau sesto maču pēc kārtas.

Latvijas komandā vārtus guva Mareks Djaloga, bet vienīgo "bullīti" iemeta Lauris Dārziņš.

Pirmais periods mājiniekiem iesākās neveiksmīgi, jo jau ceturtajā minūtē Deniss Viharevs panāca 1:0. Trešdaļas turpinājumā pārsvars aizvien piederēja viesiem, bet pārējos 12 metienus Aleksandrs Salāks spēja atvairīt. Otrajā periodā rīdzinieki centās atspēlēties, taču aktivitāte noveda pie pretēja rezultāta - Aleksandrs Protapovičs saņēma divu minūšu sodu par turēšanu.

"Admiral" komanda vairākumu izmantot neprata, bet uz tā rēķina bija izdevies iegūt pārsvaru, kas perioda astotajā minūtē ilgstoši "Dinamo" neļāva iziet no aizsardzības zonas. Spēles vidū viesu spēlētājs nopelnīja noraidījumu, bet nedz Miķelis Rēdlihs, nedz Mareks Djaloga nespēja noslēgt savas vārtu gūšanas iespējas ar "golu".

Lai arī pirmo vairākumu mačā neizdevās realizēt, "Dinamo" pēc tā beigām vēl vismaz minūti uzturējās pretinieku aizsardzības zonā, vienu no daudzajiem uzbrukumiem noslēdzot ar metienu pa vārtu stabu. Septiņas minūtes līdz perioda beigām Rēdlihs no aizvārtes piespēlēja Oskaram Batņam, kura metiens no tuvas distances bija neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk aizsardzības zonā Rēdliha aktivitāte piespieda pretiniekus kļūdīties, kā rezultātā uzbrucējs izrāvās ātrajā pretuzbrukumā, taču viņš tika panākts, tāpēc metienu nācās izdarīt kritienā.

Noslēdzošās 20 minūtes lielākoties noritēja gar laukuma apmalēm vai divcīņās neitrālos laukuma centimetros. Rīgas komandai šajā periodā piederēja iniciatīva, kas pirmo reizi atmaksājās vien sešas minūtes līdz pamatlaika beigām, kad Gints Meija no aizvārtes piespēlēja Djalogam, kurš trāpīja pa gaisā lidojušu ripu, tai aizrotējot garām vārtsarga cimdam. Pusminūti vēlāk lieliska vārtu gūšanas iespēja pavērās Dārziņam, taču pieredzējušais uzbrucējs neizvirzīja vadībā "Dinamo".

Perioda 16.minūtē vēlreiz no tuvas distances vārtus neprata gūt Batņa, bet minūti vēlāk Salāks glāba savu klubu no droša vārtu zaudējuma. Atlikušajās minūtēs neviena no komandām nespēja izraut uzvaru, tāpēc uzvarētāju nācās noskaidrot papildlaikā.

Papildlaikā krietni aktīvāki bija rīdzinieki, labās metienu pozīcijās nonākot Dārziņam, Kirilam Sļepecam, kā arī Uvim Balinskim, taču pēc trim nospēlētām minūtēm, rezultāts aizvien bija neizšķirts. Arī pēdējās divās minūtēs ripu lielākoties kontrolēja "Dinamo", bet tas rezultātu nedeva, tāpēc komandas aizvadīja "bullīšu" sēriju.

Pēcspēles soda metienu sērijā abas komandas pirmos trīs mēģinājumu izpildīja nesekmīgi, bet ceturtajā vadībā Rīgas klubu izvirzīja Dārziņš. Viesi piektajā izgājienā rezultātu izlīdzināja, bet jau nākamajā "bullīti" "Admiral" svinēju uzvaru, jo Dārziņš nerealizēja savu otro iespēju, kamēr Martins Bakošs bija precīzs.

Rīdzinieki pirms pārtraukuma piedzīvoja četrus zaudējumus pēc kārtas, punktu gūstot tikai par zaudējumu pēcspēles metienos pret Čerepovecas "Severstaļ", bet trijās atlikušajās cīņās zaudējot ar kopējo vārtu starpību 0:15.

Veiksmīgāka nebija arī iepriekšējā spēle, kurā ar 1:2 mājās nācās piekāpties "Soči" komandai. Šajā spēlē gan bija arī pozitīva tendence, jo Aleksandram Protapovičam izdevās pārtraukt komandas 190 minūšu ieilgušo "sauso" sēriju.

"Dinamo" šajā spēlē nevarēja palīdzēt Andris Džeriņš, kurš par pārkāpumu pret tiesnesi saņēma divu spēļu diskvalifikāciju, kā rezultātā viņš nepiedalīsies arī duelī pret Novosibirskas "Sibirj". Savukārt traumas dēļ sezona priekšlaicīgi noslēgusies aizsargam Kristapam Zīlem.

Arī "Admiral" komandai pirms šī dueļa nesenajās spēlēs nebija izdevies demonstrēt to labāko sniegumu, izcīnot vienu uzvaru pēdējās piecās cīņās. Pēc panākuma pār Kazaņas "Ak Bars" Vladivostokas komanda vēlāk divreiz kapitulēja Omskas "Avangard", bet vēl pa reizei piekāpās Helsinku "Jokerit" un Ufas "Salavat Julajev".

"Dinamo" ar 34 punktiem 50 spēlēs ir pirmspēdējā līgā. Pirmais astotnieks Rietumos ir jau 22 punktu attālumā, līdz ar to rīdzinieku tikšana Gagarina kausa izcīņā ir tikai teorētiska. Savukārt "Admiral" 50 mačos iekrājusi 52 punktus, kas Austrumu konferencē ļauj ieņemt devīto vietu.

Abas komandas KHL čempionātā līdz šim tikušās 12 reizes, rīdziniekiem uzvaru svinot astoņās reizēs. Viens no šiem panākumiem tika izcīnīts "bullīšos".

Šī rīdziniekiem būs otrā no trim mājas spēlēm. Nākamais mačs mājās paredzēts otrdien pret Novosibirskas "Sibirj".

Rīgas "Dinamo" iepriekšējā sezonā līdz pat regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Pirmajās četrās KHL sezonās rīdzinieki tika Gagarina kausa izcīņā, divas reizes sasniedzot otro kārtu, pēc tam Latvijas klubs vēl vienu reizi "play-off" spēlēja arī 2013./14.gada sezonā.

Otro sezonu pēc kārtas regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs pa 62 spēlēm.