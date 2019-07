Rīgas 'Dinamo' sezonu noslēgs ar četru spēļu izbraukumu Tālajos Austrumos

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" nākamās sezonas regulāro čempionātu noslēgs ar četrām izbraukuma spēlēm Tālajos Austrumos.

KHL šonedēļ paziņoja visu klubu pirmo spēļu datumus un pretiniekus, bet tagad publiskots viss sezonas kalendārs. Kā ziņots, rīdzinieki sezonu sāks mājās 2. septembrī ar maču pret Maskavas "Spartak". Šajā Krievijas komandā spēlēs Kaspars Daugaviņš un Mārtiņš Karsums, bet tās treneri būs Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš.

Pēc tam Rīgas "Dinamo" 4. septembrī uzņems Ņižņijnovgorodas "Ņeftehimik", bet trīs dienas vēlāk savā pirmajā izbraukuma spēlē Helsinkos tiksies ar "Jokerit". Lai gan vēl trešdien klubs informēja, ka 11. septembrī paredzēta spēle Kazaņā pret "Ak Bars", ceturtdien publiskotajā kalendārā šādas spēles nav.

Sezonas noslēgums rīdziniekiem būs smags, jo 20.-26. februārim nāksies četras spēles aizvadīt ar ģeogrāfiski vistālāk esošajiem klubiem – Habarovskas "Amur", Vladivostokas "Admiral", Pekinas "Kuņluņ Red Stars" un Novosibirskas "Sibirj".

Līdzīgi kā iepriekšējās sezonas, līgas popularizācijas nolūkos KHL vairākus mačus aizvadīs ārpus ierastajām klubu mājvietām, tomēr šoreiz nevienā no šīm spēlēm nepiedalīsies Rīgas "Dinamo". KHL arī šajā sezonā plāno viesoties kaimiņos pie Igaunijas – 10. un 11. janvārī "Jokerit" Tallinā tiksies ar "Severstaļ".

"Kalendāra sastādīšana ir viens no sarežģītākajiem darbiem, un vēlos pateikties cilvēkiem, kuri katru gadu ņem vērā simtiem ierosinājumus no klubiem un sagatavo kalendāru. Mūsu vēlmes īpaši neatšķiras no citiem klubiem: pēc iespējas mazāk spēļu pirmdienā, samazinātas gan mājas, gan izbraukuma spēļu sērijas. Rīgas "Dinamo" ir apmierināts ar kalendāru un varu teikt, ka tagad viss atkarīgs no komandas snieguma," KHL mājaslapā internetā citēts Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājs Juris Savickis.