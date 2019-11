Rīgas 'Dinamo' pusminūti līdz beigām Sočos izlaiž neizšķirtu

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" piektdien aizvadīja pirmo no diviem izbraukuma spēļu sērijas mačiem, viesos ar rezultātu 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) piekāpjoties "Soči" vienībai.

"Dinamo" pēc šīs spēles piedzīvojusi 16. zaudējumu 24 mačos un ar 16 punktiem saglabā pēdējo vietu līgā. Savukārt "Soči" vienībai panākums ļāvis pakāpties uz devīto vietu Rietumu konferencē – komanda 24 spēļu laikā uzvarējusi astoņos mačos, bet arīdzan piecreiz piekāpusies papildlaikā.

Spēles rezultātu pirmajā periodā atklāja Kristaps Sotnieks, kurš mājinieku vārtu priekšā pielaboja Kristofera Berglunda raidījumu no zilās līnijas. Otrajā periodā skaitliskajā vairākumā rezultātu izlīdzināja Roberts Rosens, kurš ar vēl vienu precīzu plaukstas metienu deviņas minūtes pirms spēles beigām panāca jau 2:1 "Soči" labā.

Oskara Bārtuļa pirmais vārtu guvums šosezon ļāva izlīdzināt rezultātu, tomēr "Dinamo" nesagaidīja papildlaiku, jo 31 sekundi pirms pamatlaika beigām Rosens nokārtoja "hat-trick", neviena nepiesegts trešo reizi pārspējot Aleksandru Salāku.

"Dinamo" vārtsargs atvairīja 26 no 29 metieniem, bet Dmitrijam Šikinam nācās saskarties vien ar 12 raidījumiem, no kuriem divus viņš neapturēja.

Rīdzinieki nākamo spēli aizvadīs svētdien, kad komanda viesosies pie Sanktpēterburgas SKA vienības.

Rīgas "Dinamo" - "Soči" 2:3. Spēle noslēgusies.Eštons pēc iemetiena laužas gar bortu, bet tiek atbruņots. "Soči" notur ripu un ļauj iztecēt laikam.

"Dinamo" ātri iekļūst "Soči" komandas zonā un Salāks tiek nomainīts. Cīņa pie mājinieku vārtiem beidzas ar piespiestu ripu 16 sekundes pirms pamatlaika beigām.

59:29 min. Rīgas "Dinamo" - Soči 2:3 Rosens uzvar iemetienā un uzreiz dodas vārtu virzienā bez ripas. Jurijs Aleksandrovs met no zilās līnijas, ripa skar "dinamieti", bet pēc rikošeta tā atrod nepiesegtu Rosenu vārtu priekšā. Zviedram "hat-trick".

Kopš vārtiem spēle pārsvarā ritējusi neitrālajā zonā. Vēl divas minūtes pamatlaikā.

Balinskis izpilda plaukstas metienu no zilās līnijas. Šikins piespiež ripu. Palikušas vēl četrarpus minūtes.

55:26 min. Rīgas "Dinamo" - Soči 2:2 "Dinamieši" uzvar iemetienu, Dārziņš atspēlē Bārtulim, kurš izpilda spēcīgu metienu pa ledu. Makmilans vārtu priekšā patraucē Šikinam, kurš ripu izlaiž cauri kājsargiem. Tie ir pirmie Bārtuļa vārti šosezon.

Pamatlaikā atlikušas vēl sešas minūtes. "Soči" turpina kontrolēt spēli arī pēc panāktās vadības.

Kolinss izpilda spilgtu solo gājienu visa laukuma garumā, pārliek ripu no neērtās uz ērto pusi, bet Salāks atkal ir savā vietā.

50:50 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:2 Stromvāls gar bortu ieslido zonā un izpilda izcilu piespēli šķērsām laukumam. Rosens sagatavo plaukstas metienu un trāpa "devītniekā". Otrie vārti šajā spēlē, bet sestie sezonā zviedram.

49:17 min. "Soči" spēlē pilnā sastāvā.

Vēl minūte palikusi vairākumā. Liela daļa tā pavadīta savā aizsardzības zonā. Kolinss apdraud Salāka vārtus. Vairākums praktiski izniekots. Džeriņa aktivitāte ļauj tikt pie iemetiena "Soči" kluba zonā 15 sekundes pirms vairākuma beigām.

Meija no aizvārtes izpilda bīstamu piespēli Džeriņam, kurš izpilda metienu no mazāk nekā metra attāluma. Šikins to atvaira.

47:17 min. "Dinamo" spēlēs vairākumāVladislavs Kaletņiks pie borta nogāž aktīvo Lipsbergu. Pirmais vairākums "dinamiešiem" šovakar.

Aizsargs Kirils Vorobjovs pieslēdzas uzbrukumam un no zilās līnijas izpilda plaukstas metienu. Salāks ripu piespiež. Pamatlaikā vēl atlikušas 13 minūtes.

Meija pašā vārtu priekšā aizskar šķērsām slīdošu ripu, bet pielabot to vārtos uzbrucējam nesanāk.

Perioda ievadā nomācošs pārākums "Soči" vienībai. Neviens metiens nav bijis ļoti bīstams, tomēr Salākam jau nācies atvairīt piecus metienus trīs minūšu laikā.

Sācies 3. periods!

Rīgas "Dinamo" - Soči 1:1. Noslēdzies 2. periods.

Ņikita Točickis no asa leņķa izpilda spēcīgu metienu, tomēr ripa lido tieši virsū Salākam.

Rosenam tiek dota brīvība tuvoties vārtiem, zviedrs izpilda piespēli šķērsām laukumam. Bīstamu mājinieku metienu bloķē Berglunds. Mazākums izciests.

Šoreiz "Soči" vairāk saspēlējas, nevis regulāri izpilda metienus. Šmeļovs ar asu piespēli vārtu priekšā atrod Krikunovu, kurš nespēj pārspēt Salāku. Dārziņš pretuzbrukumā pēc Džeriņa piespēles met garām vārtiem.

34:17 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāJau trešo reizi šajā spēlē rīdzinieki spēlēs skaitliskajā mazākumā. Gilīss sodīts par sitienu ar nūju Stromvālam.

Abas komandas kādu pusotru minūti vien "bakstās" pie bortiem un pamīšus zaudē ripu. Šai spēlei diezgan raksturīgs mača nogrieznis.

Periodā atlikušas vēl septiņas minūtes. "Soči" veikuši tikai trīs metienus pa rīdzinieku vārtiem, "Dinamo" sekmīgi bijuši vien divi metieni.

Kolinss visu vairākumu atkal pavada Salāka vārtu priekšā. Pa spēcīgam plaukstas metienam izpilda Eliss, Rosens un Stromvāls, bet viesu vārtsargs ir uzdevumu augstumos. "Dinamo" iztur skaitlisko mazākumu.

29:18 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāOskars Bārtulis sodīts par pretinieka turēšanu aiz rīdzinieku vārtiem.

Spēlei diezgan līdzīgs ritējums kā pirmajā periodā. Daudz tiek spēlēts neitrālajā zonā. Abas komandas uzsāk uzbrukumus, bet to gaitā kļūdās, netiekot līdz metienam.

22:07 min. Rīgas "Dinamo" - Soči 1:1 Roberts Rosens no parocīgas pozīcijas izpilda plaukstas metienu, trāpot vārtu tālajā stūrī, bet to priekšā, neviena nepieskatīts, Salākam patraucē Šons Kolinss.

21:38 min. "Dinamo" spēlēs mazākumāPirmais noraidījums spēlē. Džeriņš sodīts par ripas izraidīšanu ārpus laukuma.

Sācies 2. periods!

Rīgas "Dinamo" - Soči 1:0. Noslēdzies 1. periods.

Perioda pēdējā minūtē "Soči" izpilda vēl pāris uzmetienus vārtu virzienā, bet tie nav pārāk bīstami. Trešdaļā palikušas 20 sekundes.

Pēc gūtajiem vārtiem laukumā atkal vērojams mierīgs hokejs ar retiem metieniem pa vārtiem un praktiski nemaz pārtraukumiem.

12:07 min. Rīgas "Dinamo" - "Soči" 1:0 Berglunda metienu no zilās līnijas vārtu priekšā šķietami pielabo Daniels Bērziņš, kuram tie būtu ceturtie vārti šajā sezonā. Oficiālajā protokolā kā vārtu guvējs gan pagaidām ierakstīts Kristaps Sotnieks, kurš atradās turpat blakus un, iespējams, arī skāris ripu.

Artjoms Tomilins, tuvojoties zilajai līnijai, meistarīgi pasit ripu uz priekšu, garām diviem "dinamiešu" aizsargiem. Uzbrucējs, iespējams, varēja censties aizskriet viens pats un mest pa vārtiem, bet izlēma dot piespēli uz sāniem, kuru komandas biedrs nenolasīja.

Džeriņš un Meija aizbēg divi pret diviem aizsargiem. Džeriņš izlemj pats izpildīt plaukstas metienu, ko Dmitrijs Šikins tver ķērājcimdā.

"Soči" ilgstoši apdraud rīdzinieku vārtus. Kolinss nonāk izcilā metiena pozīcijā kādu metru no vārtiem, bet Salāks ripu atsit.

Līdz pirmajai svilpei paiet četras minūtes un 22 sekundes. "Dinamo" raida ripu pāri visam laukumam, pārmetiens.

Spēle pagaidām rit bez pārtraukumiem, abas komandas "taustās". "Dinamo" mača trešajā minūtē uz ilgāku laiku nostājas mājinieku zonā, bet bīstamas iespējas nerada.

Spēle sākusies!

"Soči" rindās rezultatīvākais šosezon ar 13 punktiem (5+8) 22 spēlēs bijis zviedru uzbrucējs Malte Stromvāls. Pa 11 punktiem guvuši krievs Sergejs Šmeļovs (7+4) un zviedrs Roberts Rosens (4+7).

Rīgas “Dinamo” sastāvs spēlei:Vārtos: Aleksandrs Salāks; rezervē: Andrejs Makarovs;Pirmā maiņa: Miķelis Rēdlihs – Brendons Makmilans – Lauris Dārziņš; Nerijus Ališausks – Oskars Bārtulis;Otrā maiņa: Emīls Ģēģeris – Daniels Bērziņš – Eštons Kārters; Kristaps Sotnieks – Kristofers Berglunds;Trešā maiņa: Gints Meija – Andris Džeriņš – Roberts Lipsbergs; Bens Māršals – Roberts Mamčics;Ceturtā maiņa: Rihards Marenis – Koltons Gilīss – Oskars Batņa, Antons Trastašenkovs; Uvis Balinskis

"Dinamo" ar 16 punktiem 23 spēlēs ir pēdējā starp 12 Rietumu konferences komandām un ir līgas pastarīte. Savukārt "Soči" ar 19 punktiem tikpat dueļos ir divas pozīcijas augstāk.

Rīgas "Dinamo" zaudējuši pēdējās sešās spēlēs pret "Soči" vienību. Vienīgā uzvara desmit tikšanās reizēs svinēta 2015. gada 3. decembrī, kad pagarinājumā tika izrauta uzvara 2:1.