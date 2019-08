Rīgas 'Dinamo' pusotru minūti pirms mača beigām ielaiž divus vārtus un sāpīgi zaudē

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komanda Rīgas "Dinamo" otrdien Sočos cieta zaudējumu pārbaudes turnīra mačā.

Rīdzinieki ar rezultātu 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) atzina Jaroslavļas "Lokomotiv" pārākumu.

Mača rezultātu pirmā perioda 15.minūtē atklāja Pāvels Kraskovskis, bet pusotru minūti pirms otrās trešdaļas beigām sekoja atbildes gājiens no rīdziniekiem. Pēc Daniela Bērziņa piespēles no aizvārtes, no tuvas distances Miķelis Rēdlihs panāca 1:1.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas divas minūtes un desmit sekundes, Dāvids Ulstrems apslidoja vārtus un ar spēcīgu plaukstas metienu panāca 2:1 rīdzinieku labā. Tiesa, nedaudz vēlāk Taiss Retijs un Aleksandrs Kaļiņins minūtes laikā guva divus vārtus, Kristeram Gudļevskim nespējot "Dinamo" glābt no zaudējuma.

Jau ziņots, ka pirmajā mačā Latvijas vienība ar 1:2 pēcspēles metienu sērijā piekāpās "Soči" vienībai, bet otrajā spēlē ar 6:5 uzveica Sanktpēterburgas SKA.

Ceturtdien rīdziniekiem būs tikšanās ar Krievijas olimpisko izlasi. Vienīgā komanda, ar ko rīdzinieki turnīrā nespēkosies, būs Boba Hārtlija trenētā Omskas "Avangard".

Sočos Ģirta Ankipāna un viņa palīgu rīcībā ir šādi hokejisti: vārtsargi - Kristers Gudļevskis, Maksims Tretjaks un Kristaps Nazarovs; aizsargi – Nerijus Ališausks, Uvis Balinskis, Kristofers Berjlunds, Sergejs Gimajevs, Eduards Hugo Jansons, Roberts Mamčics, Bens Māršals, Kristaps Sotnieks, Kristaps Zīle; uzbrucēji Kārters Eštons, Oskars Batņa, Jākobs Berljunds, Daniels Bērziņš, Lauris Dārziņš, Andris Džeriņš, Koltons Gilīss, Emīls Ģēģeris, Roberts Lipsbergs, Rihards Marenis, Brendons Makmilans, Gints Meija, Frenks Razgals, Miķelis Rēdlihs, Deivids Sarkanis, Dāvids Ulstrems, Patriks Zabusovs.

Dažādu iemeslu dēļ Rīgā paliks uzbrucējs Vitālijs Pavlovs, ar pārbaudes laika līgumiem esošie vārtsargs Niklāvs Rauza un aizsargs Kristaps Bazevičs, kā arī Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandas "Rīga" uzbrucējs Ričards Grīnbergs.

Rīgas "Dinamo" gatavošanos sezonai kopīgi uzsāka jūlija vidū ar treniņnometni Liepājā, trenējoties gan uz ledus, gan svaru zālē, gan sporta zālē, gan arī stadionā. Nometnes noslēgumā rīdzinieki aizvadīja divus pirmos pārbaudes mačus, vispirms spēlējot neizšķirti pret Krievijas Augstākās līgas (VHL) vienību Almetjevskas "Ņeftjaņik" (1:1, pēcspēles metienu sērijā 2:3), bet pēc tam uzveicot Leonīda Tambijeva trenētos VHL čempionus Karagandas "Sarjarka", ko pārstāv vairāki Latvijas hokejisti (6:1, pēcspēles metienos 2:2).

Rīgas "Dinamo" līdz pat aizvadītās sezonas regulārā čempionāta pēdējai kārtai cīnījās par vietu Gagarina kausā, tomēr piekto gadu pēc kārtas Latvijas komanda palika bez KHL izslēgšanas turnīra.

Jaunā KHL sezona sāksies 1.septembrī, bet pirmo maču Rīgas "Dinamo" aizvadīs 2.septembrī savā laukumā pret latviešu uzbrucēju Mārtiņa Karsuma un Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas "Spartak", ko trenē Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš.